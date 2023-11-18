Модные шапки. Зима 2024

Дорогие девочки, всем привет! В холодное время года головной убор - необходимость не только в связи с климатическими условиями, но и потому, что зимой 2023-2024 невероятное разнообразие красивых и интересных головных уборов, которые можно подобрать под разные стили и настроение.

Разделим подборку головных уборов на базовые и трендовые стильные модели.

Базовые головные уборы

Шапки-бини в рубчик

Шапка-бини – это база и самая актуальная шапка всех времен. Идет она практически всем, просто нужно примерять шапки разной вязки, объема и ширины отворота. Когда надеваете бини, не натягивайте ее сильно на глаза, она должна сидеть свободно. Нет комплекта, в какой бы бини ни вписалась: и для спорта, и для города, и для более классических образов.

Если вы любите классику и не экспериментируете с другими головными уборами, то поиграйте с цветом шапки: пусть в вашем гардеробе будут и яркие цвета, и нейтральные.

В этом сезоне в комплект к бини обязательно берем длинный шарф. Он и модный, и теплый элемент! Ну а если все-таки хочется похулиганить, присмотритесь к рваной шапке, шапке в стилистике гранж.

Косынка

В свое время косынки были трендом, сейчас перешли в базу. Они идеальны для женственных гардеробов в романтичном стиле. Хороший тандем – косынка, шуба и сапоги-трубы на каблуке, получается такая а-ля барышня-крестьянка.

А еще косынка может стать интересным аксессуаром, если ее просто накинуть на плечи или по диагонали и завязать узлом.

Теплая панама

Теплая панама может быть из меха или из болоньи. Меховая - отличный инструмент для создания озорного настроения, хорошо сочетается с пуховиками.

Панамы из болоньи отлично подойдут для тех, кто любит минимализм. Особенно оригинальна панама с воротником. Носить можно как с классическим пальто, так и с пуховиком.

Балаклава и капор

Чем капор отличается от балаклавы? Капор относительно свободный, балаклава же сидит идеально по голове. Балаклава придает образу более спортивный вид, нежели капор.

Наконец-то ими уже никого не удивишь: они стали массовыми. Сколько на это потребовалось? 5 лет! В 2018 году Раф Симонс представил балаклавы на показе Calvin Klein, с тех пор они начали завоевание!

Балаклавы не только согревают в холодные дни, но и добавляют шарма и стиля образу. И у них есть огромный плюс – они закрывают шею!

Шапка-ушанка

Шапка-ушанка - исконно русский головной убор. Абсолютно базовая модель, просто кому-то она нравится, а кому-то нет. В тренд пытаются пробиться объемные меховые ушанки, но они прям для супер-модниц.

А для города идеально подойдет болоньевая или вязаная. А чтобы вязаная шапка действительно грела, выбирайте натуральные материалы: шерсть мериноса, кашемир, мохер, ангора. Это самый важный критерий! Пусть акрила будет не больше 20-30%

Берет

Берет – вневременная классика. С его помощью можно привнести нотку французского шика в образы. Этой осенью вновь актуальны, а береты из экокожи – это два тренда в одном. Единственное, берет больше про эстетику, а не про тепло, так как натягивать на уши его не стоит!

Трендовые головные уборы

Чепчик

Чепчик в тренде уже не первый сезон, но все еще не вошел в массы и считается чем-то «диковинным». В нем однозначно тепло, и он закрывает уши, что и нужно для зимы! Ну и интересность образа чепчик, конечно же, повышает.

Чепчик в пайетках

Чепчик в пайетках - подвид чепчика. Но про него скажу отдельно, потому что они сейчас дико актуальны, особенно в преддверии Нового года, когда уже сил нет его ждать, и мы начинаем украшать себя.

Чепчик в пайетках однозначно приковывает взгляды, а на солнышке еще и красиво светится))) Сочетаем с шубами, пальто и на контрасте с объемными пуховиками.

Коктейльная шапочка

А еще нас захватывают коктейльные шапочки, вязанные крючком, в духе 20-х годов. Очень интересный и небанальный головной убор. Надевая, сразу чувствуешь себя ретро-дивой!

Если летом это были шапочки-сеточки, то сейчас они чуть более плотные и даже есть шерстяные варианты. Ну и модель в пайетках тоже безумно популярна. Сиять так сиять!

Пилотка

Пилотка – для избранных модниц. Для тех, кто любит все изысканное, элегантное и винтажное. Сочетаем с классическим пальто, платьем, юбками, брюками-палаццо и каблуками.

А еще пилотка для тех, кто любит играть всем новым, для тех, кто любит удивлять. Здесь полная эклектика и свобода творчества. Кто-то классно замиксует ее в спортивный стиль, а кто-то окружит такими же яркими трендами.

Шляпа-колокольчик

Шляпа-колокольчик тоже отсыл к некой ретро-тематике, потому что шляп (не считая шляпу Федору) не было на модном подиуме давно. А сейчас они начинают всплывать, пусть и в таком минималистичном ключе.

На девушку в такой шляпе сразу же хочется обернуться и рассмотреть ее. Интересно впишется в монохромный образ, например, в сочетании с черным пальто или плащом.

Кепка Kangol

Кепка Kangol неожиданно стала популярной благодаря модным западным блогерам. Причем они начали ее носить козырьком назад. Наши модницы не заставили долго ждать и тоже подхватили тренд. Кепка смотрится достаточно дерзко и свежо.

Головные уборы не стоит недооценивать и не стоит им придавать только утилитарное значение. Они могут быть классным дополнением образа, а могут стать и персональной фишкой стиля!

Не нужно иметь много верхней одежды, достаточно разнообразия головных уборов в разных цветах и стилях. Тогда и верхняя одежда будет каждый раз выглядеть иначе и каждый раз нести новое настроение!

