Неоднозначные летние тренды, которые могут испортить фигуру

Дорогие девочки, всем привет! Мы то и дело слышим-видим «тренды… тренды…». Безусловно, мы стараемся следить за новинками. Но не все ли тренды нам подходят! Не все они и украшают нашу фигуру и демонстрируют ее с лучших ракурсов.

Сегодня делюсь с вами трендами, к которым нужно относиться с опаской, и перед покупкой несколько раз оценить и подумать, в каком свете они представят фигуру.

Вязаные топы и платья

В этом сезоне вязаное абсолютно все, начиная от топов и заканчивая сумками. Этот тренд отлично подходит для лета за счет крупной или ажурной вязки, хотя и выглядит «по-теплому». Однако в таких вещах комфортно, если они выполнены из хорошей пряжи. Но у вязаных платьев и топов есть обратная сторона – они добавляют объема. Поэтому обращайте внимание на вещи не облегающего (в проблемных местах) силуэта.

Фото: cultgaia.com, buro247.ru

На худеньких и тоненьких девушках в размере XS они выглядят замечательно. А вот в больших размерах– увеличивают фигуру. И даже если мы берем вещь свободного силуэта, все равно при движении нюансы фигуры становятся видны. Поэтому, если вы хотите избежать такой демонстрации, выберите топ или платье менее крупной или менее ажурной вязки. Может быть, просто тонкий трикотаж в рубчик или даже обычную ткань.

Фото: etsy.com, afternoon.co.za

Бра поверх одежды

Бра (разновидность бюстгальтера) и кроп-топ, надетые поверх футболки или рубашки, – новый способ ношения этих деталей гардероба и новая возможность создания более сложного многослойного образа.

Это выглядит интересно и необычно, но, опять же, подходит для «тонких, да звонких» и девушек с размером груди 1. Во всех других случаях – тренд не особо носибелен.

Наслоение одежды добавит объема, а кроп-топ обтянет грудь: все это выглядит неряшливо. Лучше просто надеть бра или кроп-топ на тело, а сверху накинуть рубашку и расстегнуть ее или завязать в узел.

Фото: secondstreet.ru, ladyline.me

Фото: wattpad.com, amazon.com

Акцентные плечи

Акцентные плечи – интересный тренд, который то и дело возвращается, начиная с момента его появления, с 80-х годов. Акцентные плечи – это стиль power-women, стиль сильной самодостаточной женщины. И жакеты с такими плечами - супервещь в гардеробе бизнес-леди, целеустремленных и волевых девушек.

Это тот случай, когда жакет сразу же может многое о вас рассказать. Но он будет смотреться выигрышно не на всех. Если у вас и без того немаленькие плечи, то жакет с подплечниками еще больше их визуально расширит. Особенно это будет заметно на фоне узких бедер, и вы рискуете превратиться в небольшой шкаф.

Также стоит с опаской относиться к таким жакетам девушкам маленького роста: есть риск визуально стать более приземистой и широкой. А вот кому отлично подойдут акцентные плечи — это высоким девушкам и девушкам с широкими бедрами. Акцентные плечи замечательно сбалансируют фигуру и компенсируют объемные бедра.

Фото: street-style-ss2021-paris-05, zen.yandex.ru

Фото: refinery29.com, trendy-u.com

Фото: theimpression.com, polienne.com

Прозрачные ткани

Прозрачные ткани с нами надолго: и на предстоящую осень, и на следующее лето – это долгоиграющий тренд. Вещи из прозрачных тканей создают загадочное, романтичное настроение и делают нас более воздушными и женственными. А еще через них все видно: и бока, и животик)))), и жирок на попке))), разумеется, если таковые имеются.

С точки зрения уместности и эстетики – так себе зрелище. Поэтому, если мы хотим что-то скрыть, вещи из таких тканей нам не подойдут. Лучше сместить свой взгляд в сторону менее прозрачных, но таких же легких и невесомых, к примеру, к шелку, сатину.

Фото: milanstyleguide.com, popsugar.com

Фото: trendlistr.com, amazon.com

Низкая посадка

Как бы большинство из нас не хотело, но низкая посадка на джинсах, брюках и юбках – это тренд, уже второй год. Пока это не массово, и пока редко кого у нас встретишь. А вот иностранные модницы активно носят вещи с низкой посадкой. Да и у нас они были популярны в начале двухтысячных.

Но на самом деле, такая посадка - это не только неудобно, но и подходит единицам. Она не портит фигуру только высоких девушек, точнее, не особо искажает их пропорции. А вот у девушек с ростом ниже 168 см визуально ноги станут короче, а торс длиннее. Но мы же все мечтам о ногах от ушей)))), поэтому низкая посадка не для нас. Лучше отдать предпочтение средней посадке, она подчеркнет талию и сохранит природные пропорции.

Фото: zen.yandex.ru, drykorn.com

Огромный шопер

Гиперболизированный огромный шопер – это ХИТ среди сумок. Он появился в противовес тренду на микросумки. В него можно сложить абсолютно все: не только ключи и помаду, но и спортивную форму, запасные кроссовки и даже собачку))) И потеряться самой за такой сумкой))).

На фоне огромного шопера худенькие девочки будут казаться еще худее, а вот пышные, наоборот, добавят себе объема. И во всем этом виновата всего лишь трендовая сумка. Поэтому лишний раз подумайте, нужна ли она такая. Лучше купить шопер среднего размера или классический тоут.

Фото: bazaar.ru, victorialunina.com

Знаете, есть такая русская пословица, «кто за модой гнался…..» Быть может, грубоватая, но очень точно отражающая отношение к выбору модных трендов. Поэтому стоит вспомнить еще одну пословицу: семь раз отмерь, и один раз отрежь.

Подумайте, прежде чем покупать вещь: а будет ли она вашим украшением? А, может, вы украсите ее…