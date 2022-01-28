Каков же он – главный цвет этого года? Встречаем - Very Peri или барвинок, а если в переводе на знакомое название, то попросту фиолетовый. Яркий, сочный, запоминающийся.

По мнению Panton, этот цвет с синим подтоном и с фиолетово-красным оттенком… Он демонстрирует жизнелюбие, радостное настроение, динамичное присутствие. Поощряет смелое творчество и самовыражение. А еще с Византийских времен фиолетовый считался королевским цветом, так как использовать его могли только богатые и наделенные властью люди.

Фото: https://pantone.ru/

Этот цвет выбран не случайно. Вот что по этому поводу говорят представители Panton: «Мы живем в эпоху перемен. Very Peri – это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем. Very Peri помогает нам принять этот меняющийся мир с его новыми возможностями, открывая нам новые горизонты в то время, как мы меняем свою жизнь».

Если этот цвет поможет нам справиться со всеми переменами, как сулит Panton, то стоит к нему присмотреться и внедрить в свой гардероб))) Фиолетовый добавит красок в образы и поднимет настроение себе и окружающим!

Фиолетовый отлично впишется в повседневный образ, если вы любительница ярких цветов. Также подойдёт для вечерних выходов, для романтических встреч. Тем, кто боится этого цвета, но очень хочет, можно начать с аксессуаров: обуви, сумки.

Как будем сочетать фиолетовый?

С ахроматическими цветами: белым, серым и черным

Самый простой способ сочетать яркий и самостоятельный фиолетовый цвет с ахроматами: белым, черным, серым. Фиолетовый в таком комплекте будет акцентом (цветовым пятном), и именно к нему будет приковано внимание в первую очередь.

Если требуется откорректировать фигуру, можем используя сочетание белого и фиолетового. Так, если широкие плечи, носим фиолетовый верх и белый низ. Если же, наоборот, бедра шире плеч - верх белый, низ фиолетовый. Тем самым достигнем зрительного баланса фигуры.

Фото: 2moodstore.com, lamoda.ru

Черный и серый уменьшат накал яркости фиолетового. В сочетании с черным и серым цветом образ выглядит более сдержанно, но не менее интересно. Даже если используем простые и базовые по крою вещи (футболка, джинсы, пиджак), благодаря акцентному фиолетовому образ не будет скучным.

Фото: lamoda.ru, ru.shein.com, asos.com

С нейтральным бежевым

Бежевый в этой паре успокаивает акцентный фиолетовый. Выбирайте разные по площади вещи, чего-то в образе должно быть больше, чего-то меньше, чтобы цвет не делил фигуру на две равные части. Сочетание этих цветов выглядит очень женственно и элегантно и добавляет образу изюминку.

Фото: zarina.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru, lamoda.ru, wildberries.ru

С коричневым

Фиолетовый отлично сочетается с насыщенным коричневым цветом, причем носим коричневый не только в прохладное время года, но и летом. В коричневом цвете могут быть как вещи, так и аксессуары: обувь, сумка, ремень. Такое сочетание практично для повседневной носки.

Фото: lamoda.ru, zarina.ru, farfetch.com

C любым ярким оттенком

Яркие цвета как никогда популярны. Сейчас буйство красок и зимой, и весной, и летом. Формула проста. Все яркие цвета легко сочетаются между собой. Промахнуться сложно. Фиолетовый с ярким зеленым – пожалуйста! Фиолетовый с насыщенным оранжевым – идеально! Фиолетовый с канареечным желтым – отлично! В итоге получаем сочный образ в стилистике колор-блок!

Фото: zarina.ru, farfetch.com, reserved.com

В оттенках фиолетового

Можно составить образ полностью в одном оттенке фиолетового, с головы до ног. А можно поиграть разными оттенками и одновременно использовать как более темные, так и более светлые его тона. На монохромное сочетание фиолетового отважится не каждая, но как ярко и красиво выглядит такой образ. Мы же помним, что монохром – это один из инструментов добавить себя пару сантиметров в росте.

Фото: shop.mango.com, ru.shein.com

Фото: wildberries.ru, asos.com

С родственным красным

Красный и фиолетовый – это родственные цвета, а значит, легко и гармонично сочетаются друг с другом. Красный может быть разной насыщенности: от яркой фуксии до темного бордо. Сочетая такие цвета, вы получите яркий, динамичный образ, а красный добавит перчинки и остроты)))

Фото: lamoda.ru, sumochka.com

С родственными синим и голубым

Все яркие оттенки синего и голубого отлично дружат с фиолетовым. Это говорит нам о том, что такой цвет хорошая пара джинсовым изделиям (юбки, шорты, джинсы, джинсовки). Подойдет для будней: в меру сдержанно, в меру ярко.

Фото: lamoda.ru, asos.com, loverepublic.ru, wildberries.ru

С контрастным желтым

Хочешь выделиться из толпы, хочешь, чтобы тебя запомнили – надень контрастные по цвету вещи. Такие сочетания вызывают больше всего эмоций у окружающих. В данном случае - это желтый и фиолетовый. Для такого комплекта, чтобы образ в целом выглядел гармонично, рекомендуется сочетать цвета одинаковой насыщенности.

Фото: lamoda.ru, farfetch.com

С контрастным зеленым

​Сочетание зеленого и фиолетового в образе однозначно заявляет о смелости и решительности его хозяйки. Чтобы не перегрузить образ, возьмите один цвет как главный, а с помощью другого расставьте акценты, так вы будете выглядеть более выигрышно и интересно. Сочетание таких цветов выглядит богато и изысканно.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.ru, zarina.ru

Подытожим: фиолетовый - невероятно женственный цвет, не приторно сладкий, в меру будоражащий, чувственный. Он отлично смотрится на разных фактурах: коже, шелке, хлопке, трикотаже.

Надеюсь, этот цвет войдет в гардеробы многих и будет цветом года и наступающей весны и лета. А мы, глядя в зеркало, все чаще будем пропевать… «Сиреневый туман над нами проплывает».