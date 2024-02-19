Модные украшения 2024 года

Украшения - самый простой способ сделать образ интересным и уникальным, но не все этим способом пользуются! Модные украшения 2024 представлены в таком разнообразии, что каждая найдет что-то любимое для себя!

Украшения – наша палочка-выручалочка! Даже самый простой образ из джинсов и белой футболки в зависимости от украшений может иметь разный характер и настроение!

Подвески

Подвески на длинном кожаном шнурке или цепочках, как в 70-х, - это камбэк этой зимы. Кувшины Эльзы Перетти, кожаные кошельки, расчески, минималистичные металлические - все это самые модные подвески сезона.

Фото: wildberries

Носим их со свитерами, водолазками, футболками. И комбинируем с короткими цепочками или чокерами. Многослойность в украшениях тоже приветствуется.

Фото: wildberries.ru, instagram.com*

Серьги

Сейчас в тренде крупные, заметные серьги, серьги-капли или серьги анатомической формы, напоминающие отпечаток уха. Если вы хотите привлечь внимание к портретной зоне, то такие серьги вам помогут. Отлично подойдет этот прием для ораторов.

Фото: instagram.com*

И серьги-каффы снова вернулись. Они идеально подходят тем, у кого нет проколов в ушах. Но и как дополнение к обычным серьгам выглядят интересно. Подбирайте каффы в соответствии с металлом серег. Кафф может быть как один, так и несколько на одном ухе.

Фото: instagram.com*, aliexpress.ru

Шейные украшения

Про обилие жемчуга писать не буду, он порядком надоел. Слишком много его стало. А вот жемчужные ожерелья со множеством подвесок отлично заменят бусы. И, отталкиваясь от этого ожерелья, другие украшения в образ подобрать будет легко. Хотите - желтый метал, хотите - белый, можно и стразы, и жемчуг.

Фото: wildberries.ru, instagram.com*

Еще стоит присмотреться к крупным металлическим бусам в серебре или золоте, как у Saint Laurent. Они отлично дополнят строгие офисные комплекты. Ну и металлические чокеры все так же актуальны. Единственное, в этом сезоне они стали значительно массивнее.

Фото: wildberries.ru, aliexpress.ru, instagram.com*

Браслеты

В тренде и изящные тоненькие, и массивные металлические. Можно миксовать их между собой, создавая свой комплект браслетов. В них спокойно сочетаем два металла: и золото, и серебро. Сейчас это не запрет, а модная фишка!

Носим как на одной руке по два одинаковых браслета сразу, так и на разных. Интересно выглядят браслеты, надетые поверх рукава свитера, рубашки, жакета или поверх перчаток.

Фото: wildberries.ru, instagram.com*

Кольца

Тут тоже можно не мелочиться, надевать сразу несколько на один палец или даже сразу на все. Опять же миксуем металлы и фактуры, добавляем жемчуг, стразы, подвески.

Фото: aliexpress.ru, instagram.com*

Не бойтесь использовать фаланговые кольца, они комфортны в носке, хорошо акцентируют внимание на руках. Или же используйте одно кольцо, но крупное, интересной необычной формы.

Фото: wildberries.ru, aliexpress.ru, instagram.com*

Анклеты

Анклет - это браслет на ногу. Летом на море это вполне привычное украшение. А вот зимой их почему-то не принято носить. А зря. Изюминку образу добавляют 100%. Надеваем поверх ботильонов, на носки и колготки!

Фото: wildberries.ru, instagram.com*, evryjewels.com

Броши

С жемчугом, металлические, абстрактной формы – все это трендовые броши. Носим их не только на лацканах жакета, но и крепим на ворот, шарф, пояс джинсов…. Что подскажет ваша фантазия) С помощью броши легко корректировать длину изделия. Например, из жакета оверсайз сделать приталенный: не застегивайте его на пуговицы, а просто заколите полы брошью для создания нужного эффекта. Или укоротить длину рукава или брючины – тоже заколоть лишнюю ткань брошью.

Фото: aliexpress.ru, instagram.com*

Цепочки на сумки

Украшаем не только себя, но и свои сумки. Обилие цепочек на ручках сумки в этом сезоне микротренд. И чем больше их будет, тем лучше! К цепочкам еще можно добавить жемчужные бусы. Такие детали – идеальный способ оживить привычный образ.

Так в свое время делала Джейн Биркин, она украшала свою сумку всем сразу: ленточками, цепочками, амулетами.

Фото: balenciaga.com, instagram.com*

Заколки и банты

Как вы уже поняли, девиз этого лета – мало украшений не бывает! Множество дерзких заколок или романтичный бант. Решать только вам, какая вы сегодня!

Фото: lichi.com, instagram.com*

Заколками можно украсить всю голову. А бант отлично поддержит романтику легкого летящего платья и расскажет всем, какая вы девочка-девочка!

Фото: wildberries.ru, instagram.com*

Украшения – это возможность завершить образ, сделать ключевой акцент, передать сообщение обществу! Они наши верные помощники в создании уникальной идеи собственного стиля! Давайте любить украшения! Давайте создавать свой и только свой стиль!

