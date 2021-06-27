Ежегодно институт цвета Panton назначает цвет года. Как вы знаете, в этом году – это сочетание желтого и серого. Но в магазинах мы видим абсолютно другую картину: буйство красок. Особенно выделяется на фоне других - зеленый, который становится цветом этого лета. Каждая модница уже прикупила себе что-то из зеленого. И это замечательно! Теперь посмотрим, с чем его сочетать!

Фото: pantone.com

Первое, что ассоциируется с зеленым цветом – это природа, поэтому такой цвет вызывает ассоциации со здоровьем, ростом, чистотой и свежестью. С точки зрения психологии цвета, зеленый выбирают настоящие оптимисты, которые любят и ценят свою жизнь. Зеленый излучает дружелюбие и жизнерадостность. Оттенков зеленого великое множество, но особенно актуальны яркие, насыщенные оттенки. Остальные, конечно, тоже носим, главное, чтобы оттенок подходил и нравился вам.

Зеленый отлично впишется в повседневный образ. Для тех, кто боится этого цвета, но очень хочет, можно начать с аксессуаров: обуви, сумки.

Как будем сочетать зеленый?

Все просто! Будем вдохновляться природой!

С ахроматическими цветами: белым, серым и черным

С ахроматами сочетается любой цвет. Это правило! И зеленый не исключение. На фоне белого, серого и черного зеленый будет выступать ярким пятном, акцентом, поэтому выгодно его расположить на том месте, к которому мы хотим привлечь внимание.

Фото: pinterest.ru

Белый придаст зеленому еще большей свежести. С белым тотал-луком хорошо сочетаются зелёные аксессуары (сумка, обувь, очки) или украшения.

Фото: popsugar.com, gettyimages.com, frdailynews.com

Фото: fashionista.com, whowhatwear.com, stealthelook.com.br

С нейтральным бежевым

Нейтральный бежевый успокаивает яркость зеленого, снижает накал цвета. Но помним: там, где цвет – там внимание. Если цвет вам нравится, но пока вы не знаете, с чего начать - самое простое – это приобрести сумку. Так для бюджета экономно, и вы легко сможете вписать ее в простые образы.

Фото: @ninasandbech, amazon.com, @leoniehanne

Фото: @tamumcpherson, @leoniehanne, @ alexandrapereira

С другим зеленым

Фото: color.romanuke.com

Разные оттенки зеленого тоже можно сочетать между собой: получится монохромный образ. А можно создать тотал-зеленый, когда вещи подобраны цвет в цвет. Но чтобы образ не казался скучным или слишком нарядным (если низ и верх из гладкой фактуры), сочетайте разные фактуры тканей: кожа и шерсть, атлас и твид, шелк и джинса.

Фото: popsugar.com, fannyekstrand.metromode.se, vogue.co.uk

Фото: @ninasandbech, refinery29.com, @alexandrapereira

С родственным голубым и синим

Фото: pinterest.ru

Голубой с синим – это родственные зеленому цвета, поэтому они легко между собой сочетаются. Весь нюанс в том, чтобы цвета в образе были одной насыщенности (яркости), так вы будете выглядеть гармоничнее.

Фото: styledumonde.com, pinterest.ru

Фото: zen.yandex.ru, @leoniehanne, popsugar.com

С родственным желтым или оранжевым

Фото: color.romanuke.com

Зеленый с желтым считается неконтрастным сочетанием, так как эти два цвета расположены рядом на цветовом круге. Сочетание этих цветов очень жизнерадостное. Надев комплект из зеленого и желтого, мы можем без слов рассказать о том, какие мы. Такая девушка однозначно не останется незамеченной.

Фото: zen.yandex.ru, fashionista.com, @ninasandbech





Фото: @handinfire, @tamumcpherson

С контрастным красным

Фото: color.romanuke.com

Сочетание зеленого и красного – это самое контрастное сочетание. В таком образе можно и потеряться за одеждой. Сделайте макияж немного ярче, чтобы на фоне красочного комплекта портретная зона хорошо «читалась» и одежда не шла впереди вас, а вы за ней. Такое сочетание может быть не только в одежде, например, к зеленому платью можно добавить красную помаду.

Фото: nymag.com, bazaar.ru, zen.yandex.ru

Фото: fashionista.com, stylelovely.com, thefashionspot.com

С контрастным розовым

Фото: pinterest.ru

Самое популярное цветовое решение этого лета: в пару к зеленому выбираем розовый. Образ получается очень-очень ярким. Самое главное – это насыщенность этих цветов.

Фото: zen.yandex.ru, thefashionspot.com, fashionmagazine.com

Выбираем к оливковому зеленому пудровый розовый, к яркой зелени – фуксию. Именно такое сочетание чаще всего встречается у модных блогеров. Сочно. Ярко. Эффектно.

Фото: miamiere.blogspot.com, nofearoffashion.com, whowhatwear.com

С контрастным сиреневым

Фото: pinterest.ru

Сиреневый - фаворит прошлого лета - плавно перекочевал в это. И его тоже будем сочетать с зеленым. Возьмите одного цвета чуть больше, другого чуть меньше или расставьте акценты. Так вы будете выглядеть более выигрышно и интересно.

Фото: manrepeller.com, whowhatwear.co.uk, trendy-u.com

Фото: @ninasandbech, vogue.com.au, @k_chilingarova

Этим летом почему-то особенно хочется красок. Даже ярые минималисты и те сдаются под напором цвета и добавляют его в свой гардероб. Кажется, что настроение совсем иное, приподнятое, когда ты в цветной одежде. Поставим прививку цветом на все лето? Думаю, стоит)))) Будем наслаждаться хорошим настроением и вниманием окружающих!