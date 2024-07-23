Бохо-стиль или Хочешь быть модной этим летом?

Дорогие девочки, всем привет! Этим летом стиль бохо обрел какую-то неимоверную популярность. Я бы сказала, что это стиль номер один летом 2024.

Бохо привлекает внимание модниц своей яркостью, свободой, эклектичностью и, конечно же, комфортом. Бохо – это не просто модное направление, это настоящий вайб, который характеризуется обилием узоров, яркими цветами и уникальными хэндмейд вещами.

Этот стиль, вдохновленный культурой свободолюбивых кочевых народов, позволяет нам смешивать элементы разных стилей, создавая неповторимые и смелые образы. Индийский шёлк, китайское кимоно, узбекский узор и множество других элементов из разных уголков мира составляют основу стиля бохо. Эта эклектичная смесь делает его идеальным выбором для тех, кто ценит самовыражение, творчество в моде.

В 2024 году мы видим, как бохо возвращается на модные подиумы и в уличный стиль, доказывая, что эта модная тенденция продолжает радовать нас своими бесконечными возможностями. Давайте погрузимся в мир бохо и узнаем, как можно внедрить его элементы в современный гардероб, создавая неповторимы, колоритные и стильные образы.

Самое главное из правил при внедрении стиля бохо в свои образы – выбирать современные и актуальные вещи и миксовать их с другими стилями.

Блузки с воланами и драпировками

Красивые шифоновые блузки с воланами по вороту, вдоль пуговиц или на рукавах - неотъемлемая часть бохо стиля, особенно если они в комплекте с джинсами и крупными серьгами. Легкие, изящные и невесомые, они становятся изюминкой любого образа, добавляя ему нотку торжественности.

Фото: lime-shop, lichi.com

Безусловно, подойдут для особых мероприятий, но и отлично впишутся в будни в сочетании с простыми вещами и повседневной обувью.

Топ кроше

Вещи, вязаные крючком в технике кроше (как бабушкина салфетка) – ключевые вещи модных обзоров этим летом. Они отлично задают отпускное настроение, даже если вы не выбирались из города) Как адаптировать такие топы под городские образы? Достаточно выбрать комфортный вариант плотной вязки и сочетать с более строгими вещами из гардероба.

Фото: lime-shop

Например, топ надеть под жакет. Для вечерних прогулок в комплект можно взять сатиновую юбку, сочетание фактур сделает образ интересным. Также топы-кроше можно носить вторым слоем, поверх хлопковых топов, маек или платьев. Можно взять контрастные по цвету вещи и поиграть цветом в образе или, наоборот, взять такойже цвет и поиграть фактурами.

Фото: ostin.com, snowqueen.ru, zara.com

Жилет с вышивкой или цветочным принтом

Жилет с орнаментальной вышивкой заведомо наделяет образ этническими нотками. Модницы полюбили его за то, что он каждый образ делает уникальным и интересным.

Фото: instagram.com*

Сочетают его с контрастными по смыслу вещами, например с пижамными брюками. Можно использовать и классику - с джинсами.

Фото: instagram.com*

Кимоно с узором

Узбекский икат – это переплетение хлопковых и шелковых нитей, которые окрашиваются в нужный цвет заранее и получается интересный узнаваемый принт. Такой принт не только достояние Узбекистана, он распространился далеко за его пределы. Вещи с таким узором носят модницы по всему миру.

Фото: nahalate.ru, shop.mango.co

Особенно часто он встречается на кимоно. Оно идеально подходит для всех отпускных историй: благодаря ткани, кимоно дышит и в нем не жарко. Также кимоно идеально вписалось в городскую атмосферу. Заведомо этнические вещи сочетаем с чем-то современным и получаем интересный эклектичный образ. Поэтому кимоно дополняем джинсами, джинсовыми шортами, платьем-комбинацией и завершаем плетеными сандалиями.

Фото: zara.com, aya-brand.com, loon-store.com

Телогрейка

Сейчас, конечно, для них не сезон, но осень-то не за горами. А вот тогда телогрейка придется как раз кстати. Телогрейка - яркая, пестрая, самодостаточная верхняя одежда. Она, конечно, будет центром образа, поэтому все остальные детали подбирайте под нее.

Фото: instagram.com*

Можно взять принт и разделить его на цветовые составляющие и эти цвета увести в другие вещи. Разнообразие дизайнов и цветовых решений позволяет выбрать модель, которая идеально впишется в ваш индивидуальный стиль.

Фото: instagram.com*

Юбки с воланами и шитьем

Самые популярные юбки этого лета… легкие, летящие, соблазнительные, приковывающие внимание к ногам. Сочетаем их с другими элементами этого стиля, сохраняя настроение бохо, например, с казаками, шляпами, плетеными сумками, майками-кроше.

Фото: wildberries.ru, instagram.com*

Или, наоборот, с чем-то противоположной стилистики: с косухой, гранжевой футболкой или лонгсливом и худи.

Фото: wildberries.ru

Льняное платье

Лен – это ткань номер один в жару. В нем вы чувствуете себя одновременно комфортно и элегантно. Платье изо льна свободного силуэта – еще одна вещь в бохо стилистике.

Фото: Lamoda, lime-shop.com, zarina.ru

Его можно носить и днем, добавляя сандалии и косынку на голову, а можно и вечером – с вьетнамками на каблуке и массивными серьгами. Также такое платье отлично впишется и в офисный гардероб, например, с жакетом и балетками.

Фото: levertyver.ru, instagram.com*, voishe.ru

Казаки

Казаки с нами давно, мы носим их круглогодично. Но летом, надевая их на голую ногу, мы как раз-таки и получаем настроение бохо.

Фото: instagram.com*

Идеальное сочетание – высокие казаки и мини-юбка или джинсовые бермуды. Или… короткие казаки и льняное платье в длине миди. Необходимые условие! Казаки должны быть бежевыми или коричневыми.

Фото: instagram.com*

Плетеные сандалии

Miu Miu выводят в тираж забытые вещи. Так случилось и в этом сезоне с плетеными сандалиями-вьетнамками в бохо стиле. Они резко стали популярными. Бренд Befree повторил такую модель, и они быстро были раскуплены. Сандалии классно дополняют легкие, летящие платья, добавляя образу нотку отпуска и безмятежности. Но и в непривычном сочетание, например, с брюками-палаццо они тоже выглядят шикарно. Единственно, что такая обувь — это микро-тренд, и скорее всего в следующем сезоне их уже не будет.

Фото: loverepublic.ru, befree.ru, instagram.com*

Бусы

Как давно с нами не было бус? Бусы из камня, особенно из натуральных камней, таких как бирюза и коралл, вернулись в этом сезоне. И это все влияние большого макротренда на бохо и этнику. Носим такие бусы как по-отдельности, так и в одном комплекте.

Фото: автора материала, instagram.com*

Сочетание голубого и красного – это одно из самых популярных не только этим летом, но и предстоящей осенью. Бусы отлично разбавляют строгость жилетов, жакетов и добавляют атмосферности вещам изо льна.

Лето очень созвучно с путешествиями. Именно летом хочется все время куда-то бежать и ехать. И не важно, маленькие это будут расстояния или большие. Главное – путешествовать! И бохо отлично нам в этом помогает, а точнее, упрощает сборы в путешествия, потому что этот стиль про странствия. Но и городским будням он отлично добавляет красок. Экспериментируйте! Не бойтесь ярких узоров, красок, тогда каждый летний день будет маленьким путешествием!

