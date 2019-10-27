Головные уборы для женщин 2019-2020. Что нового в этом сезоне?

Рассмотрим самые актуальные модные тенденции этого сезона среди женских головных уборов. Какие модели шапок подойдут для пальто, шубы и пуховика осенью и зимой в 2019 году?

Многие, наверное, помнят себя в подростковом возрасте, когда шапку надевали исключительно для мамы. Меня это обошло стороной, но мои подруги щеголяли с открытыми макушками и ушами. Бррррр…. Мне всегда было комфортно в тепле, а сейчас и подавно. Радует, что мода предлагает нам огромное количество разнообразных головных уборов. Каждая девушка может найти подходящий, а может купить сразу несколько популярных моделей и менять их каждый день по настроению. Головной убор дополнит образ, подчеркнет стилевое направление, станет акцентом или, наоборот, уравновесит весь комплект. Поэтому морозить голову абсолютно нет надобности. Выбирайте свой головной убор!

Давайте посмотрим, что предлагает нам мода и магазины.

Шапка бини

Самый распространенный и привычный всем головной убор – это шапка. Если выбирать модель шапок, то бини – это единственная популярная на сегодняшний день. Название появилась от английского слово фасоль (beanie). Шапочка по форме напоминает данный овощ. Она бывает с удлиненным острым или овальным кончиком. Эта модель шапки универсальна и подходит абсолютно всем. Она может быть как крупной вязки (хотя уже не так популярна), так и гладкой (из тонкого трикотажа), как с отворотом, так и без него. Я бы рекомендовала покупать шапку без излишних украшательств (страз, пайеток, бусин, меха). Хотите сделать шапку акцентной, лучше выбирайте яркий цвет. Шапка бини не только отлично дружит с пуховиками, но и замечательно впишется в образ с пальто или с шубой из эко-меха.

Берет

Берет — это классика. Он всегда популярен в той или иной интерпретации. Хотите создать элегантный, утонченный образ – наденьте берет. Да и в casual-образ он тоже отлично впишется с кроссовками и джинсами.

Сейчас модно носить берет под небольшим углом, и чтобы образ был актуальным, соблюдайте несколько рекомендаций: не убирайте все волосы под берет, оставьте несколько прядок у лица; не натягивайте берет глубоко на лоб, пусть будет открыта хотя бы его половина, а лучше полностью. Сейчас популярны береты из шерсти, кашемира, матовой и лаковой кожи.

Балаклава

Я балаклаве пою оды. Этот головной убор не для всех. Но я попробовала и влюбилась: тепло, комфортно, не продувает, да и необычно. Для нашей зимы – отличный вариант: шарф и шапка в одном комплекте.

Возвращению балаклавы мы обязаны дизайнеру Рафу Симонсу, который показал ее на осенне-зимнем показе 2018/2019 для бренда Calvin Klein. А вообще балаклава появилась во времена Крымской войны 1854 года. Перед битвой под Балаклавой не все военные получили обмундирование, и им приходилось покупать шапки у местных жительниц. Они по просьбе военных связали фасон головного убора, который и стал называться балаклава.

Капор

Для тех, кто не решается на балаклаву, есть замечательная альтернатива – это капор, как из 90-х. У меня был такой в детстве. И когда я надела его в прошлом году, такой мягкий, из ангоры, как будто вернулась в беззаботное прошлое. В отличие от балаклавы, капор более свободный, не так облегает голову. С функцией обогрева справляется на «ура».

Косынка

Косынка – интересное дополнение образа, вносит некую нотку целомудренности. Зачастую она выполнена из шерсти. Но также может быть и кожаной. У кожаной косынки есть один недостаток - в ней ничего не слышно, как в скафандре. А в вязаной очень комфортно и тепло. Можем повязать косынку как под подбородком, так и обмотать концы вокруг шеи. Прекрасно дополнит шубу или пальто.

Картуз

Теперь перейдем к головным уборам «для красоты», или для тех, кто в основном передвигается на авто, так как с функцией утепления такие головные уборы не справляются.

Картуз популярен уже не первый сезон. Пришел он к нам из мужского гардероба. Картуз представляет из себя кепи с широкой тульей и козырьком из пластика. Он изготавливается из плотной ткани, такой, как: сукно, фетр, шерсть. В этом сезоне самым популярным считается картуз из лаковой или матовой кожи. Этот предмет гардероба сделает свою обладательницу дерзкой, модной. Он украсит даже самый простой образ, состоящий из джинсов и свитера. Отлично сочетается с куртками, пальто, дубленками. Такой головной убор подходит практически всем, за исключением тех, у кого лицо удлиненное, так как он еще больше его вытянет. Вы можете выбрать картуз нейтрального цвета (черного, бежевого), он подойдет под любую верхнюю одежду. А можете - яркий, акцентный и поддержать его другими аксессуарами: перчатками, шарфом, обувью, сумкой.

Шляпа

Шляпа любой образ сразу сделает модным, актуальным и стильным. Невозможно пройти мимо человека в шляпе, глаз обязательно цепляет. Убедилась сама. Таких людей хочется рассмотреть. Сейчас популярны шляпа «федора», шляпа в ковбойском стиле. На что стоит обратить внимание -это поля шляпы, они должны быть прямыми и структурированными. Для тех, кто любит держать уши в тепле, под шляпу можно добавить платок в ее тон.

Панама

Самый спорный и неоднозначный головной убор, на который осмеливаются отважные модницы. Я до сих пор в раздумьях, и хочется, и колется. Панама изначально была летним предметом гардероба, но с подачи дизайнеров смело перекочевала в осенне-зимний период. Она стала более теплой: из меха, шерсти, твида и кожи - и в отличие от шляпы, не слетает с головы от ветра. Для вдохновения, как и с чем носить панаму, можно посмотреть осенне-зимний показ Christian Dior, там много образов.

Дорогие девочки, вот мы и познакомились с разнообразием головных уборов. Надеюсь, что каждая из вас что-то себе присмотрела, а быть может, уже решила отправиться в магазин за покупкой не одного, а нескольких шляп, шапок, панамок. Пойду-ка и я за панамкой! Рискну!