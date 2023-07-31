Тренды осени 2023. Как разнообразить свой гардероб

Дорогие девочки, всем привет. Лето быстротечно, и мы уже задумываемся, что прикупить к осени. Что будет в тренде осенью 2023 года? Как разнообразить свой гардероб к осени?

Приталенный силуэт

В этом сезоне женственные образы с классическими приталенными силуэтами стали появляться на подиуме все чаще и чаще. И это тренд на стиль Ladylike (лэдилайк), который рекомендует подчеркивать изгибы женского тела. Это полная противоположность оверсайзу. И для многих такой стиль как глоток свежего воздуха, как разрешение быть более женственной и сексуальной. Пальто, жакеты, платья с акцентной талией будут отличной находкой и инвестицией в эту осень.

Фото: loverepublic.ru, zarina.ru

Фото: shop.mango.com, ushatava.com

Стиль Old money

Мир, как известно, дуален))) Даже в моде есть свои полюсы: оверсайз – женственный силуэт, яркость – сдержанность.

После пандемии всем нам хотелось праздника не только по выходным, но и с понедельника и по пятницу. Мы носили перья, стразы, пайетки, яркие цвета каждый день… и немного от этого подустали.

Поэтому сейчас на первый план вышел более сдержанный элегантный стиль под названием «Old money (олд мани)», или тихая роскошь. Смысл- спокойные цвета, вещи классического кроя, минималистичные деловые аксессуары. Тишь да гладь) Просто, но со вкусом, качественно и за приличные деньги – так хотят одеваться сейчас все больше и больше людей.

Фото: 12storeez.com

Фото: 12storeez.com, lichi.com

Красный цвет

С приходом осени красный вытеснит розовый, барбикор пойдет на спад. То есть ожидается бум красного. Из ярких акцентных цветов он самый популярный, причем - любые оттенки, от яркого алого до ягодных.

Фото: lichi.com, zarina.ru, lamoda.ru

Страстный, энергичный красный цвет идеален для осени и отлично вписывается в ее пейзажи. Осень будет яркой! Надевайте красный и чувствуйте себя звездой. А если вы опасаетесь этого цвета, начните с малого, с аксессуаров или обуви.

Фото: therow.com, sela.ru, 12storeez.com

Галстук

Галстук стал самым соблазнительным трендом, который отсылает не только к стилю преппи, но и мужскому гардеробу. В принципе, там его можно и позаимствовать.

В сочетании с галстуком простой брючный костюм приобретает совсем другой вид, вы сразу же становитесь более брутальной, а-ля «денди». И вам просто невозможно ни в чем отказать! А еще в этом сезоне дизайнерам полюбился прием комбинаторики галстука и корсета, причем, галстук заправляется в корсет – интересный вариант для вечеринок.

Фото: lichi.com, shop.mango.com

Кожа

Кожа неизбежна в осенне-зимнем сезоне. В ней тепло и за ней легко ухаживать, особенно в слякоть. Это могут быть и брюки, и юбки, и плащи, и куртки. Хотите новых идей - выбирайте нестандартные цвета, не черный, не бежевый, а, например, красный, бордовый, изумрудный, коричневый.

Фото: zarina.ru, shop.mango.com

Или обратите внимание на крой и силуэт: кожаное платье с одним плечом или приталенного кроя без бретелей, платья-футболки с принтом и двухцветные вариации. Кожаное платье всегда смотрится эффектно и дорого.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru, instagram.com*

Цветные колготки

Самый простой и относительно недорогой способ попасть в тренды этой осени – купить цветные колготки. Особенно красные!

Несмотря на всю свою яркость, они легко вписываются в образ и могут быть единственным цветовым акцентом, привлекая внимание к ногам, а могут быть продолжением монохромного аутфита.

Идеальный вариант – в тон с обувью, и ноги становятся бесконечными. Стоит помнить, что со «сложными» колготками лучше выбирать максимально простую одежду.

Фото: wildberries.ru

Лео принт

Время, когда мы говорили о леопардовом принте, как о роковом и сексуальном, ушло в прошлое. Сегодня его носят даже романтичные милашки. В небольшом процентном соотношении в образе он будет являться стилеобразующим звеном. А осень - отличное время, чтобы его выгулять.

Фото: sela.ru, instagram.com*

Вписать в повседневный образ леопардовый принт легко, так как он сочетается практически с любым цветом, главное, чтобы остальные элементы образа были лаконичными.

Платье с таким принтом подойдет для особого случая или на каждый день (в сочетании с кедами и джинсовой курткой), джинсы станут идеальной парой однотонной футболке, а привычное сочетание из синих джинсов и белого свитера освежит бейсболка с анималистичным принтом.

Фото: 12storeez.com, shop.mango.com, befree.ru

Много жемчуга

В этом сезоне жемчуг, наверное, одно из главных украшений. Но не одна тонкая нить, а их обилие. Рекомендуется собрать сразу несколько ярусов и замиксовать слоями. А носить с простыми майками-алкоголичками и оверсайз футболками. Одна такая вещь и становится понятно: человек следит за стильными трендами))))

Фото: instagram.com*

Кулон на шнурке

Если основное количество трендов перетекает из сезона в сезон, то кулон на шнурке только зарождается и выходит на модную арену. Можно не ждать, когда он станет массовым, а быть в числе первых последователей этого тренда.

Такой кулон был популярен в 70-х, особенно у хиппи, а у рэперов в 2000-х. Смотрится нетривиально и выигрышно как в летних, так и в осенних образах. Прелесть данного тренда в том, что сделать его можно своими руками: покупаем шнурок в магазине тканей и вешаем на него любимый кулон. Можно попробовать носить несколько украшений одновременно.

Фото: zara.com, massimodutti.com, therow.com

Твидовый жакет

Все мы знаем, что твидовый жакет – это классика, это сдержанность, это Коко Шанель. Все так! Такой жакет – отличная находка для офиса, смотрится невероятно стильно и достаточно строго. С этим предметом одежды носим спокойные вещи из базового гардероба: однотонные брюки, джинсы, рубашки, водолазки, тонкие свитера.

Я очень люблю такое а-ля французское сочетание: твидовый жакет, джинсы-трубы и балетки. В таком комплекте хоть куда, везде будешь чувствовать себя уверенно и комфортно.

Фото: shop.mango.com, instagram.com*

Как мы видим, многие тренды уже были с нами в предыдущих сезонах и все еще остаются на пике моды. Их огромное количество, всех и не перечислишь.

Я рассказала, на мой взгляд, о самых носибельных и применимых к обычной жизни. Выбирайте парочку тех, которые откликаются вам, внедряйте их в свой гардероб, и он заиграет новыми красками и эмоциями. Победим осеннюю грусть по уходящему лету!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).