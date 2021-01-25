11 пар обуви, которые будут в ТОПе этой весной

Весна уже не за горами. Предлагаю начать подготовку к встрече весны с покупки обуви, а чтобы найти подходящие варианты для своего гардероба, посмотреть нашу подборку модных трендов в обуви 2021. Тем более, что еще можно успеть на последние распродажи в Zara, Massimo Dutti, Asos. А я вам покажу, на что стоит обратить внимание.

Челси

Фото: milanstyleguide.com, inde.io, zen.yandex.ru

У этих ботинок есть отличительная черта – вставка из резинок по бокам, поэтому их удобно надевать и снимать. И есть вероятность, что благодаря резинкам они подойдут на широкую икру. За их фееричный камбэк стоит сказать спасибо Дэниэлу Ли из Bottega Veneta. Челси легко вписываются в повседневные casual-образы. Лично мне нравится контраст челси с чем-то более женственным: летящим платьем, трикотажной юбкой.

Фото: zara.com

Ботинки на шнуровке

Обувь на все времена. Простые черные – для многих это демисезонная база, потому что вписываются в любой образ: с джинсами, брюками, юбками, платьями. Нет образа, к которому бы они не подошли. Если у вас нет обуви на весну – начните с простых черных ботинок. А если хотите быть в тренде – выбирайте высокие ботинки на шнуровке.

Фото: purewow.com, weheartit.com, us.boohoo.com

Фото: zara.com, bershka.com, stradivarius.com

Казаки

Варьируются от высоких до низких. Удобные в носке, поэтому с нами давно и надолго. С ними можно составить интересные образы в стиле кантри, а можно просто добавить нотку Дикого Запада в комплекте с джинсами и пиджаком. Смело забираем казаки в лето и носим их с легкими платьями.

Фото: comerblogaramar.com.br, bazaar.ru

Фото: zara.com, pullandbear.com

Резиновые сапоги

Это прям ТРЕНдище, который зародился прошлой осенью и продолжится этой весной. Сапоги похожи на рыбацкие и формой, и цветом.))) Хлюпать по лужам в таких идеально. Носим их с леггинсами и удлиненными жакетами, свитерами, как будто приехали в гости к дедушке-рыбаку.

Фото: styledumonde.com, elyts.ru, artisthue.com

Фото: zara.com, stradivarius.com, pullandbear.com

Жокейские сапоги

Это классика. На какое-то время они были забыты, а сейчас опять с нами. Отличаются от обычных сапог отсутствием молнии и небольшим каблуком. Надел и пошел! А еще нога в них выглядит (как бы сказала моя бабушка) как карандаш в стакане. А для чего это все? Правильно, для контрастности: за счет ширины сапога нога кажется стройнее)))

Фото: popsugar.com, miamiere.blogspot.com, whowhatwear.co.uk

Фото: shop.mango.com, zara.com, ekonika.ru

Анималистичный принт

Такая обувь подойдет смелым и творческим натурам, когда необходим акцент в обуви. К леопарду и рептилии мы все уже привыкли, а вот зебра – это что-то новенькое. Сейчас она очень популярна, причем не только в обуви. Зебра легко вписывается в образ, так как белый и черный цвета принта сочетаются со всеми другими. А еще обратите внимание на коровий принт: звучит странно, а выглядит необычно и интересно!

Фото: postila.ru, styledumonde.com, whowhatwear.com

Фото: lamoda.ru, pullandbear.com, shop.mango.com

Бежевая или белая обувь

Как и все светлое, это непрактичный вариант, но зато какой красивый. Total-white сейчас очень популярен (то есть с ног до головы во всем белом). И бывает, что в образе, составленном из светлых оттенков, не хватает именно такой же светлой обуви. Добавьте её, и образ обретет гармонию.

Фото: vogue.ru, femmie.ru, instagram.com/pernilleteisbaek

Фото: zara.com

Обувь 2021 для теплой весны

Лоферы

Лоферы мы позаимствовали из мужского гардероба, точнее, просто стерли гендерные рамки. Для офисных сотрудников - это отличный вариант строгой и удобной обуви. Идеальны в сочетании с брючными костюмами и юбкой-карандашом. Как правило, на лоферах есть фурнитура в виде цепочек. Обратите внимание, чтобы они перекликались с другими аксессуарами и украшениями в образе (серебро с серебром, золото с золотом).

Фото: styledumonde.com, instagram.com/pernilleteisbaek, celebmafia.com

Фото: zara.com, 2.hm.com

Короткие ботинки на толстой подошве

Такие ботинки непривычно смотрятся на хрупкой женской ножке. Но в этом вся их прелесть! Они подчеркивают нашу женственность, поэтому носим их с легкими платьями, классическими юбками.

Фото: amazon.com, net-a-porter.com, whowhatwear.com

Фото: zara.com

Классика – белые кеды или кроссовки

Если ранжировать удобную обувь, то кроссовки всегда будут на первом месте. Их комфорт оценили все, от мала до велика. И никого уже не удивляет платье с кедами, а когда-то это было дико. И некоторые дресс-коды даже допускают ношение костюма с кроссовками. Многие привыкли носить кроссовки, открывая щиколотку, чтобы сделать образ более легким. Но в прохладную погоду все-таки стоит надеть носки, которые легко подобрать в цвет обуви, в цвет брюк или любой другой детали комплекта, которую нужно поддержать.

Фото: woman-delice.com, bazaar.ru, harpersbazaar.com.ua

Фото: 2.hm.com, pullandbear.com, stradivarius.com

Балетки

О, да!!! Этим летом их триумф. Они возвратились. Слышу, как офисные сотрудники аплодируют стоя! А потому что удобно и женственно. И с брюками, и с юбками. Поэтому если вы пламенно любите балетки, бегите их обновлять.

Фото: livingly.com, celine.com, matchesfashion.com.

Фото: 2.hm.com, shop.mango.com

Это лишь небольшой список популярной обуви. На самом деле, вариаций гораздо больше: платформа, необычный каблук, квадратный мыс, таби-бутс, цепи и много чего еще.

Что-то с нами идет из сезона в сезон и становится классикой, что-то возвращается в новом исполнении. И каждая из нас сможет выбрать обувь по душе. Ведь как известно, обуви много не бывает!