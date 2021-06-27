Зеленый — цвет лета 2021. С чем сочетать, как создать красивый образ
Ежегодно институт цвета Panton назначает цвет года. Как вы знаете, в этом году – это сочетание желтого и серого. Но в магазинах мы видим абсолютно другую картину: буйство красок. Особенно выделяется на фоне других - зеленый, который становится цветом этого лета. Каждая модница уже прикупила себе что-то из зеленого. И это замечательно! Теперь посмотрим, с чем его сочетать!
Фото: pantone.com
Первое, что ассоциируется с зеленым цветом – это природа, поэтому такой цвет вызывает ассоциации со здоровьем, ростом, чистотой и свежестью. С точки зрения психологии цвета, зеленый выбирают настоящие оптимисты, которые любят и ценят свою жизнь. Зеленый излучает дружелюбие и жизнерадостность. Оттенков зеленого великое множество, но особенно актуальны яркие, насыщенные оттенки. Остальные, конечно, тоже носим, главное, чтобы оттенок подходил и нравился вам.
Зеленый отлично впишется в повседневный образ. Для тех, кто боится этого цвета, но очень хочет, можно начать с аксессуаров: обуви, сумки.
Как будем сочетать зеленый?
Все просто! Будем вдохновляться природой!
С ахроматическими цветами: белым, серым и черным
С ахроматами сочетается любой цвет. Это правило! И зеленый не исключение. На фоне белого, серого и черного зеленый будет выступать ярким пятном, акцентом, поэтому выгодно его расположить на том месте, к которому мы хотим привлечь внимание.
Фото: pinterest.ru
Белый придаст зеленому еще большей свежести. С белым тотал-луком хорошо сочетаются зелёные аксессуары (сумка, обувь, очки) или украшения.
Фото: popsugar.com, gettyimages.com, frdailynews.com
Фото: fashionista.com, whowhatwear.com, stealthelook.com.br
С нейтральным бежевым
Нейтральный бежевый успокаивает яркость зеленого, снижает накал цвета. Но помним: там, где цвет – там внимание. Если цвет вам нравится, но пока вы не знаете, с чего начать - самое простое – это приобрести сумку. Так для бюджета экономно, и вы легко сможете вписать ее в простые образы.
Фото: @ninasandbech, amazon.com, @leoniehanne
Фото: @tamumcpherson, @leoniehanne, @ alexandrapereira
С другим зеленым
Фото: color.romanuke.com
Разные оттенки зеленого тоже можно сочетать между собой: получится монохромный образ. А можно создать тотал-зеленый, когда вещи подобраны цвет в цвет. Но чтобы образ не казался скучным или слишком нарядным (если низ и верх из гладкой фактуры), сочетайте разные фактуры тканей: кожа и шерсть, атлас и твид, шелк и джинса.
Фото: popsugar.com, fannyekstrand.metromode.se, vogue.co.uk
Фото: @ninasandbech, refinery29.com, @alexandrapereira
С родственным голубым и синим
Фото: pinterest.ru
Голубой с синим – это родственные зеленому цвета, поэтому они легко между собой сочетаются. Весь нюанс в том, чтобы цвета в образе были одной насыщенности (яркости), так вы будете выглядеть гармоничнее.
Фото: styledumonde.com, pinterest.ru
Фото: zen.yandex.ru, @leoniehanne, popsugar.com
С родственным желтым или оранжевым
Фото: color.romanuke.com
Зеленый с желтым считается неконтрастным сочетанием, так как эти два цвета расположены рядом на цветовом круге. Сочетание этих цветов очень жизнерадостное. Надев комплект из зеленого и желтого, мы можем без слов рассказать о том, какие мы. Такая девушка однозначно не останется незамеченной.
Фото: zen.yandex.ru, fashionista.com, @ninasandbech
Фото: @handinfire, @tamumcpherson
С контрастным красным
Фото: color.romanuke.com
Сочетание зеленого и красного – это самое контрастное сочетание. В таком образе можно и потеряться за одеждой. Сделайте макияж немного ярче, чтобы на фоне красочного комплекта портретная зона хорошо «читалась» и одежда не шла впереди вас, а вы за ней. Такое сочетание может быть не только в одежде, например, к зеленому платью можно добавить красную помаду.
Фото: nymag.com, bazaar.ru, zen.yandex.ru
Фото: fashionista.com, stylelovely.com, thefashionspot.com
С контрастным розовым
Фото: pinterest.ru
Самое популярное цветовое решение этого лета: в пару к зеленому выбираем розовый. Образ получается очень-очень ярким. Самое главное – это насыщенность этих цветов.
Фото: zen.yandex.ru, thefashionspot.com, fashionmagazine.com
Выбираем к оливковому зеленому пудровый розовый, к яркой зелени – фуксию. Именно такое сочетание чаще всего встречается у модных блогеров. Сочно. Ярко. Эффектно.
Фото: miamiere.blogspot.com, nofearoffashion.com, whowhatwear.com
С контрастным сиреневым
Фото: pinterest.ru
Сиреневый - фаворит прошлого лета - плавно перекочевал в это. И его тоже будем сочетать с зеленым. Возьмите одного цвета чуть больше, другого чуть меньше или расставьте акценты. Так вы будете выглядеть более выигрышно и интересно.
Фото: manrepeller.com, whowhatwear.co.uk, trendy-u.com
Фото: @ninasandbech, vogue.com.au, @k_chilingarova
Этим летом почему-то особенно хочется красок. Даже ярые минималисты и те сдаются под напором цвета и добавляют его в свой гардероб. Кажется, что настроение совсем иное, приподнятое, когда ты в цветной одежде. Поставим прививку цветом на все лето? Думаю, стоит)))) Будем наслаждаться хорошим настроением и вниманием окружающих!