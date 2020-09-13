Выясним, какие модели жилетов признаны самыми модными в сезоне 2020: из какого материала, какие цвета, фасоны, с чем сочетаются, а также, как скрыть недостатки фигуры с помощью жилета. Смотрите нашу фотоподборку!

Как бы мы ни хотели, но пришло время готовиться и утепляться к осени. В создании нового образа предлагаю обратить внимание на такой модный в этом сезоне предмет гардероба, как жилет.

Да, он не стал популярен именно сейчас, его возвращение в мир моды началось весной 2019 года - на модный олимп вышли вязаные жилеты. И это была дань эпохе 70-х годов. Со временем тренд набирал обороты, и уже к осени 2019 года к вязаным жилетам добавились кожаные и текстильные.

На сегодняшний день жилеты представлены во многих коллекциях именитых дизайнеров, поэтому ассортимент их настолько велик, что фантазии есть, где разгуляться: от простых минималистичных до витиеватых фантазийных. Каждая сможет найти себе модель по душе.

Фото: zen.yandex.ru

Быть может, вы скептически относитесь к жилету и считаете его неактуальным или неуниверсальным? Попытаюсь развеять ваши сомнения.

Во-первых, жилет – интересная деталь в образе. Казалось бы, простой и практичный комплект из джинсов и рубашки, а он может превратиться в актуальный и модный, если добавить вязаный жилет.

Во-вторых, жилет – это отличный инструмент в создании многослойных образов. Им легко утеплиться, например, надев дутый жилет на худи или свитер (а может быть, даже и на плащ).

В-третьих, жилет легко корректирует особенности фигуры. Если у вас пышные бедра, выбирайте удлиненные модели, либо, наоборот, укороченные (самое главное, чтобы низ жилета не заканчивался на самой широкой части бедра).

Жилет – это отличный помощник в гардеробе для девушек Plus-size: выбирайте модель из плотных тканей на пуговках и не застегивайте его, тем самым создадите вертикаль в образе, которая вас будет стройнить, вытягивая зрительно фигуру.

Тренды осени 2020 - все самое актуальное! Наш стилист составил наглядный гид по всем главным тенденциям осеннего сезона: от перчток и воротничков до практичных кардиганов. Поговорим о том, что носить этой осенью - какие аксессуары, предметы одежды и фасоны, что и с чем сочетать. Читать дальше

Теперь давайте разберемся, какие модели актуальные и модные.

Классический костюмный жилет

Жилет в составе костюмной тройки (позаимствованный у английских денди) – это просто шик. Такой образ выглядит дорого, презентабельно, элегантно, с ноткой брутальности. Подойдет как для особенных случаев, так и на каждый день. Просто разбиваем костюм и носим каждый предмет по отдельности. Надеваем жилет на голое тело, добавляем джинсы и каблуки, и вот готов образ для вечеринки. Или надеваем его поверх рубашки и брюк – и можно идти на учебу или на работу в офис. Универсально.

Фото: bazaar.ru, harpersbazaar.com, massimodutti.com

Фото: fashionmagazine.com, slffashion.com, vogue.ru

Вязаный жилет

Для теплой осени вязаный жилет -отличный вариант. Надеваем его поверх любимого летнего платья, в пару берем казаки и шляпу. Да и в зиму он сгодится, согреет в холода. Главное - выбрать свободный силуэт, не «в обтяжку». А вот длина может быть любой. Присмотритесь к моделям, где в составе есть шерсть, в нем точно не замерзнете. Так что просим любимую бабушку достать спицы и связать красоту.

Фото: whowhatwear.com, net-a-porter.com, zen.yandex.ru

Фото: net-a-porter.com, wwd.com, zen.yandex.ru

Джинсовый жилет

Для любителей спортивного и casual стиля джинсовый жилет – находка. Он сделает образ многослойным и добавит ему изюма. Очень красиво и стильно смотрится в образе тотал-дэним, когда джинса жилета и джинсов одинаковой плотности и цвета. В такой образ еще можно добавить джинсовую рубашку. Пока тепло, носим жилет на рубашки, футболки, когда станет прохладно, надеваем под низ худи, свитшот.

Фото: zen.yandex.ru, myairisfashion.tumblr.com, vogue.ru

Фото: stylecaster.com, vogue.ru, vogue.ru

Кожаный жилет

Жилет из кожи призван внести в образ нотку перца и драмы. Выбирайте его более свободного силуэта, чтобы под ним оставался воздух и под него можно было надеть теплый свитер. С таким жилетом можно составить полноценный драматичный образ, если добавить к нему брюки из кожи, но обратите внимание на цвет деталей комплекта, он должен быть одинаковый.

Фото: styledumonde.com, miamiere.blogspot.com, bazaar.ru

Фото: miamiere.blogspot.com, whowhatwear.com, vogue.ru

Удлиненный жилет

Все мы помним, такие жилеты были модными в 2012 году (сравнительно недавно). Сейчас они вернулись, но изменилась их длина. Они стали удлиненными и более объемными. Такой жилет – это хорошая база для офисных работников, учителей. Он добавляет образу сдержанности и элегантности. Выбирайте модели из более плотных тканей с подкладом, с хорошими лекалами.

Фото: lady.tochka.net, vogue.ru, vogue.ru

Фото: vogue.ru, miamiere.blogspot.com, trendencias.com

Жилет-пальто

Жилет-пальто – это не универсальная и не практичная вещь, но, однозначно, стильная и модная. В нем вы точно не останетесь незамеченной. Выбирайте его таким же, как и остальные жилеты, удлиненным и объемным. Носим такой жилет с трикотажем и длинными перчатками. Здесь можно поиграть цветами: выбрать водолазку и жилет в одном цвете (получим монохром), а можно выбрать свитер контрастного по отношению к жилету цвета. Экспериментируем.

Фото: livemaster.ru, zen.yandex.ru, journal.hr

Фото: elle.com, elle.es, vogue.ru

Дутый жилет

Ну и, наверное, самый любимый, универсальный, практичный – это жилет-куртка. Многие скажут, что и не расставались с ним, что он всегда был в их гардеробе. Да, потому что это удобно. Но в модных коллекциях дутый жилет отсутствовал. Теперь настало время его возвращения. А мы и рады. Здесь то же самое правило: приобретаем объемный, чтобы он не вплотную прилегал к телу.

Такой жилет вписывается не только в спортивный стиль, но и легко может сочетаться с легкой юбкой и романтичным платьем. А когда станет холоднее, смело надеваем его поверх любимого тренча.

Фото: bazaar.ru, fashionista.com, popsugar.com

Фото: whowhatwear.com, vogue.ru, whowhatwear.com

В мой гардероб уже вошел вязаный и кожаный жилеты. И я очень довольна. Они вполне универсальны, сочетаются со многими вещами. Образ с жилетом выделяется среди других и выглядит свежо и по-новому. Пока такой образ не стал мэйнстримом, девушек в жилетах не так много, поэтому предлагаю присмотреться к новым-старым знакомцам и внедрить их в свой гардероб. Утепляйтесь с удовольствием!