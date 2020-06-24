Самая трендовая вещь лета 2020 – майка с подплечниками. Расскажем, с чем ее носить, чтобы выглядеть стильно!

Все мы знаем, что мода циклична. И то, что было модно несколько десятилетий назад, снова возвращается к нам. Сейчас на подиуме правит эпоха 80-х и 90-х годов, и поэтому многие тренды корнями оттуда.

Помните, в 80-х носили пиджаки с гиперплечами, где данный эффект достигался за счет подплечников? В этом году подплечники снова в тренде, но вернулись к нам не только в пиджаках, но и по-новому - в майках. Да-да, в майках, теперь это самая трендовая вещь лета – майка с подплечниками. Такими обзавелись самые известные модницы.

Купить ее не составит труда, так как она представлена практически в каждом масс-маркете, в каждом локальном бренде. Варьируется качество хлопка, его плотность, расцветка, размер подплечников (где-то они более массивные, где-то поскромнее), ну и конечно же, цена. Выбор за вами.

Такая майка хорошо подойдет девушкам с объемами в области бедер, за счет широких плеч мы уравновесим наши бедра. А еще такая майка визуально «стройнит» руки и талию.

Рекомендуется носить майку в заправленном виде, чтобы создать красивый силуэт «песочных часов».

С чем носим?

С джинсами

Для баланса объемов лучше выбрать джинсы более широких моделей, к примеру, трендовые трубы с разрезами или джинсы slouchy. В сочетании с джинсами-скинни такая майка будет выглядеть странно, так как наш силуэт визуально будет напоминать морковку.

С брюками

Сочетаем с брюками на высокой и средней посадке, заправляем майку, добавляем ремень и получаем красивый образ с нарочито большими плечами и тонкой талией.

Хотим получить драматический образ – добавляем к майке кожаные брюки и каблук, на мой взгляд, для лета – жарко, но для каких-то вечерних выходов – почему бы и нет.

С шортами, бермудами

Для летних городских будней самое практичное сочетание. Модель выбирать вам: шорты или бермуды.

С юбкой

Такая майка отлично впишется в образ с легкой летящей юбкой. Поиграем контрастами: грубой майкой и женственной юбкой. Для того, чтобы закончить лук, нужно подобрать обувь. Тут решать вам, что вы хотите получить - более женственный образ или более брутальный. Для женственного берем сандалии, босоножки; для брутального – кеды, кроссовки, ботинки, казаки.

Для офисных работников с нестрогим дресс-кодом такая майка хорошо сочетается с джинсовой юбкой.

Не забывайте про детали – аксессуары, именно они делают образ полным и законченным. Поскольку майка, как белый лист, мы можем смело добавлять массивные цепи или несколько тоненьких цепочек с подвесками.

Почему стоит выбрать такую майку? У всех в гардеробе есть простая белая футболка, почему бы летом ее не заменить на более трендовую вещь такого стильного кроя. А тем, кто очень хочет, но опасается, что потратит деньги впустую, можно попробовать соорудить майку самой. Купить подплечники и вшить их в плечо футболки, собрав рукав. А можно обойтись и без них, все, что нужно сделать, – это закатать рукава футболки под бретельки бюстгальтера, тем самым, создав нужный объем в области плеч. Дерзайте! Модничайте!

Модные солнцезащитные очки 2020 Без очков летом как без рук. В наших статьях мы поговорили о том, как правильно выбирать очки, чтобы они подчеркивали ваши достоинства и были удобными. А также расскажем о самых модных моделях!