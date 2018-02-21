Модные цвета 2018 в женской одежде

Солнце светит ярче с каждым днем, впереди долгожданная весна! Давайте сегодня поговорим о цветах, которые будут в моде весной и летом 2018 года.

Ультрафиолет (Ultra Violet)

Считается главным оттенком этого года. Яркий, и в тоже время, таинственный, утонченный оттенок. Если вы следите за модой и хотите быть в тренде, то этот цвет должен быть обязательно в вашем весеннем гардеробе.

Ярким, контрастным будет сочетание ультрафиолета со всеми оттенками желтого. А вот если хотите более спокойных, сложных сочетаний, то выбирайте родственные ему цвета — фуксия, красно-фиолетовый , сине-фиолетовый .

Ярко-желтый (Meadowlark)

Цвет, напоминающий оттенок окраски жаворонка.

Насыщенный, смелый цвет, немного детский. Если не хотите выглядеть слишком вызывающе в нем, используйте его локально, например, купите сумочку такого цвета или платок. Этот цвет в сочетании с черным уже объявили фаворитом будущей осени!

Красно-оранжевый (Cherry Tomato)

Еще один яркий оттенок этой весны.

За счет содержания в нем оранжевого оттенка теплый цвет, и конечно, очень динамичный, возбуждающий цвет. В таком оттенке красного вы точно не останетесь незамеченной, цвет для уверенных в себе девушек. Классно будет смотреться с базовыми цветами, такими как — черный, графит, темно-синий , белый.

Голубой (Little Boy Blue)

Нежный, легкий оттенок синего.

Это безусловно один из самых освежающих оттенков, цвет весеннего неба. Придаст образу нежности, воздушности и молодости. Легко и нежно будет смотреться в сочетании с такими же пастельными оттенками. А если хочется ярче, то с ярко-желтым , который также цвет этого сезона.

Красно-коричневый (Chili Oil)

За счет добавления красного цвета, этот оттенок коричневого становится динамичным, с перчинкой.

Цвет интересный, сложный, добавит образу изысканности и в тоже время динамики. Отличный вариант коричневого для весенне-летних образов. Невероятно красиво и дорого будет смотреться в сочетании с золотом. А если хочется более весеннего образа, то идеально к нему подойдет голубой цвет.

Желто-зеленый (Lime Punch)

Еще один оттенок желтого в этом сезоне, но это желтый с добавлением зеленого.

Более свежий чем ярко-желтый , но тоже очень энергичный. Идеален для летней жары и солнечной весенней погоды.

Еще его описывают как резкий, острый оттенок, в этом цвете вы точно не останетесь незамеченной. Его легко сочетать с пастельными цветами, белым, со всеми оттенками зеленого или желтого.

Сиренево-розовый (Pink Lavender)

Розовый цвет в топе модных тенденций этого сезона.

Но в отличие от ярко розовых оттенков или, например, фуксии, это оттенок розового благородный, спокойный. И в тоже время нескучный за счет добавления сиреневого в розовый. Цвет сложный, сочетайте его с мятным, бежевым, просто белым, серым или с голубым.

Персиковый (Blooming Dahlia)

Еще один оттенок розового, но уже с добавлением персикового. Цвет более мягкий, чем сиренево-розовый .

Цвет при своей мягкости достаточно коварный из-за теплоты, выигрышнее всего будет смотреться на смуглой, загорелой коже. Сочетайте его с белым, всеми телесными оттенками.

Зелено-синий (Arcadia)

Единственный зеленый оттенок этого сезона.

Холодный оттенок, создающий ощущение чистоты и легкого весеннего бриза. Этого оттенка давно уже не было на подиумах, поэтому он воспринимается как новый и свежий цвет. Цвет достаточно спокойный, несложный, поэтому его смело сочетайте со всеми весенними оттенками.

