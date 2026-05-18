Принты 2026 в одежде

Дорогие девочки, всем привет!

Давно у нас не было модного ликбеза. Исправляемся. Сегодня мне бы хотелось погрузить вас в тему принтов. Рассказать, какие актуальны на сегодняшний день, как выбрать, как вписать в гардероб и как сочетать между собой.

Знаю, многим нравятся принты, но в то же время многие боятся внедрять их в гардероб. И я понимаю почему - риски действительно есть. Во-первых, не каждый принт актуален. Во-вторых, некоторые рисунки могут визуально добавлять возраст или преподносить фигуру не самым выгодным образом.

Начнем по порядку.

Принт - это изображение, нанесенное на материал с использованием различных методов печати. Принты могут представлять собой разнообразные дизайны, цвета и текстуры, делая одежду более яркой, оригинальной и уникальной. По-простому, принт - это рисунок на вещи.

И это, кстати, очень классный инструмент для создания сложных и интересных образов. Он приходит на помощь, когда одного цвета становится мало и хочется добавить образу характер, настроение и индивидуальность.

У каждого принта есть свои свойства: размер, четкость, разброс, повтор и ритм. Именно они и дают тот самый эффект - молодящий или возрастной, стройнящий или расширяющий.

Размер принта может быть мелкий, средний и крупный. Чтобы подобрать рисунок под свою внешность и фигуру, используем принцип соразмерности. Для миниатюрных девушек лучше работают мелкие и средние принты, для девушек с формами – чуть покрупнее.

Но важно помнить: крупный рисунок почти всегда визуально добавляет объем, даже стройным девушкам. Самый универсальный и безопасный вариант - средний размер принта. (на рисунке слева - мелко, справа - крупно, на среднем - идеально).

Элементы рисунка могут располагаться близко друг к другу или на большом расстоянии. Чем дальше элементы друг от друга - тем легче, динамичнее и современнее выглядит принт. Чем плотнее - тем спокойнее, строже и иногда даже тяжелее воспринимается образ.

Повтор рисунка бывает регулярным - когда элементы расположены через одинаковый интервал, и нерегулярным - когда принт словно разбросан хаотично. Регулярный рисунок выглядит более собранно и спокойно, нерегулярный добавляет динамики и расслабленности.

И важный момент: частый и пестрый принт на светлом фоне практически всегда добавляет объем. А вот более редкий рисунок на темном фоне способен визуально стройнить.

Еще один нюанс, о котором мало кто говорит: контрастность принта. Чем сильнее контраст между фоном и рисунком, тем активнее вещь привлекает внимание. Поэтому черно-белая графика всегда выглядит ярче и смелее, чем, например, бежевый принт на молочном фоне.

Теперь давайте поговорим о том, какие принты актуальны в этом сезоне.

Зебра

В этом сезоне принт зебра буквально вышел из спячки: юбки, топы, сумки, обувь - его действительно много. Это отличная альтернатива леопарду на лето. Зебра выглядит свежее, легче и современнее. Особенно красиво она работает в минималистичных образах: белая майка, джинсы и сумка с зеброй - уже стильный комплект без лишних усилий. Зебра - идеальный акцентный принт. Можно играть в черно-белую комбинаторику, а можно, наоборот, добавлять его в яркие цветные образы для контраста.

Змея

Из анималистичных принтов актуальна и змея. Но здесь главное - дозировка. Самый стильный вариант - использовать змеиный принт в аксессуарах: обуви, сумках, ремнях. Более смелые могут обратить внимание на юбки или брюки.

А вот принт «корова», который был мегапопулярен в прошлом сезоне, сейчас уже немного перегружен. Если вещь у вас есть - спокойно носим дальше. Но если хочется чего-то нового и актуального, лучше выбрать зебру или змею.

Клетка

Клетка - классика, которая остается с нами каждый сезон. Просто меняется ее настроение. Зимой - более строгая, темная и структурированная. Летом - легкая, светлая и расслабленная.

В этом сезоне особенно актуальна клетка виши - та самая «бабушкина скатерть», которая неожиданно перекочевала в гардеробы модниц. Особенно хороша она в сарафанах, шортах, юбках и рубашках. Очень рекомендую присмотреться к красно-белой рубашке виши - летом она выглядит невероятно свежо.

Горох

Горох уже который сезон не сдает позиции. И этим летом его снова много. Причем теперь он появляется не только на романтичных платьях и юбках, но и в спортивной эстетике: ветровках, джоггерах, кепках и даже кедах.

Самый современный вариант — горох среднего размера с большим расстоянием между элементами. Он выглядит легче и актуальнее мелкого частого рисунка.

Яркая вертикальная полоска

А вот что действительно ворвалось в тренды - это яркая вертикальная полоска. Цветная, веселая, немного «курортная» и очень летняя. Такой принт отлично вытягивает силуэт, делает образ более динамичным и сразу создает ощущение отпуска, даже если вы просто идете за кофе. Особенно красиво полоска смотрится на рубашках, брюках-палаццо и легких костюмах.

Цветы

Цветы из моды не выходят никогда. Ни один весенне-летний сезон не обходится без цветочного принта. Он романтичный, легкий, женственный - неудивительно, что мы так его любим. В этом сезоне особенно актуален принт мильфлер - россыпь мелких цветов. Его много на платьях, юбках, жакетах и даже брюках. Но здесь важно быть аккуратными: слишком мелкий и слишком плотный цветочек может визуально добавлять возраст. Чтобы образ выглядел современно, выбирайте более воздушные варианты с расстоянием между элементами рисунка.

Футболки с принтами

Отдельно хочется выделить футболки с принтами – летом это вообще отдельный вид удовольствия. Простая белая футболка, конечно, база на все времена, но именно футболка с рисунком делает образ более живым, расслабленным и «с настроением». В этом сезоне особенно актуальны футболки с воодушевляющими надписями, принтами на съедобную тематику – вишни, лимоны, коктейли, сардины (да-да, они сейчас буквально везде) – и, конечно, морская история. Ракушки, якоря, рыбы, морские звезды и любые отсылки к эстетике отпуска и побережья летом заходят идеально.

Как добавить принт в гардероб?

Если тема принтов вам нравится, но все еще вызывает опасение, самый простой способ - начать с аксессуаров и обуви.

Выбираем однотонный образ и добавляем к нему сумку, обувь, платок или ремень с принтом. Это самый безопасный и стильный способ. Только помним: аксессуар с принтом автоматически становится акцентом, а значит именно туда будет приковано внимание.

Второй вариант - выбираем одну вещь с принтом и дополняем ее нейтральными базовыми вещами. В этом случае принт становится главным героем образа, а остальная одежда - поддержкой.

Третий способ - мой любимый. Выбираем вещь с принтом и подбираем остальные элементы образа в оттенках, которые уже есть в рисунке. Например, если на бомбере присутствуют голубой, розовый и зеленый - именно эти цвета можем использовать в обуви, сумке или низе образа. Такой прием делает комплект сложным, но очень гармоничным.

Нюанс: выбирая, где именно разместить принт - сверху или снизу - обязательно учитываем особенности фигуры. Помним, что принт всегда привлекает внимание первым.

Четвертый вариант - уже посложнее. Сочетать принт с цветами по принципу цветовых комбинаций: родственных или контрастных. Например, зеленый принт поддержать розовыми аксессуарами или добавить к голубому рисунку коричневый.

И наконец — уровень «модная фея». Микс принтов.

Да, разные принты можно и нужно сочетать между собой. Это ярко, эффектно и очень стильно, если хочется быть заметной.

Чтобы образ выглядел гармонично, используем несколько правил:

— у принтов должна совпадать общая цветовая гамма;

— проще всего сочетать один тип принта между собой: например, полоску с полоской или клетку с клеткой;

И самое главное - не бояться. Потому что принты - это не «слишком ярко», не «слишком сложно» и не «только для модниц из Пинтереста». Это про настроение, игру и удовольствие от одежды.

В конце концов, летом мы и так слишком часто носим «что не жарко». Так пусть хотя бы принт делает образ интересным. Поэтому достаем полоску, примеряем цветы, приручаем зебру и помним: иногда одна рубашка в клетку способна поднять настроение лучше, чем очередная чашка кофе. Хотя… лучше, конечно, вместе.