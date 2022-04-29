Дорогие девочки, все привет! В сложившейся ситуации для многих покупка новой одежды отошла на второй план, оно и понятно. Большинство привычных нам брендов покинули торговые центры, а те, что остались, значительно подняли цены.

Теперь при покупке очередной «кофточки» мы задумываемся, а так ли она нам необходима или можно обойтись без нее. Сейчас самое время пересмотреть свой гардероб и взглянуть на него по-новому. Возможно, найдутся сочетания, которые раньше не использовались.

А самый бюджетный способ обновить свой гардероб, вдохнуть в него свежесть – это новый аксессуар. Яркий и необычный. На примере своей клиентки хочу показать вам, как мы разнообразили привычные образы с помощью бодичейн (украшение на тело) из стразов.

Один аксессуар, а градус интересности образов сразу повышается! Наш - с Aliexpress и стоит 1209,00 руб.

Вечерний образ

Самое привычное прочтение такого украшения – это праздничные и вечерние образы, когда мы можем позволить себе сиять чуточку больше, чем обычно. Поэтому уводим боди-чейн в торжественный образ: добавляем яркие брюки, бельевой топ, жакет, серьги-люстры - и вечерний комплект готов. Сиять так сиять!))) Брюки могут быть не только яркого цвета, но и черные палаццо тоже будут выглядеть отлично. На фоне черного цвета украшение станет главной деталью ахроматического образа.

Праздничный образ

Для любительниц платьев боди-чейн тоже подойдет. Просто надеваем его поверх. Стоит сказать, что такое украшение акцентирует грудь, и если вы не желаете привлекать внимание к этой области фигуры, то стоит перевести центр композиции в другое место и подобрать иные украшения, такие как: пояс с интересной пряжкой, ободок для волос, массивные серьги. В данном комплекте мы использовали два активных и необычных аксессуара – это боди-чейн и ободок-кокошник. Казалось бы, на первый взгляд, они абсолютно из разных стилей. Так оно и есть. Но мы скоординировали все черным цветом, добавили каблук, и образ получился очень женственным. Куда в таком??? К примеру, встретить день рождения свой, партнера, подруги. Элегантно и нарядно.

Повседневный образ с джинсами

Если с праздничным образом все понятно, то с повседневным появляются вопросы. Кажется, что украшение не сочетается с джинсами. Но это не так. Боди-чейн станет изюминкой самого простого образа и выведет его на новый уровень стильности. Теперь это не просто джинсы и лонгслив, а что-то уже интересное и новое. Такое сочетание хочется остановиться и рассмотреть. Вроде бы все просто, да не совсем!

Образ "на выход". Боди-чейн и костюм

А как же с походом в ресторан, театр? Тоже не забудем про это украшение. Если вы любите брючные костюмы, то они отлично подружатся. Причем боди-чейн можно надеть как под жакет на кроп-топ, так и поверх жакета, красиво выложив украшение под лацканы.

Боди-чейн снимет налет официальности костюма, немного расслабит образ и задаст торжественное настроение. Доработаем такой комплект сумкой небольшого размера, обувью с острым носом.

Эклектика

Самое интересное – это смешение стилей, так называемая эклектика. Когда вещи абсолютно не сочетаются друг с другом, но ты берешь их, миксуешь, экспериментируешь и получаешь что-то новое, интересное, необычное. Да, такие сочетания не для всех и не всем понятны, но они пикантны.

В данном образе мы смешали стили casual (джинсы, водолазка), сафари (цвет беж, леопардовые ботинки, шляпа) и голливудский (украшение на половину груди). И у нас получился повседневный образ с интересными деталями.

Спорт-шик

Продолжаем эксперименты. На очереди стиль спорт-шик. Сейчас он очень популярен и складывается из смешения спортивных и женственных вещей и аксессуаров. Здесь отлично дружат между собой кроссовки, бейсболка, жакет и стразы. И вот в таком можно и на прогулку с подругами, и на арт-фестиваль, и на ночь музыки.

Вот так с помощью одного нового аксессуара можно легко освежить старый гардероб, и он заиграет новыми красками или засияет, как у нас с Сашей. Вложений немного, а получились абсолютно разные образы для разных случаев, разных настроений и стилей. Во всем плохом всегда есть нечто хорошее. Вот и сложившаяся ситуация помогла нам начать фантазировать. Так и рождается все новое и хорошее!