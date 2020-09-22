Что надеть осенью, кроме пальто и плаща?

Какие плащи, пальто и куртки будут актуальны в осеннем сезоне 2020, узнаете в нашем материале. Смотрите фото и читайте полезные рекомендации стилиста!

Осень. Это пора создана для красивых, теплых, уютных образов. С приходом нового сезона нам всегда хочется обновить гардероб, прикупить что-то новенькое, подстроиться под природу и перейти на более спокойные оттенки любимых цветов. А также предстоит утеплиться, чтобы элементарно не замерзнуть. Наверное, у многих из нас есть универсальное базовое пальто или тренч, или кожаная куртка-косуха, а может, и все сразу. Это отличные варианты для осенних образов. У кого-то это базовые вещи, и они присутствуют в гардеробе из сезона в сезон. Но сегодня речь не о них. Сегодня мы поговорим о более трендовых, современных вариантах, о том, как мы можем утеплиться.

Кожаная рубашка

Фото: www.zara.com

Рубашки свободного силуэта активно вошли в женский гардероб, в особенности кожаные. Такая рубашка отлично подойдет для прохладной погоды. Под нее легко можно надеть теплый свитер или худи. Она одновременно хорошо сочетается как с кроссовками, так и с обувью на каблуке. Кто устал от косух, может присмотреться к такому варианту. Некоторые рубашки идут в комплекте с поясом, что очень удобно при создании разных образов. Хотим более женственный – подчеркиваем талию, более расслабленный – носим без пояса. У таких рубашек есть особенность: зачастую они идут с карманами на уровне груди - такие варианты не подойдут девушкам с большой грудью, так как значительно добавят объема. Ваш вариант - искать без карманов.

Фото: rover.ebay.com, vogue.it, miamiere.blogspot.com

Фото: beauty.ua, whowhatwear.co.uk, Instagram lafem.store

Теплая куртка-рубашка

Фото: www.bershka.com

Следующий вариант рубашки – это утепленный и удлиненный из шерсти. Супер вариант для городских будней: тепло, стильно, комфортно. В сочетании с ботинками создается практичный повседневный образ, в котором и на учебу, и на прогулку с детками. Такие куртки есть как однотонные, так и с принтом клетка. Если предпочтете клетку, самое главное, выбирайте принт в соразмерности со своими масштабами. Если вы худенькая малышка, не стоит брать слишком большой размер клетки.

Фото: vogue.co.uk, zen.yandex.ru, whowhatwear.com

Фото: lovecloth.co.uk, miamiere.blogspot.com, net-a-porter.com

Стеганое пальто

Фото: zarina.ru

Стеганые вещи не первый сезон в тренде. Но именно сейчас они вышли в массы, появились в магазинах. Такое пальто – интересный вариант для тех, кто любит пуховики, но носит более классические варианты. Теперь можно совместить два в одном. Для образов с юбкой или платьем стеганое пальто отличный вариант. Вариация стежки значения не имеет: она может быть квадратной, фигурной, от мелкого размера до крупного. Все варианты хороши.

Фото: vogue.ru, modnaya-krasivaya.ru, whowhatwear.co.uk

Фото: lady.tochka.net, whowhatwear.com, lady.tochka.net

Кейп

Фото: www.wildberries.ru

Кейп - совсем не практичный вариант. Но как он выглядит?! Элегантно, статусно, аристократично. А все потому, что у кейпа давняя история, его прародителем является королевская мантия. Наверное, поэтому мы его так и воспринимаем? Иногда хочется и нам приобщиться к исторической вещи, пропитаться духом ее статусности, и кейп отлично с этим справится. Если выбираете кейп, прежде всего обращайте внимание на крой, он должен быть безупречным; далее оцените наличие ровных строчек, качество ткани (она должна быть плотной, тяжелой) и фурнитуры. Кейп отлично вписывается и в повседневный вариант, добавьте к нему свитер с высокой горловиной, джинсы и длинный перчатки – городской богемный образ готов.

Фото: thetrendspotter.net, nata-leto.diary.ru, vogue.ru

Фото: vogue.ru, www.zara.com

Кожаный плащ

Фото: lichi.com

Для смелых модниц есть отличный вариант – кожаный, лаковый или виниловый плащ. Ярко, эффектно, заметно. Если эти прилагательные про вас, то пройти мимо такого плаща будет невозможно. Главное при выборе - учитывать его длину, пусть она будет миди. Для более лаконичных образов выбирайте нейтральные цвета (черный, бежевый, темно-синий). Для «ВАУ»-образов отлично подойдут яркие цвета.

Фото: net-a-porter.com, fashionista.com, elle.com

Фото: vogue.fr, whowhatwear.co.uk, popsugar.com

Парка

Фото: www2.hm.com

Парки опять в моде. Но теперь они более свободного силуэта, что позволяет нам носить их с теплыми свитерами. Неизменным остались их цвета, они все также приглушенные (хакки, горчичный, песочный). Парки могут быть утепленными, с подкладом, а могут быть более легкими. Парка, на мой взгляд, один из самых практичных вариантов как для активных передвижений по городу, так и для прогулок мам с маленькими детками.

Фото: zara.com, usagi-online.com, fray-id.com

Фото: farfetch.com, thefrankieshop.com, modaoperandi.com

Куртка-дубленка

Фото: shop.mango.com

Не обязательно ждать зимы, можно прикупить дубленку осенью, так как в магазинах представлены их облегченные варианты, которые носим уже сейчас. Длина дубленки варьируется от укороченного варианта до середины бедра. Удлиненные дубленки – отличный вариант для людей, передвигающихся пешком, особенно поздней осенью. Не обязательно отдавать свое предпочтение только классическому черному цвету, обратите внимание на более теплые оттенки (коричневый, охристый). Поддержите цвета осени!

Фото: zen.yandex.ru, na-kd.com, en.vogue.fr

Фото: mujerde10.com, freshlysarah.wordpress.com, woman-delice.com

Если в вашем гардеробе присутствует хорошая база, то стоит присмотреться к более трендовым вариантам верхней одежды, которые были представлены выше. Осень у нас длинная и очень разная: то побалует возвращением лета, то припугнет холодом. И мы должны быть готовы ко всем ее капризам. Встретим ее достойно и в пальто, и в кейпе!

