10 Трендов весны-лета 2020 в женской одежде

Обзор текущих трендов модной женской одежды 2020 на весну и лето: на что ориентироваться, что добавить в образ, какие сочетания цветов использовать.

Весна не за горами…! И мы уже сейчас хотим знать, что нам сулят в тренды модные дома. Трендов и тенденций огромное количество. Какие-то кочуют из сезона в сезон – это тенденции. Что-то приходит новенькое или возвращается давно забытое старое, но в иной интерпретации - это тренды. Зная заранее, что будет актуально весной и летом, мы сможем «переварить» информацию, решить, что подходит нам, а что мы категорически не приемлем, и начать поиски того, что понравилось. А кто-то, быть может, захочет сшить или связать понравившуюся вещь.

Главный вектор сезона сводится к женственности и сексуальности, оверсайз уходит на второй план. Основные временные ориентиры – это, как и в прошлом сезоне, 80 и 90 годы, и добавляется эпоха 70-х.

Воротник

Необычный воротник – это тренд сезона. Он гипертрофирован: может быть широким, длинным, а может - многослойным. Также интересны контрастные сочетания. Однозначно – это акцент в образе, он привлекает огромное внимание к портретной зоне его владелицы. Если воротник очень широкий, он визуально расширит плечи. Длинный воротник – добавит в образ вертикаль.

Пышные рукава

Пышные рукава с нами не первый сезон. Но актуальность свою не теряют. Такие рукава хорошо работают на уравновешивание пропорций. Если у вас объемные бедра, пышные рукава отвлекут внимание от проблемной зоны. А еще они отлично скрывают полные руки. За счет необычных рукавов простые вещи принимают уникальный, индивидуальный характер, будь то блузка, рубашка или пиджак. Если в вашем гардеробе есть базовый тренч, то можно рассмотреть к покупке тренч с пышными рукавами.

Шорты

К бермудам с прошлого сезона активно подключаются все фасоны шорт: от ультракоротких до обтягивающих трикотажных. Этим летом без них не обойтись – это один из самых модных атрибутов гардероба. Для тех, кто работает в офисе, бермуды будут «палочкой-выручалочкой», причем в паре с пиджаком. А тем, кто полюбил велосипедки с прошлого лета, дизайнеры предлагают превратить их в короткие шортики. Поэтому продолжаем ходить в зал)))

Вязаные платья и юбки

Вязаные вещи показали дизайнеры прошлым летом, в этом они тоже актуальны. Это дань эпохе 70-х годов, эпохе хиппи. Выглядят они очень по-летнему. Подойдут и для городских будней, и для пляжного отдыха. Для того, чтобы образ не выглядел по-бабушкински, добавляем актуальные украшения, обувь, сумку. Интересно контрастное сочетание фактур: вязаное платье и кожа, как на показе Boss Hugo Boss. Берем на заметку, тем более кожа с нами надолго.

Жилеты

Жилеты – тренд данного сезона. На некоторое время этот предмет гардероба был забыт. Но в этом сезоне жилеты набрали обороты. Они актуальны во всех интерпретациях: вязаные, кожаные, дутые, удлиненные, в классическом стиле. Особенно элегантно выглядит костюм -тройка с жилетом – отличное решение для деловых встреч. Носить можно как на голое тело, так и с рубашкой. Это мой фаворит! Вдохновившись сериалом про 20-е годы XX века «Острые козырьки», где мужчины в бесподобных костюмах-тройках, я захотела такой же. На девушках подобный костюм играет по-особенному: очень элегантно и сексуально одновременно.

Каскадные платья и юбки

Самый женственный тренд наступающей весны и лета. Они придают образу динамику и легкость. В таком наряде вы будете выглядеть воздушной, летящей! Но, стоит помнить, что каскады добавляют объема. Такое платье или юбка отлично подойдут для праздничных мероприятий. Каскады могут быть выполнены как из легкой струящейся ткани, так и из более плотной, держащей форму. Представлены в разных длинах: от мини до макси.

Контрастные половинки или колор-блокинг

Колор-блокинг – это сочетание нескольких цветов в одном предмете гардероба. Боитесь выглядеть пестро и безвкусно? Боитесь правильно сочетать яркие цвета? Дизайнеры все сделали за вас. Они сами сложили нужные цвета в блузки, топы, платья, брюки. Нам только стоит выбрать те, которые мы любим. И яркое лето обеспечено. Успокаиваем весь образ лаконичными аксессуарами, обувью, сумкой.

Кроп-топ

Короткие топы – это тенденция. Они не теряют своей популярности. Если позволяет фигура, носим их и как самостоятельный элемент, и под пиджак, кардиган. Если же нет, но очень хочется такой топ, надеваем с брюками или джинсами с высокой посадкой и не забываем про вертикали в образе. Кроп-топы бывают в разных вариациях: трикотажные, хлопковые, кожаные, вязаные. А также такой топ мы можем носить и поверх футболок, и рубашек.

Прозрачность

В этом сезоне на подиуме было очень много органзы, и соответственно – много прозрачного. Дизайнеры как бы завуалированно оголяют женское тело, придавая нам толику сексуальности. Все зависит от вашей смелости и уместности образа: можно приобрести полупрозрачную блузку или ограничиться только одной прозрачной вставкой. В любом случае образ будет модным.

Укороченные жакеты

Вот мы и вернулись к укороченным жакетам. Они вновь набирают обороты в мире высокой моды. Укороченные жакеты хорошо «работают» на девушек с небольшим ростом. Жакет делает акцент на линии талии, тем самым удлиняя ноги, делит силуэт в правильных пропорциях 1:2. На что нужно обратить внимание при покупке: жакет должен быть свободным и сидеть не в плотную по фигуре. Он будет отличным дополнением к вечернему наряду и хорошо впишется в повседневный гардероб с джинсами и брюками.

Это далеко не все тренды нового сезона, но, однозначно, самые яркие. Можно внедрять в свой гардероб что-то одно, а можно сразу несколько, к примеру, бермуды и жилет. Такое сочетание мне очень нравится. Многие тренды интересные и достаточно «носибельные», и каждая может найти что-то свое. Весна идет! Весне дорогу!!!