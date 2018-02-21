Модные цвета 2018 в женской одежде
Солнце светит ярче с каждым днем, впереди долгожданная весна! Давайте сегодня поговорим о цветах, которые будут в моде весной и летом 2018 года.
Ультрафиолет (Ultra Violet)
Считается главным оттенком этого года. Яркий, и в тоже время, таинственный, утонченный оттенок. Если вы следите за модой и хотите быть в тренде, то этот цвет должен быть обязательно в вашем весеннем гардеробе.
Ярким, контрастным будет сочетание ультрафиолета со всеми оттенками желтого. А вот если хотите более спокойных, сложных сочетаний, то выбирайте родственные ему цвета — фуксия,
Ярко-желтый (Meadowlark)
Цвет, напоминающий оттенок окраски жаворонка.
Насыщенный, смелый цвет, немного детский. Если не хотите выглядеть слишком вызывающе в нем, используйте его локально, например, купите сумочку такого цвета или платок. Этот цвет в сочетании с черным уже объявили фаворитом будущей осени!
Красно-оранжевый (Cherry Tomato)
Еще один яркий оттенок этой весны.
За счет содержания в нем оранжевого оттенка теплый цвет, и конечно, очень динамичный, возбуждающий цвет. В таком оттенке красного вы точно не останетесь незамеченной, цвет для уверенных в себе девушек. Классно будет смотреться с базовыми цветами, такими как — черный, графит,
Голубой (Little Boy Blue)
Нежный, легкий оттенок синего.
Это безусловно один из самых освежающих оттенков, цвет весеннего неба. Придаст образу нежности, воздушности и молодости. Легко и нежно будет смотреться в сочетании с такими же пастельными оттенками. А если хочется ярче, то с
Красно-коричневый (Chili Oil)
За счет добавления красного цвета, этот оттенок коричневого становится динамичным, с перчинкой.
Цвет интересный, сложный, добавит образу изысканности и в тоже время динамики. Отличный вариант коричневого для
Желто-зеленый (Lime Punch)
Еще один оттенок желтого в этом сезоне, но это желтый с добавлением зеленого.
Более свежий чем
Еще его описывают как резкий, острый оттенок, в этом цвете вы точно не останетесь незамеченной. Его легко сочетать с пастельными цветами, белым, со всеми оттенками зеленого или желтого.
Сиренево-розовый (Pink Lavender)
Розовый цвет в топе модных тенденций этого сезона.
Но в отличие от ярко розовых оттенков или, например, фуксии, это оттенок розового благородный, спокойный. И в тоже время нескучный за счет добавления сиреневого в розовый. Цвет сложный, сочетайте его с мятным, бежевым, просто белым, серым или с голубым.
Персиковый (Blooming Dahlia)
Еще один оттенок розового, но уже с добавлением персикового. Цвет более мягкий, чем
Цвет при своей мягкости достаточно коварный
Зелено-синий (Arcadia)
Единственный зеленый оттенок этого сезона.
Холодный оттенок, создающий ощущение чистоты и легкого весеннего бриза. Этого оттенка давно уже не было на подиумах, поэтому он воспринимается как новый и свежий цвет. Цвет достаточно спокойный, несложный, поэтому его смело сочетайте со всеми весенними оттенками.
Фото образов и примеры цветов: https://ru.pinterest.com