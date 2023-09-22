6 признаков неактуального пальто 2023

Дорогие девочки, всем привет! Осень… Осенью без верхней одежды никуда!!! И пальто, пожалуй, один из самых распространенных вариантов верхней осенней одежды.

Пальто - это классика! Но классика тоже должна быть актуальной, идти в ногу со временем. Поэтому, если вы задумались о покупке пальто, посмотрите в нашем материале, что сейчас не модно, а что будет смотреться современно.

Слишком облегающий крой

Это самая распространенная ошибка. Девушки покупают свой размер и хотят, чтобы пальто подчеркивало фигуру. Но при этом забывают, что пальто, как правило, мы носим на вязаный свитер, кардиган, жакет, худи. Поэтому не отвергайте вариант размера побольше.

Неактуально

Самое главное правило при покупке: между вашим телом и пальто должно быть достаточно воздуха. Когда вы утеплитесь в холодный октябрьский день, на пальто не должно быть складок в районе рукавов, груди и на спине. Вам должно быть в нем комфортно и свободно. А если вы любите подчеркнуть свою фигуру, то сейчас появилось достаточное количество приталенных пальто с вытачками.

Современно

Длина до колена

Длина до колена в верхней одежде сейчас просто противопоказана! Это первое, что сразу же «убьет» весь образ в целом. А еще она неудобна в носке. Если с брюками и джинсами все понятно, то вот с платьями, удлиненными кардиганами, юбками очень сложно сочетать такое пальто. Да даже и не стоит!

Неактуально

Самый практичный и «долгоиграющий» вариант - длина миди. Если любите тренды, можно рассмотреть макси и пальто-жакет с длиной до середины бедра (должно заканчиваться не на самой широкой части бедра, лучше чуть ниже).

Современно

Пальто на молнии

Пальто с застежкой на молнии теряет свой лоск и элегантность. И такой вариант тоже неактуален! Молния автоматически придает пальто налет спортивности, а значит, сужается комбинаторика.

Неактуально

Лучше рассмотреть классический и вечно актуальный вариант на пуговицах или с запахом на поясе, которые мы сейчас носим абсолютно со всем: с кроссовками и джоггерами, платьем и ботильонами, ботинками и джинсами.

Модно и современно

Воротник-водопад или совсем без воротника

Это тоже признак прошлого - воротник, ниспадающий воланами и заменяющий лацканы. Он не только добавляет объем в области груди, но и остался где-то в 2000-х так же, как и пальто без воротника. А если пальто без воротника, то там еще и прелестная пуговица))))

Неактуально

Самая лучшая и долгосрочная инвестиция – это классическое пальто с английским воротником и с лацканами средней ширины.

Актуально осенью 2023

Рукав три четверти

Одно время производители любили укорачивать рукав, якобы оголяя запястье, как самое узкое место, чтобы выглядеть изящно. Сейчас пальто с такой длиной рукава считается «старомодным». Да и в жизни с ним не комфортно, с собой всегда приходится носить длинные перчатки. Только они спасают такой рукав. Лучше выбирайте полноценный рукав, он точно никогда не выйдет из моды.

Неактуально

Современно

Пальто с капюшоном

Возможно, пальто с капюшоном практичная вещь… но на сегодня – неактуальная. Наличие капюшона добавляет пальто спортивный флер и органично смотрится с вещами только в этом стиле. И сейчас есть огромное разнообразие головных уборов, которые отлично компенсируют капюшон.

Уже не модно

Актуально для осени 2023

Дорогие девочки, пальто – это отличная инвестиция в межсезонный гардероб. Если это ваша первая модель, выбирайте классический вариант, его хватит не на один сезон. А если же у вас уже есть хорошая база, то стоит присмотреться к ярким, трендовым моделям.

Красивое, теплое, мягкое пальто - спасение от промозглой осени! Наденьте красивое пальто, жизнь точно станет теплее :)