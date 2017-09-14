Правильно подобранное белье, а самое главное бюстгальтер, является основой гардероба, и здесь не имеет значения, большая у вас грудь или маленькая, любая будет смотреться плохо в неправильно подобранном белье.

Никакая, даже самая дорогая и модная одежда, не сделает вас красивой, если бюстгальтер на вас плохо сидит и уродует форму груди.

Модели на фото: Palmetta

Что же происходит, когда бюстгальтер подобран неправильно:

• В течение дня вы неоднократно поправляете бюстгальтер;

• Жмут или спадают бретели;

• Грудь не выглядит подтянутой;

• Грудь зрительно разделена на две части;

• Косточки жмут или натирают, врезаются в подмышки;

• Грудь вываливается из чашек, особенно когда поднимаете руки.

Если хотя бы 1 пункт из этого списка вы отметили, значит ваш бюстгальтер вам не подходит.

Давайте разбираться, как же выглядит и сидит идеальный бюстгальтер, а самое важное, как его выбирать и носить.

Есть несколько параметров, по которым вы должны оценивать посадку бюстгальтера.

Первое и самое главное — это объем стана, на него приходится 80% веса всей груди, это та самая часть бюстгальтера, которая охватывает нас вокруг спины.

Модель на фото: Intimissimi

Эта часть бюстгальтера при ношении должна быть параллельно полу и располагаться она должна чуть ниже лопаток. Если стан задирается вверх или передавливает вашу спину, значит он подобран не верно. Измерить объём стана очень легко, нужно просто измерить объем под грудью сантиметровой лентой. Вы получите цифру, которая и будет обозначать объем, например -75. Но, на примерку бюстгальтера обязательно возьмите несколько вариантов объема стана, как правило, при примерке подходит бюстик с чуть меньшим объемом стана, чем тот, который вы измерили. При примерке застегивать бюстгальтер нужно на крайний крючок, так как при носке стан бюстгальтера растягивается, и вы передвигаете застежку на следующий крючок тем самым подтягивая стан.

Второе, это — объем чашки. Есть расхожее мнение, что маленькой груди нужна маленькая чашка, а большой — большая. Это не так, очень много зависит от формы груди и ее расположения, поэтому не бойтесь примерять разные объемы чашек, вне зависимости от объема груди. Как-то мы купили клиентке с маленькой грудью чашку объема С, и она села идеально. Если чашка бюстгальтера вам подошла, то форма груди будет округлой, ткань бюстгальтера не будет морщиться на груди, середина бюстгальтера будет плотно прилегать к телу, и самое главное, чашка бюстгальтера, если вы поднимите руку, закончится ровно по середине подмышечной впадины.

Модель на фото: Palmetta

Третье, это — бретели. На бретели приходится весь остальной вес груди, а это 20% от общего объема. Бретели также должны быть подобраны правильно, они не должны спадать во время носки и их ширина должна соответствовать объему груди. Если грудь большого размера, то бретели должны быть более широкими, чем обычно. Если у вас покатые или узкие плечи, выбирайте варианты бюстгальтера с бретелями, которые находятся ближе к шее или перекрещиваются сзади. И не забывайте регулировать бретели во время носки, они имеют свойство растягиваться.

Модель на фото: Intimissimi

Итак, если вы используете рекомендации и правильно подберете бюстгальтер, то:

• Чашка обхватывает всю грудь целиком;

• Форма груди остается гладкой и округлой;

• Внешнее окончание косточки направлено к середине подмышки;

• Середина бюстгальтера плотно прилегает к грудной клетке;

• Грудь имеет подтянутый вид и собрана к центру;

• Стан расположен чуть ниже лопаток и параллельно полу.

Модели на фото: MilaVitsa

Как и в гардеробе в общем, в бельевом гардеробе также существуют базовые модели и модные.

Базой в вашем бельевом гардеробе будет гладкое белье бежевого цвета. Такое белье можно надеть с любой одеждой, включая блузы из тонкой, прозрачной ткани.

Модель на фото: Oysho

Идеально, если гладкое базовое белье будет не только бежевого цвета, но и черного и белого цвета.

Черный комплект подойдет для вечерних вариантов или мероприятий, где есть фотограф, так как из-за вспышки белое или бежевое белье под одеждой становится видно.

А летом как раз пригодится белое белье, поскольку летом мы носим светлые или белые оттенки в одежде.

Когда у вас есть база в виде бежевого и дополнительно черного и белого белья, можно добавлять в ваш бельевой гардероб что-то сексуальное или модное.

Если несколько лет назад нас учили, что белье не должно быть видно, то сейчас в моде показывать белье. Но, не все белье стоит показывать:)

Стоит показывать только то белье, которое для этого предназначено, обычно это кружевная спина или дополнительные ленты около чашки. Такое белье будет классно смотреться с какой-то простой одеждой, добавляя пикантности образу.

Модель на фото: Intimissimi

Модели на фото: H&M