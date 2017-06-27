Как подобрать идеальный купальник по типу фигуры?

Ни один модный купальник не заменит хорошо сидящего купальника по фигуре. Хотя - в прошлой статье мы с вами поговорили о модных купальниках, как их носить, с чем сочетать.

Зная и тренды, и какой из этих модных купальников отлично сядет на вашу фигуру, можно сэкономить кучу времени в примерочной и чувствовать себя королевой на пляже. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы купить идеальный купальник!

Купальник incanto

Купальник на большую грудь

Достаточно часто я сталкиваюсь с вопросом выбора купальника на большую грудь. На что же нужно обращать внимание:

Всегда выбирайте купальник с бретелями и косточками, большой груди нужна поддержка!

Очень красиво и эффектно на большой груди смотрится V-образный глубокий вырез.

Зрительно большую грудь уменьшит более темный цвет ткани, а если вы хотите еще и акценты сместить с верха на низ, то выбирайте темный бюстгальтер и светлые трусики.

Купальник incanto

Обладательницам большой груди не стоит выбирать купальники с узкими бретелями, они будут некрасиво врезаться в плечи, а большая грудь на их фоне будет казаться еще больше.

Вам точно не подойдут чашечки без косточек, а тем более - бюстгальтеры из тонкой ткани, не держащие форму, например, бикини.

Все дополнительные украшательства - оборки, рисунки, нашивки, пайетки - еще больше добавят объема груди, поэтому их тоже стоит избегать.

Купальник vela-moda и palmetta

Купальник для фигуры с маленькой грудью

Есть расхожее мнение, что с маленькой грудью проблем нет, но и ее может сделать некрасивой неправильно подобранный купальник.

Что будет хорошо для маленькой груди:

Купальники с уплотненными чашечками, на косточках, push-up . Такие купальники создают форму груди, добавляют ей объема.

Купальник oysho

Если для большой груди обязательны бретели, то для маленькой как раз нет. Очень красиво на маленькой груди смотрится бюстгальтер без бретелей — бандо.

Купальник incanto

Также маленькой груди подходят драпированные лифы, оборки, пайетки, вышивки, яркая расцветка — все это добавляет объема.

Яркие контрастные рисунки, особенно поперечный, тоже отлично добавляют объем, такие бюстгальтеры могут быть и без чашечек — как, например, модный сейчас купальник холтер.

Светлые оттенки также добавят объема, в отличие от темных. Темных оттенков стоит избегать. Лучше комбинировать светлый верх купальника и темный низ.

Лифы H&M

Если говорить о слитных купальниках, то как раз на маленькой груди выигрышнее всего смотрятся купальники с глубокими вырезами.

Тяжелый низ или аппетитная попа

Часто в статьях про выбор купальника для обладательниц большой попы предлагают какие-то немодные трусики с юбочками, или совсем «бабушкины» варианты. На самом деле все достаточно просто:

Для аппетитной попы идеальны трусики купальника из матовой ткани, достаточно плотной по своей фактуре, но не перетягивающей вас!

Классно смещать акценты с низа на верх, трусики выбрать спокойной темной расцветки без рисунка, а верх наоборот сделать ярким или выбрать модель с глубоким декольте.

Купальник oysho

Также хорошо, когда на трусиках есть вертикальные или диагональные элементы, это может быть не обязательно рисунок, а, например, детали кроя.

Вставки по бокам контрастных цветов также зрительно уменьшат объемы, а вот тонкие перемычки на трусиках или мелкие детали наоборот объем подчеркнут.

Не стоит выбирать купальники из блестящей светлой ткани.

Продольные детали на линии талии, различные пояски зрительно еще сильнее расширят бедра и попу.

Купальники vela-moda

Купальник для фигуры с узкими бедрами (маленькая попа)

На узкие бедра и маленькую попу самое главное подбирать трусики, хорошо сидящие и точно подходящие по размеру! Очень некрасиво смотрятся трусики большего размера, собирающиеся в «мешочек» или пузырь.

Что же поможет добавить узким бедрам и маленькой попе объема:

Конечно жзе, горизонтальный рисунок - он очень хорошо зрительно расширяет. Яркая расцветка на трусиках, разной крупности рисунок также хорошо добавят объем. Еще очень хорошо садятся на маленькую попу трусики-танга и трусики-шортики , благодаря своему крою они тоже добавляют объем.

Купальники incanto

Не стоит выбирать трусики у купальника темных расцветок и черного цвета.

Купальники oysho и vela-moda

Полная фигура

Что же выбрать при полной фигуре, как открыться, но при этом выглядеть красиво и подтянуто?

Ваш идеальный купальник — цельнокроеный, тем более, они сейчас в моде. Он должен быть приглушенных тонов с высоким содержанием лайкры, но из матовой ткани. Высокое содержание лайкры подтягивает и держит форму.

Купальник должен быть по размеру, вам в нем должно быть удобно и комфортно! Нет ничего хуже на полной фигуре, чем тесный, подобранный не по размеру купальник.

Чаще всего полная фигура - это и большая грудь, поэтому тут обязательны чашечки с косточками, широкие бретели.

Выбирайте купальники с вертикальным рисунком или вертикальными деталями кроя. Диагональные линии также будут зрительно уменьшать объемы.

Если купальник хочется раздельный, то важно, чтобы трусики сидели на талии, чуть ниже пупка.

Чего стоит избегать:

Высокий или низкий вырез по линии бедер, все это привлекает внимание, делает фигуру объемнее.

Не выбирайте купальники из блестящих тканей, с мелким рисунком.

Если все-таки хочется яркий купальник с рисунком, то пусть рисунок на нем будет крупным, соразмерным с вашими объемами.

Купальники vela-moda

Купальники vela-moda и mango

Высокий рост + худоба

Что же выбирать худеньким девушкам с высоким ростом.

Для вас идеальный вариант — бикини всевозможных ярких расцветок, с контрастным рисунком, вышивками, пайетками, воланами.

Яркие горизонтальные полосы могут идти по всему купальнику, это зрительно добавит объема и уменьшит рост.

Купальник oysho

Именно вам подойдет блестящая или светлая ткань, а вот темная — нет.

Купальник oysho

В конце хочется добавить:

Выбирая купальник, обратите внимание на качество швов (на месте строчки не должно быть никаких дырочек) и стойкость окраски.

Старайтесь делать «скидку» на плохое освещение в примерочных. В жизни и тем более на пляже, вряд ли свет на вас будет «падать» именно так.

Выбрав несколько купальников для примерки, «испытайте» каждый из них: присядьте, наклонитесь, потянитесь в разные стороны. Если нигде не жмёт, ничего неожиданно не вываливается, и вообще вы чувствуете, что все «на месте», — вы нашли свой купальник.

Ополаскивайте купальник в пресной воде после каждого купания и он долго сохранит яркость красок.