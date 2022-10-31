Модные сумки осень-зима 2022-2023

Всем привет, дорогие девочки! «Сумка» – очень важное слово в жизни женщины! Совершенно точно, нет такой девушки, у которой не было бы сумки, потому что в ней хранится вся наша «жизнь» и даже чуточку больше. А еще она отлично завершает образ и является показателем статуса. Она может стать изюминкой или гармоничным дополнением вашего образа. У сумок так же есть тренды и тенденции, как, в принципе, во всей моде. Посмотрим, что сейчас актуально в мире сумок?

Современные тренды практически не ограничивают нас в выборе модели. Актуальны как маленькие сумочки через плечо, так и огромные шоперы.

Оверсайз шопер

Мода на все гипер- и овер- не обошла стороной и сумки. Самая актуальная модель этого сезона – огромная сумка-шопер. И для тех, у кого всегда не хватает места в сумке, это отличная новость. Они могут быть выполнены из кожи, денима, овчины.

Для холодного времени года - это идеальные материалы. Конечно, если вы дюймовочка, то сумка вам будет явно велика. Но на это и рассчитан тренд: рушить привычные пропорции))

Классический тоут

Классика – она на то и классика, чтобы быть основой гардероба и служить нам не один год. Тоут - отличное вложение в гардероб офисного сотрудника, когда нужно подчеркнуть статус и задать сдержанный тон всему образу. Тоут должен хорошо держать форму. Размер сумки лучше выбирать исходя из своих масштабов.

Сумка-бокс

Сумка-бокс – это сумка небольшого размера, жесткой квадратной или прямоугольной формы. У этой сумки нет сезонов, привязки к времени суток. Она одновременно хорошо смотрится и с деловым костюмом, и с джинсами. И главное, она давно популярна и не собирается нас покидать. Еще она удобна в носке за счет длинного ремешка (свободны руки), можно повесить на плечо или через грудь.

Сумка из 00-х годов: багет

2000-е с нами надолго. Очень много знакового вернулось из тех лет: это и низкая талия, и спортивные штаны, кроп-топы и, конечно же, сумки. В 2000 были популярны сумки-багеты от Fendi. Вспомним Керри из «Секса в большом городе», именно она дала толчок популярности этой модели. Багет – продолговатая сумочка на коротком ремне.

Можно даже носить на манер «нулевых» с объемными спортивными штанами и каблуками. На самом же деле, сумка может быть вписана практически в любые образы.

Сумка-хобо

Сумка-хобо уже не раз была на пьедестале модного олимпа: и в 30-е годы, и в 70-е, и 2000-е. То, что все новое – это хорошо забытое старое, и то, что мода циклична, убеждаемся не впервые. Хобо – сумка мягкой формы с коротким ремнем. Она подойдет для более расслабленных и уютных образов, отлично впишется в casual-стиль. Зачастую сумки просты по дизайну, поэтому могут стать отличной базой. Они найдут отклик в сердечке у любителей минимализма.

Сумка необычной формы

Сумки необычной или ассиметричной формы точно привлекут внимание творческих натур. Они как будто сошли с картин Сальвадора Дали, собирают комплименты и станут акцентом в вашем образе.

Сумки ярких цветов

Сумки сочных, насыщенных оттенков помогут создать более динамичный и объемный образ, а также добавят настроения своей владелице. Схем несколько: сумка продолжает цвет образа (синий пуховик-синяя сумка), сумка контрастирует с образом (зеленый плащ-красная сумка), сумка – единственное цветовое пятно (черное пальто – желтая сумка).

Металлическая сумка

Тренд последних недель мод, а значит, и следующего сезона – это металл, причем не только в одежде, но и в аксессуарах (обувь, сумки). Сумки в цвете серебра или золота станут интересным дополнением в сложных, экстравагантных образах.

Если в вашем комплекте доминируют холодные, стальные цвета, выберите сумку в цвете серебра. Если же, наоборот, вы выбрали более теплую гамму, то остановитесь на золоте.

Сумочка, сумка… Как много она таит тайн в себе, как много может она рассказать о своей владелице, особенно, если заглянуть внутрь... Девочки, много сумок не бывает! К каждому событию - своя сумочка! Своя тайна!