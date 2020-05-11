С чем носить красивые тренчи в сезоне весна-осень 2020: идеи образов, сочетаний и история появления тренча.

Cовсем скоро будет тепло, и перед многими встанет вопрос: чем же заменить теплые куртки и пальто. Но ответ давно найден – это классический или супермодный тренч.

Почему он? Во-первых, в нем комфортно и тепло: когда на улице ветрено - вас не продует, когда на улице дождь - вы не промокнете. Во-вторых, тренч можно стилизовать в абсолютно разные образы, а значит, он – универсальная вещь. И, в-третьих, классический тренч – вещь с вековой историей, вне времени и моды, следовательно, прослужит вам не один сезон, что говорит о его практичности. Поэтому тренч – комфорт, практичность, универсальность. Думаю, это решающие аргументы в пользу его покупки.

Из истории…

У плаща немаленькая история, более 200 лет. Прародителем тренча был непромокаемый макинтош, который создал в 1820-х годах шотландский изобретатель Чарльз Макинтош. Он предназначался для мужчин, которые увлекались охотой, рыбалкой, катанием на лошадях. А в 1879 году по стопам шотландца пошел англичанин Томас Берберри, который изобрел ткань габардин. В период Первой мировой войны был создан тренч, адаптированный для военнослужащих. Именно с того периода тренч и приобрел свои отличительные черты, такие как: пояс с пряжкой, кокетку, ружейный клапан. Все они имели практическое назначение.

Образ статного офицера в тренче быстро стал популярным, и он перешел в «гражданскую» моду, но был дорогим и недоступным большинству.

А вот в период Второй мировой войны тренч был вещью номер один, причем не военных, а Голливуда. Тренч встречается на многих персонажах кино того времени. Именно с подачи кинематографа он стал по-настоящему модным и не сдает позиции по сей день.

Приметы классического тренча

Высокий воротник на подкладке предполагал, что за ним можно спрятаться как в случае газовой атаки, так и от ветра.

Эполеты изначально служили для нашивок, обозначающих ранг военнослужащего.

Ружейный клапан - для дополнительной вентиляции и защиты от непогоды, также он защищал плечо солдата от отдачи винтовки во время стрельбы.

10 пуговиц в два ряда наглухо застегивают плащ и придают прочность всему изделию.

Пояс с пряжкой в форме буквы D. Такая пряжка легко и быстро позволяла затягивать пояс. Пряжка, которая расположена на спине, - за нее легко можно было цеплять различные армейские принадлежности.

Ремешки на манжетах позволяют быстро затянуть рукав в случае непогоды.

Глубокие карманы предполагались для того, чтобы солдаты могли класть туда бинокль и карты.

Кокетка нужна, чтобы капли дождя быстрее стекали с тренча.

Шлица позволяет спокойно ходить в тренче без скованности движения.

Все эти элементы остались в классическом современном тренче, но большинство выполняют не практическую, а стилеобразующую функцию.

С чем носим тренч?

Абсолютно со всем. Тренч – нейтральная вещь, которая не перегружает образ, а в некоторых случаях «снижает градус».

С юбками

Благодаря удобной длине миди, тренч легко сочетается как с брюками, так и с юбками разной длины. Тренч не только может скрывать юбку, но и позволяет ей выглядывать из-под него примерно на одну ладонь. Тренч отлично работает на удлинение силуэта, особенно в распахнутом виде.

С брюками

Тренч замечательно сочетается с брюками, поэтому для тех, кто носит брючные костюмы практически ежедневно, он вещь номер один. Ширина и длина брюк значение не имеет. Не забываем учитывать свой рост: невысоким девушкам с широкими брюками лучше надеть каблук, чтобы фигура не выглядела слишком приземистой. Если подобрать брюки и обувь в оттенках плаща, получится красивый монохромный образ, а он всегда выглядит интересно и статусно.

С джинсами

Тренч хорошо вписывается в стиль casual. С джинсами, футболкой и кроссовками получается отличный городской образ. А если погода не радует теплом, смело надеваем под тренч худи и джинсовку, будет очень тепло. Но не забываем достать капюшон и показать воротник и манжеты джинсовки. Пусть все оценят многослойность. А если носим рубашку под тренч, помним про модный трюк - показываем рукава рубашки из-под плаща.

С платьем

Тренч - отличная вещь для любой фигуры, он скроет любые недостатки, от широких плеч до широких бедер. В сочетании с платьем получается романтический образ.

Обувь подойдет любая. Выбираем в соответствии со случаем и погодными условиями: это могут быть ботильоны, сапоги, лодочки, босоножки или же кроссовки.

Со спортивным костюмом

В последнее время звезды street-style полюбили прием классическая вещь + спортивная. В особенности пальто со спортивными брюками или легенсами. В более теплый период пальто меняем на тренч. Выглядит такой образ необычно и интересно за счет игры контрастов. И однозначно - так удобно. Не забываем про кепку, так как это один из самых модных головных уборов этой весны.

Супермодные модели тренчей

Если в вашем гардеробе уже есть классический тренч, можно присмотреться к супермодным моделям. Дизайнеры по-разному интерпретируют тренч. Кто-то добавляет контрастные вставки, кто-то играет с длинами, делая полочки ассиметричными, кто-то использует интересные детали в виде рюш и оборок. А как интересно смотрятся широкие рукава! Это тренд наступающей осени. Такой тренч будет изюминкой в образе.

У тренча множество плюсов и ни одного минуса. Это показала практика длиною в 200 лет. Его любят звезды кино, модницы street style, государственные служащие, студентки ВУЗов да практически все. У этой вещи нет возраста и социального статуса. Он абсолютно для каждой. Тренч – это та базовая вещь, которая впишется в любой гардероб. Если вы до сих пор не оценили все прелести тренча, в этом сезоне точно стоит это сделать.