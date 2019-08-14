Дорогие модницы, всем привет. Сегодня поговорим о базовом предмете гардероба, а именно, о белой рубашке. Рубашка – это та вещь, которая просто обязана быть у каждой. Она вне возраста, времени, особенностей фигуры, подойдет абсолютно всем. Я думаю, вы давно уже обзавелись любимой и носите ее и в пир и в мир, и зимой, и летом. Если же еще нет, то скорей бегите в магазин. Ну или в гардероб, там тоже можно ее найти. А я тем временем покажу вам, как мы ее будем носить.

Наличием такой рубашки в женском гардеробе мы обязаны Марлен Дитрих, именно она ввела моду на мужские рубашки. Дитрих обнаружила и продемонстрировала контраст между плавными линиями тела женщины и строгостью белой мужской рубашки. И эти противоположности очень подчеркивают женскую сексуальность.

Особенности современной рубашки:

1. Плотная, не просвечивает.

2. Прямого кроя (свободная).

3. На ней нет лишних деталей и активного декора.

4. Достаточно длинная.

Как носить белую рубашку?

Заправляем рубашку внутрь

Заправленная рубашка внутрь – это самый простой и распространенный способ ношения. Таким образом, мы визуально удлиняем наши ноги. Свободная сорочка образует напуск, который замаскирует животик и уравновесит ширину бедер. Тело зрительно станет короче, а ноги – длиннее. Такой силуэт считается самым правильным: пропорции тела делятся 1 к 3.

Рубашка сочетается с любым низом любого цвета. Выбирая низ, вы задаете настроение своему образу. Хотите выглядеть по-деловому - подбирайте юбки, брюки с прямыми линиями (юбка-карандаш, классические брюки). Для расслабленного образа отлично подойдут джинсы, шорты. А если вы остановите свое внимание на низе в белом цвете (юбка, брюки, джинсы), ваш образ станет монохромным, тем самым вы добавите себе пару сантиметров роста.

Рубашка навыпуск

Следующий простой способ – носим рубашку навыпуск. При таком способе самое главное - выбрать длину рубашки так, чтобы она не делила силуэт пополам, иначе в итоге получим приземистый силуэт, разделенный на два квадрата. Поэтому обращаем свое внимание на более удлиненный силуэт. Рубашка навыпуск отлично корректирует фигуру, помогает тем, у кого есть животик. Носим ее только с брюками и джинсами. С юбками и шортами такой вариант не подойдет, поскольку для сбалансированного силуэта необходима брючная пара. Не забываем добавлять образу изюминки: используем шейные платки, необычные обувь и сумки, яркие украшения- они расставят акценты.

Второй слой в заправленном виде

Летом так хочется интересных и сложных образов, но порой тяжело их составить. На помощь нам придет рубашка. Надеваем ее как второй слой на топ, майку, футболку, а зимой на водолазку, и образ в разы становится интереснее. Если выбрать подложку (нижний слой) контрастного цвета, мы скорректируем фигуру, сделаем ее более стройной.

Второй слой в расстёгнутом виде

Так рубашку тоже носим поверх футболки, топа, купальника, но не застегиваем и не заправляем. Такой способ отлично подойдет пышным девушкам, как дополнительная вертикаль в образе, которая скроет лишнее и вытянет силуэт. При создании многослойных образов рубашка незаменимый элемент гардероба.

Заправленная на одну ладонь или одну полу

Заправляя рубашку на одну ладонь или только одну полу в юбку или брюки, мы автоматически делаем образ более интересным, но в то же время нарочито небрежным, поэтому для деловых и сдержанных луков такое ношение не подойдет, но отлично впишется в городской ландшафт в стиле звезд street style.

Надеваем задом наперед

Такой способ носки для самых экстремальных и смелых модниц. Мы просто надеваем рубашку задом наперед и завязываем ее концы в узел, открывая спину, либо застегиваем на пуговицы. Я люблю носить ее так на отдыхе: берешь одну рубашку и для разнообразия носишь по-разному. Можно добавить на спину красивую цепочку с подвеской, тоже надев ее задом наперед; либо добавить красивые висящие серьги, так как шея спереди будет закрыта.

Открываем одно плечо

Я очень люблю носить так рубашку. Приоткрывая плечо, вы добавляете нотку романтики, игривости. Причем носить ее можно не только на голое тело, но и на платья, топы, а зимой - на водолазки. Если надеваете рубашку на тело, лучше убрать с бюстгальтера одну бретельку там, где открыто плечо. Если в вашем гардеробе много акцентных вещей (ярких цветов, принтов), то белая рубашка отлично уравновесит весь образ.

Открываем оба плеча

Тому, кому одного открытого плеча мало, открываем оба. Итак, рубашка превращается в сексуальный топ. Открывая плечи, мы подчеркиваем ключицы. Надев красивое украшение, наподобие чокера или ожерелья, мы еще больше привлечем внимание на изящество ключиц и шеи. Такой способ носки не подойдет девушкам с фигурой «перевернутый треугольник», у которых массивный плечевой пояс. Расходящаяся линия рубашки сделает плечи визуально еще более широкими. Помним, что носим так рубашку с бюстгальтером без бретелей.

Завязываем узлом

Для разнообразия концы рубашки можно завязать в узел, получится игривый, озорной образ. Такой способ носки однозначно не подойдет для офиса. Однако отлично впишется в летние городские будни и в пляжный отдых. Завязывая рубашку узлом, мы подчеркиваем талию. Здесь самое главное - соблюсти пропорции: низ должен быть с завышенной посадкой. Белая рубашка – это конструктор: крути, верти, завязывай, расстегивай, застегивай, подпоясывай - сотни способов для эксперимента и полета фантазии.

Как платье

Если рубашка достаточно длинная, то можно надеть ее как платье в паре с кроссовками или сандалиями. Для более женственного и романтичного образа создаем приталенный силуэт за счет пояса, ремня или поясной сумки. Для необычного образа можно повязать на талию платок, так как они сейчас на пике популярности.

Топ поверх рубашки

Для тех, кто любит что-то интересное и необычное, подойдет вариант ношения кроп-топа поверх рубашки. Причем топ может быть костюмом в паре с брюками, шортами или юбкой, а может быть совершенно отдельным элементом. В любом случае это будет смотреться неизбито. Опытные модницы умудряются вместо топа поверх рубашки повязать джинсовку или кардиган - выглядит очень интересно.

Под свитер

В прохладное время года используем рубашку как нижний слой под свитер, свитшот, худи. Только не забываем, что рубашку мы не заправляем, ее должно быть видно. Так образ будет динамичным и интересным.

На пляж

Если вы собираетесь в отпуск, обязательно захватите с собой белую рубашку. Она спасет вас от палящего солнца днем, станет отличной заменой пляжной накидке. А вечером, надев ее с шортами или юбкой и дополнив украшениями, можно отправиться на вечеринку.

Я повторюсь: белая рубашка – это просто незаменимая вещь в гардеробе. Именно с этого элемента одежды можно строить базовую капсулу, будь то учительница или мама в декрете. Имея белую рубашку, можно составить огромное количество образов и выглядеть каждый раз по-разному.