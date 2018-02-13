Давайте сегодня поговорим о том, как одеваться по возрасту. Cразу хочу открыть вам большой секрет - в современном мире нет определенного стиля для каждого возраста!

Сейчас все одеваются так, как хотят, носят короткие юбки в 40+ и забавные рисунки в 50+.

Нет запретов, нет табу, но есть некоторые правила и рекомендации, о которых хочется сегодня рассказать.

Цвет

С возрастом наша внешность теряет природные краски, становится более нежной, легкой, нюансной. Поэтому цвета стоит выбирать более легкие, разбеленные, приглушенные. Это не значит, что нельзя использовать темные или яркие, сочные цвета, просто не стоит их носить у лица.

Например, вы очень хотите на весну яркое красное пальто? Пожалуйста! Просто пусть у лица будет палантин или шарф более легких, светлых оттенков.

Обращайте внимание на то, как реагирует ваша кожа на цвет, а если не можете разобраться, обратитесь к стилисту, подберите свою цветовую палитру.

Седина, ухоженные волосы

В Европе общество совершенно спокойно относится к седине, женщины легко не красят волосы, и даже наоборот, подчеркивают светлый оттенок седины.

Но у нас в России другой менталитет, у нас это пока не принято. Поэтому за волосами надо следить обязательно, выбирайте современные окрашивания, седину легко скрыть окрашиванием типа «колорирование» или какими-то цветовыми переходами. Не бойтесь менять прическу, пробуйте новое, не стоит застревать в стрижке, которая вам шла в 20 лет, постарайтесь взглянуть на себя со стороны или попросите своего мастера предложить вам что-то новое.

Макияж, лифтинг эффект

С возрастом наша кожа становится более тонкой, не такой упругой, линии начинают стремиться вниз. И помимо ухода за своей кожей у косметолога или дома, нужно уделить внимание макияжу. Макияж должен быть более легким, менее заметным, нюансным, а все линии в нем должны стремиться вверх. Если вы раньше не пользовались косметикой, то как раз пришло время попробовать научиться.

Вообще, возрастной макияж — это отдельное направление у визажистов, грамотный макияж может творить чудеса! Сейчас есть большое количество видеоуроков в интернете на эту тему, а если не хочется тратить время на поиск, то можно записаться на обучение макияжу, как индивидуальное, так и групповое.

Что показывать, а что нет

Я уже писала в прошлой статье, что чем старше вы становитесь, тем лучше надо понимать свою фигуру. Вам стоит решить, что вы хотите показывать в своем теле, а что хотите оставить только для себя.

Если у вас красивые ноги, а талия уже не такая, как в 18 лет, то можно показать ноги и не делать акцент на талии: короткие юбки или шорты в сочетании с плотными, уместными в городе, колготками будут смотреться красиво. Или подберите к обычным джинсам яркую, необычную обувь, которая привлечет к себе внимание.

Дорогие женщины и девушки любого возраста, самое главное - не ставьте себе лишних рамок, не застревайте в одном стиле и следите за модой!