Дырки, вязаные манишки и чепчики. Модные тренды осени 2021

Дорогие девочки, всем привет! Как не жаль, но пора уже задуматься о том, что мы наденем, когда наступит осень, а с ней и прохлада. Август - самый подходящий месяц для планирования осеннего гардероба. Что будет в моде осенью 2021? На какие модные тренды обратить внимание?

Сейчас стоит к походу в магазин подготовиться (там пока ещё нет новых коллекций): разобрать свой гардероб, понять, чего не хватает, составить список покупок, проанализировать тренды, выявить подходящие.

«Дырки»

В прошлом году были разрезы, сейчас они плавно перекочевали в дырки))) Задала такой тренд Миуча Прада в своей летней коллекции для Prada. Остальные модные дома дружно подхватили этот тренд и представили в осенней коллекции.

Фото: vogue.ru

Дырки могут быть где угодно: на юбке, свитере, сумке и даже обуви. Выбирайте дырки с ровным обработанным краем, чтобы они не выглядели неряшливо. Рванина на джинсах к дыркам не относится))) Водолазка в дырках - интересная вещь в гардеробе, которая задаст хулиганское настроение всему образу.

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Свитер на молнии

Свитера с горловиной на молнии не новинка, но на пике популярности. Такая модель отсылает нас к 90-м годам и к спортивной тематике. Они замечательно вписываются в образ и с джинсами, и с юбками. Можно выбрать объемный вариант, а можно - прилегающий к телу.

Фото: vogue.ru/, condenast-media.gcdn.co/vogue/4

Фото: condenast-media.gcdn.co/vogue/

Яркое пальто

Чтобы удачно перенести осеннюю хандру, наденьте яркое пальто. Бежевое, черное, серое - это отличная база. Дизайнеры же предлагают разбавить серость яркими цветами: зеленым, синим, желтым, оранжевым. Яркий цвет – залог отличного настроения.

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Фото: condenast-media.gcdn.co/vogue/

Два слоя верхней одежды

Многослойность пошла дальше…Теперь это не просто сочетание рубашки и водолазки, теперь это две куртки одновременно или два пальто. Интересно? Да! Тепло? Однозначно! Подойдет единицам (очень худеньким), всем другим сильно добавит объема.

Фото: condenast-media.gcdn.co/vogue/

Фото: condenast-media.gcdn.co/vogue/

Шарф с бахромой и манишка

Бахрома нас не покидает. Она везде: на свитерах, платьях, шубах, сумках. Особенно популярным в этом сезоне (ну и носибельным) будет длинный шарф с бахромой. В него хочется закутаться и спастись от холодов. Он подойдет абсолютно к любой верхней одежде: и к косухе, и к пуховику, и к пальто. А манишка вернулась в наш гардероб, и это замечательно: тепло, функционально.

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Вязаное все

В холодное время года мы никак не обойдемся без вязаных вещей. Этот тренд набирает обороты и плавно перетекает из лета в осень. В вязаные вещи можно смело одеться с ног до головы. И уже сейчас сделать заказ любимой бабушке: платья, костюмы, свитера, кардиганы, шапки, сумки, варежки, носки. Да, абсолютно все.

Вязаные носки носим с кроссовками или модными клогами. Ищем свитер с орнаментом, какой когда-то был у дедушки.

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Чепчик

Новая разновидность головных уборов – шапка-чепчик. Вдохновляемся показом Miu Miu. Образ получается нарочито детским благодаря схожести формы головного убора с младенческим чепчиком. Надеть такую шапку отважится не каждая, но, надевшая чепчик без внимания не останется. Комфортность проверю на собственном опыте. Заказ на изготовление уже сделала!

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Клоги

Клоги – это обувь, которую когда-то носили голландские рыбаки, теперь носим мы. И она дико популярна. Ее отличительная особенность – это деревянная подошва или ее имитация. Смело берем с собой в осень и носим с носками, и лучше всего - с шерстяными.

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Плоские сумки

Среди сумок остаются популярными большие сумки-баулы. И … в противовес им появляются плоские сумки-шоперы.

Фото: vogue.ru, condenast-media.gcdn.co/vogue/

Что такое осень? Это слякоть, серость, холод. Чтобы сохранить летнее тепло, летнюю радость, правильно подберем осенний гардероб. Запасемся ручкой, блокнотом, переберем убранные на лето в шкаф вещи и создадим себе новый гардероб, новое настроение. А тренды нам в помощь!! Главное - знать меру!)))