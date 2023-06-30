Интересные цветовые сочетания в летних образах

Дорогие девочки, всем привет. Цвет – это первое, что воспринимает человеческий глаз. Цвет – это классный инструмент для построения образа, коррекции силуэта и расстановки акцентов. Цветом можно влиять на восприятие вас людьми, поднимать настроение себе и окружающим.

В общем, от грамотного использования цвета в наших образах только плюсы и грех ими не пользоваться))) Сегодня я покажу вам пока непривычные цветовые сочетания в одежде, которые в жизни выглядят свежо и нетривиально, хотя на первый взгляд могут показаться нелогичными.

Розовый + коричневый

Нежно-розовый оттенок отлично сочетается с припыленным коричневым. Это... как пить капучино и любоваться пионами! Представили? Классно?

Фото: instagram.com*

Коричневый снимает с розового избыток инфантильности, но при этом раскрывает всю его прелесть и очарование. Такое сочетание вполне может подойти и для офиса с нестрогим дресс-кодом.

Фото: instagram.com*, lamoda.ru

Розовый + нежно-зеленый (оливка)

Самое красивое цветовое сочетание этого лета. Каждый теплый сезон розовый цвет в разных оттенках стоит на пике цветового Олимпа. Экспериментируем с ним и ищем новые решения.

Фото: instagram.com*

Розовый идеально сочетается с мягким, теплым, неярким зеленым (и оливковым). Легкое, свежее, приятное глазу сочетание. Отличное решение и для города, и для морского променада.

Фото: instagram.com*

Зеленый + белый

Насыщенный зеленый, даже изумрудный, с белым или молочным выглядит свежо и ярко. Будто смотреть сквозь сосны на облака. Белый усиливает насыщенность зеленого.

Фото: instagram.com*

Используем такое сочетание для коррекции силуэта: где зеленый – там внимание! Поэтому, если хотим сделать акцент на груди, выбираем плечевые изделия в зеленых оттенках, и, наоборот, если желательно привлечь внимание к бедрам, то используем зеленые юбки, брюки, джинсы.

Фото: instagram.com*

Голубой + бежевый

Голубой и бежевый - безумно красивое и элегантное сочетание. Это… как идти по песку к морю. Про такой образ всегда думаешь, что он дорогой, поэтому голубой жакет и бежевые брюки - идеальное сочетание для переговоров.

Фото: instagram.com*

Голубой отлично сочетается и с теплыми, и с холодными оттенками бежевого.

Фото: instagram.com*, lamoda.ru

Черное + белое летом

Все мы любим черный цвет. Но почему-то он имеет свою сезонность, и многие на лето убирают его из своих гардеробов. Не надо! Черный не просто вне моды, трендов и сезонов, он над ними!

Не случайно у француженок, которые славятся особым шиком, есть правило: не знаешь, что надеть – надевай черное. Не знаешь, что надеть летом – надевай черный сарафан. Все гениальное просто!

Фото: instagram.com*

А если к черному добавить еще и белый, получится красивое, благородное, в меру сдержанное сочетание двух ахроматов. Это… как игра в шахматы, очень интеллектуально.

Фото: instagram.com*, lamoda.ru

Оранжевый + серый

Именно оранжевый благодаря своим солнечным отблескам находится среди самых любимых цветов летнего сезона, разумеется, после розового))) Оранжевый и серый - очень стильное и модное сочетание.

Те, кто пока не готов к экспериментам, могут разбавить базовые образы аксессуарами оранжевого цвета. Отлично подойдет для тех, кто любит базовые оттенки, но хочет добавить яркости.

Фото: instagram.com*, media.vogue.es

Фиолетовый + зеленый

Тот самый оттенок Very Peri, названный так Pantone. Эксперты говорят о нем как о самом теплом из синей палитры. Фиолетовый эффектно сочетается с оттенками зеленого.

Это… как букет ирисов в руках. Ярко, сочно – то, что нужно для этого лета, чтобы обратить на себя внимание, особенно романтичным натурам.

Фото: instagram.com*

В этом сезоне все меньше и меньше ярких контрастных сочетаний «в лоб». Мир моды взял вектор на так называемую «тихую моду», где цвет есть, но в очень сдержанных и не кричащих сочетаниях.

Но если вы любите цвет и не представляете без него ни дня, смело носите и заряжайте эмоциями окружающих. Это здорово - видеть ярко одетых людей! Хочется разглядеть их, задержать взгляд чуть дольше... И хорошее настроение гарантировано!

