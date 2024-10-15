Самый актуальный трикотаж сезона осень-зима

Дорогие девочки, всем привет! С наступлением холодов всем хочется укутаться во что-то мягкое, уютное и теплое, и трикотаж станет лучшим союзником в создании стильных, уютных и теплых образов. Какие трикотажные изделия актуальны в сезоне осень-зима 2024-2025?

Трикотаж – это не просто комфорт, но и возможность оставаться модным даже в холодное время года. Он идеально подходит для повседневных выходов, делая их запоминающимися, яркими и при этом максимально комфортными. Главное – чтобы трикотажа в гардеробе было достаточно и, конечно же, чтобы он был разным. Ведь с помощью разных плечевых изделий можно легко создать впечатление новых образов, даже если носите одну и ту же базовую вещь, например, джинсы.

Яркий трикотаж

Яркий трикотаж – идеальное решение для акцентной осени. И комфортно, и красиво, а главное – очень тепло. Надевая любую яркую вещь, вы поднимаете настроение себе и окружающим. Ведь когда вокруг серость и холод, именно насыщенные цвета способны привнести тепло и позитив в повседневные будни.

Фото: lamoda.ru, futurecdn.net, lime-shop.com

Свитер, кардиган или джемпер в ярком цвете гарантированно привлекут внимание и комплименты. Самые популярные оттенки: красный, бордовый, розовый, цвет лайма, оливковый, небесно-голубой, цвет сливочного масла.

Фото: ostin.com, lichi.com, wildberries.ru

Пушистая фактура

Пушистый и уютный трикотаж, пришедший к нам с подиумов, мы с радостью приняли и начали активно стилизовать. Его интересная фактура помогает создавать неповторимые образы, добавляя мягкости и объема. Чтобы усилить ощущение тепла и комфорта, вдохновляемся скандинавскими модницами и их стилем хюгге — носим такой трикотаж с шерстяными носками, уггами или удобными кроссовками.

Фото: lamoda.ru, futurecdn.net, wildberries.ru

Такие пушистики отлично смотрятся на контрасте с более строгими и гладкими материалами: костюмной тканью, денимом или даже с чем-то лёгким и воздушным, как органза или кружево. А сочетание трикотажа с кожей — это вообще беспроигрышный вариант, который придаст вашему образу стильности и уверенности. Экспериментируйте с фактурами и не бойтесь сочетать мягкость с брутальностью или строгостью, ведь именно в таких неожиданных комбинациях рождаются самые запоминающиеся образы.

Удлиненный свитер

Удлинённый свитер — это незаменимая базовая вещь для холодного времени года. Он не только согревает, но и помогает создать стильный современный образ. Один из главных нюансов, на который следует обратить внимание — это правильная длина и объём внизу. Свитер должен прикрывать паховую зону и быть свободным снизу, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений. Такой фасон создаёт пространство между телом и изделием, что особенно актуально для удобства и красивого силуэта.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Носить удлинённый свитер можно буквально с чем угодно: с джинсами, брюками, леггинсами, юбками или поверх лёгких платьев. Особенно актуально сочетание с кружевными платьями и юбками, которое придаёт образу интересный контраст фактур — грубая вязка свитера и нежное кружево создают баланс между уютом и женственностью. Такой свитер прекрасно работает на коррекцию фигуры, скрывая зону живота и бедер, а высокое горло решает проблему с холодной шеей, добавляя еще больше комфорта.

Фото: lichi.com, wildberries.ru

Джемпер

Джемпер из мягкого трикотажа — это must-have для каждой осени. Чем он отличается от свитера? Прежде всего, отсутствием воротника и меньшим объёмом. Джемпер выглядит легче и универсальнее, что позволяет ему идеально вписываться в разные образы. В этом сезоне особенно актуальны джемперы полуприлегающего силуэта — они подчеркивают фигуру, но при этом сохраняют комфорт и свободу движений.

Фото: lamoda.ru

Носить джемпер можно с чем угодно, но особенно стильно он смотрится с брюками или джинсами. Простой, но эффектный приём — слегка заправить джемпер на уровне талии, чтобы был виден пояс брюк. Это создаёт акцент на талии и придаёт образу завершённость. Добавьте стильные аксессуары, и ваш осенний образ готов.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Комплект джемпер+кардиган

Для нас привычно надевать кардиган на футболку, топ или лонгслив, то есть на что-то тонкое. Но этой осенью в моде новый стилевой приём: носить кардиган поверх джемпера. Важно, чтобы кардиган и джемпер были в одном цвете, создавая впечатление комплекта. При этом кардиган можно оставить расстёгнутым полностью или застегнуть только верхнюю пуговицу для более аккуратного вида.

Джемпер и кардиган могут не идти в комплекте, но их можно подобрать самостоятельно, чтобы создать интересный образ. Такое сочетание отражает стиль Old Money (или тихую роскошь) и отлично подойдёт как для офисных сотрудников, так и для повседневной носки. Эта многослойность делает образ более интересным и необычным. Комбинируйте его с джинсами или классическими брюками — это придаст вашему стилю нотку элегантности и уверенности. Не бойтесь экспериментировать с фактурами и аксессуарами, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Фото: graziamagazine.com

Кардиган учительницы

Кардиганы в стиле нулевых — тонкие и необъёмные — сейчас на пике популярности. Мы носим их в эстетике офис-кора: с юбкой-карандашом, чёрными колготками и лодочками. Очки без диоптрий в овальной оправе станут удачным завершающим акцентом этого образа. Благодаря тонкому трикотажу, кардиган — идеальный элемент для многослойности, и его можно смело надевать даже поверх джемпера. Для более смелых модниц есть интересный приём: носить кардиган на кардиган.

Фото: lamoda.ru

Также не забывайте про цветовые сочетания! Используйте приём колор-блокинга, комбинируя два ярких оттенка. Например, как на показе Prada: розовый с зелёным — это отличный способ добавить яркости и энергии в ваш образ. Кардиганы — универсальный элемент гардероба, который позволит вам создать как строгие офисные образы, так и более свободные, кэжуал-луки.

Фото: lamoda.ru, futurecdn.net, wildberries.ru

Кардиган удлиненный

Удлинённые кардиганы по-прежнему остаются в моде благодаря своей удобности и практичности. С помощью кардигана можно создавать уютные, мягкие и женственные образы. Для тех, кто предпочитает более расслабленные луки, кардиган может стать отличной заменой жакету, добавляя в образ нотки комфорта и непринуждённости.

Фото: lamoda.ru, dadaknit.ru, ostin.com

Кроме того, удлинённый кардиган визуально вытягивает силуэт, придавая фигуре элегантность. Главное, чтобы кардиган был свободным и не стеснял движений. Его можно сочетать с различными предметами гардероба: он прекрасно смотрится как с джинсами и леггинсами, так и с платьями и юбками.

Фото: selfmade.ru, wildberries.ru

Свитер с воротом на молнии

Такие свитера — это настоящий дух 90-х и спортивной эстетики, и, если вам близка эта стилистика, смело внедряйте их в свой гардероб! Они идеально сочетаются с удлинёнными футболками, леггинсами и высокими носками. Носите свитер так, чтобы из-под него выглядывала футболка или лонгслив, тем самым немного усложняя образ.

Фото: lamoda.ru

Не забывайте расстегивать молнию, чтобы показать подложку — это придаст образу легкость и непринужденность. Кроме того, свитер отлично смотрится в контрасте с легкими юбками, создавая дерзкие и интересные образы, которые будут привлекать внимание.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com, zarina.ru

Полосатое поло

Именно полосатое поло — это один из главных трендов сезона, который, конечно же, стал популярным после показа Miu Miu. Сочетание различных цветов в полоске открывает множество возможностей для создания интересных цветовых решений. Вы можете разбивать принт по цвету на другие элементы образа, создавая гармоничные и стильные сочетания.

Фото: lamoda.ru

Так как такое поло имеет спортивный флер, его можно носить с вещами из других стилей, что добавляет вашему образу уникальности и свежести. Например, поло в сочетании с сатиновой юбкой станет отличным выбором для дневных прогулок, придавая образу нотку элегантности и комфорта. А поло с костюмными брюками — идеальный вариант для решения будничных дел, сочетая стиль и практичность.

Фото: futurecdn.net, wildberries.ru, lime-shop.com

Жилет

В этом сезоне вязаный жилет носим как топ, поверх белья или майки. Базовые цвета, такие как серый, белый, молочный и черный, идеально подходят для создания монохромных сочетаний, особенно если в образе используются разные фактуры. Например, сочетание вязаного жилета с гладкими кожаными брюками или шелковыми юбками добавит вашему образу изысканности.

Фото: lesyanebo.com, zarina.ru

Яркие оттенки жилетов могут служить как единственным цветовым акцентом, привлекая все внимание к верхней части образа, так и дополнять цветовую палитру, контрастируя с другими элементами комплекта. Попробуйте сочетать яркий жилет с нейтральной основой, чтобы создать эффектный и запоминающийся образ. Кроме того, вязаные жилеты добавляют образу мягкости и женственности. Они прекрасно смотрятся как в повседневных, так и в более вечерних нарядах. Носите их с высокой талией, сочетая с юбками или брюками, чтобы подчеркнуть фигуру.

Прозрачный джемпер

С трендом на всё прозрачное мы не расстаёмся даже осенью и зимой! Для поклонниц этого модного направления существуют прозрачные джемперы, которые добавляют в гардероб нотки изысканности и лёгкости. Полупрозрачность в таких джемперах обыгрывается очень тонко и элегантно, создавая эффектный образ.

Фото: dadaknit.ru

Невесомые и мягкие изделия не только дарят ощущение комфорта, но и отлично сочетаются с различными элементами гардероба. Носим их поверх кроп-топов или красивого белья, что позволяет создать стильный многослойный образ. Прозрачные джемперы идеально смотрятся в сочетании с юбками из сатина или брюками-палаццо, нарочито усиливая женственность и лёгкость образа.

Фото: lime-shop.com, ostin.com, zarina.ru

Трикотаж — это не просто тёплые вещи, а настоящая палитра для самовыражения! С его помощью вы сможете создать образы, которые не только согреют, но и сделают вас стильной и уверенной в себе. Пробуйте носить удлинённые свитера с кружевными юбками, сочетайте джемперы с яркими кардиганами и экспериментируйте с многослойностью.

Не забывайте, что трикотаж — это ваш верный спутник в холодное время года. Пусть он будет мягким, уютным и разнообразным, чтобы каждая встреча с друзьями или поход в магазин стали запоминающимися. Так что запасайтесь трикотажными новинками и дайте волю своему креативу — осень и зима ждут!