Цвет осени 2024

Дорогие девочки, всем привет! Каждый сезон приносит с собой новые тренды (их мы уже обсудили). Но тренды касаются не только конкретных вещей в гардеробе – они также распространяются на цветовые предпочтения.

Каждый сезон один или несколько цветов становятся фаворитами, и они начинают появляться все больше и больше в модных коллекциях. Порой цвет выходит на первый план! И становится ведущим трендом сезона, как происходит этой осенью.

Бордовый

Бордовый – настоящий флагман этого сезона! Осень обещает быть очень «бордовой», и этот цвет мы будем носить с ног до головы.

Вы можете составлять как полностью монохромные образы, так и добавлять этот цвет точечно, например, только в аксессуары.

Этот цвет излучает благородство, элегантность и статусность. Он идеально подходит для осеннего гардероба, но будьте осторожны: бордовый может добавить возраста, ну или статуса. Тут уж, кто как сумеет его обуздать.

Важно выбирать вещи актуального фасона, чтобы сохранить современность образа. Беспроигрышные сочетания: бордовый с чёрным, серым, белым, бежевым. Где он, бордовый, будет выступать акцентом и ключевым цветом в образе. Более смелые комбинации с хаки, красным, голубым, шоколадным. И да, бордовый пиджак, как в стиле 90-х – это тоже тренд сезона.

Красный

Красный был лидером весны и остается с нами, уступив немного место бордовому.

Однозначно, этот яркий и запоминающийся цвет притягивает внимание. Если вы не боитесь быть в центре событий, чем больше красного в вашем образе – тем лучше.

Монохромный образ в красном (например, костюм) выглядит эффектно, властно и стильно, в таком только за миллионами комплиментов.

Для роковых красоток - красный отлично сочетается с леопардовым принтом: представьте красный свитер и леопардовые балетки.

Еще одна вещь, за которой будут гоняться модницы, – красный необъемный кардиган, напоминающий о стиле 00-х. Он станет идеальным решением для офисных луков, сочетая яркость цвета с классическим фасоном.

С весенней популярностью красного девушки, как будто бы, стали смелее, и теперь красные колготки уже не вызывают шок, а наоборот - придают уверенности.

Коричневый

Коричневый – новый черный!

Этот базовый цвет становится еще популярнее в своем темно-шоколадном оттенке. Он такой согревающий, обволакивающий, самое то, что нужно на осень.

Мы отлично научились составлять монохром в красном, бордовом оттенках, ими никого не удивишь. А вот коричневый монохром – это что-то новенькое и задачка со звездочкой. Но вы можете решить ее первой.

В таком образе идеально поиграть фактурами, например, шерсть и шелк, и выглядеть в нем просто ВАУ!

Коричневый отлично сочетается с другими трендовыми контрастными цветами, такими как зелёный и голубой.

Пусть коричневый будет основным цветом и занимает большую площадь в образе, а другие цвета дополняют, раскрывают его и делают образ интересным и необычным.

Серый

Серый цвет, хоть и не является лидером сезона, но остаётся в модных подборках и популярен как никогда.

Это базовый и спокойный цвет, который идеально подходит для классических гардеробов.

Серый прост в комбинаторике, поскольку является ахроматом и легко сочетается со всеми цветами. Его можно брать как за основу образа, так и разбавлять и гасить им яркость комплекта.

Если вам кажется, что серый - это скучный и мышиный цвет, выберите фактурную вещь, например, свитер из кашемира или кардиган из мохера. Тогда это точно будет выглядеть дорого.

В этом сезоне серый с бордовым – одно из самых трендовых сочетаний. В меру яркое, в меру минималистичное. Яркость здесь вы регулируете сами за счет вещей в бордовом цвете. Хотите больше цвета – выбирайте бордовые пальто, плащ, жакет.

Зелёный

Зелёный и его многочисленные оттенки, такие как зелёное яблоко, оливковый, хаки, хвойный и лайм, также востребованные цвета в этом сезоне. Они отлично сочетаются с бордовым и красным, создавая яркие контрастное сочетания.

Зелёный особенно хорошо смотрится в трикотажных вещах: лонгсливах, кардиганах, свитерах, джемперах, добавяя красок в осенний гардероб.

Голубой

Голубой цвет хоть и не занимает главенствующую позицию в этом сезоне, но является важным дополнением.

Он прекрасно разбавляет коричневые, бордовые и красные комплекты, добавляя им перчинку и изюминку. Например, это могут быть перчатки, ремень или бусы.

Совсем точечное, но решающее добавление голубого цвета может преобразить весь комплект.

Сочетание двух ярких цветов, таких как голубой и красный, продемонстрировал нам бренд Jacquemus на своем летнем круизном показе: свежо, ярко, необычно, хочется повторить!

Как вы уже заметили, в этом сезоне ключевых цветов не так много, но основное внимание уделяется их умелому сочетанию. Ведь именно игра с цветами позволяет создать неповторимые и выразительные образы.

Важно помнить, что любой оттенок, который гармонично вписывается в вашу внешность и подчеркивает её достоинства, будет выглядеть стильно, вне зависимости от того, является ли он актуальным трендом или нет.

В статье использованы фото с сайтов lime-shop.com, charmstore.club, a.lmcdn.ru, lichi.com, studio-29.ru, ivolga.moscow, sela.ru, zara.com, selfmade.ru, instagram.com* (*проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена».