Модные солнцезащитные очки 2020. Правила подбора очков по форме лица

В этой статье расскажем модницам, как правильно выбрать солнцезащитные очки по форме лица.

Наверное, для многих из нас в преддверии лета и яркого солнышка особо остро встает вопрос выбора солнцезащитных очков. Они главный и неотъемлемый атрибут летнего образа (причем не только летнего, но и всесезонного). Очки являются обязательной защитой наших глаз от УФ-лучей, добавляют образу пикантности, шарма и делают его завершенным. Сегодня я расскажу вам, как правильно подбирать очки.

Общие правила подбора очков:

1. Очки не должны закрывать полностью брови. Иначе создается ощущение, что вы без бровей. А это не очень-то и красиво.

2. Очки не должны лежать на щеках. Иначе вперед «идут» очки, а за ними вы)))

3. Очки не должны быть слишком широкими или узкими (тренды на гипер маски и супер узкие остались в прошлом лете).

Если хрупкая девушка наденет огромные очки, она будет казаться еще меньше, а очки еще больше. И наоборот, девушки с пышным личиком, надев узкие очки, добавят лицу объема.

4. Очки должны сидеть точно на переносице (если дужка очков очень высоко, то это удлинит нос, а если низко – укоротит). Дужка должна быть соразмерна вашему носу (крупному носу узкая дужка придаст массивности, а за чересчур широкой маленький носик будет казаться еще меньше), иначе нарушаются пропорции лица.

5. Оправу для очков нужно подбирать по форме вашего лица.

Опирайтесь на линии в вашем лице. Если они мягкие, скруглённые, подберите оправу плавной формы, округлую, без острых углов. Если же, наоборот, черты лица более острые, резкие, то лучше выбирать строгие, лаконичные оправы с углами.

6. Ну, и самое главное, не забывайте, что основная функция очков – это защищать наши глазки, а уж потом красота.

Поэтому при выборе очков обращайте внимание на то, есть ли защиты от УФ-лучей и какой степени. Обычно эта информация указана либо на наклейке на линзе, либо на дужке очков. Лучший степень защиты – UV400, так вы получаете 100% защиту.

Теперь, когда мы знаем основные правила выбора очков, рассмотрим подбор индивидуально по типу лица.

Круглая форма лица

Если форма вашего лица - круг (длина и ширина практически одинаковые, круглый подбородок, плавные контуры), то главная задача при выборе очков – вытянуть лицо, с этим хорошо справятся очки "кошечки". Отлично подойдут очки квадратной, прямоугольной формы. Выигрышно будет смотреться яркая оправа, она скроет немного объема. Такому личику противопоказаны круглые очки.

Модели очков из магазинов: Манго (1999 руб.), H&M (699 руб.) и Zara (2999 руб.)

Сердцевидная форма лица

Для лица в форме сердца (лицо постепенно сужается от широкого лба к подбородку, округлые линии, скулы выражены) главная задача при выборе очков, чтобы они визуально не увеличивали верхнюю часть лица.

Модели очков из магазина H&M (999 руб., 799 руб., 799 руб.)

Треугольная форма лица. Перевернутый треугольник

Для лица в форме перевернутого треугольника (широкий массивный подбородок, лоб, сужающийся к линии волос), наоборот, главная задача не акцентировать внимание к подбородку. Следует выбирать очки с более широкой верхней частью (кошки, авиаторы, с затемнением к верху), использовать плавные линии. Говорим «нет» объемным, брутальным, массивным очкам.

Модели очков из магазинов H&M, Mango и Mango (2999 руб., 1299 руб., 1299 руб.)

Овальная форма лица

Овальное лицо – это идеальное лицо в плане пропорций, ему подойдут все виды очков. Главная задача сохранить гармоничные пропорции лица. Экспериментируйте.

Модели очков из магазинов Zara, Mango и Reserved (2599 руб., 1999 руб., 899 руб.)

Удлиненное лицо

Для удлиненного/длинного лица (длина лица значительно превышает его ширину, подбородок закруглен, высокий лоб) отличный вариант - широкие очки (визуально уменьшат лицо).

Модели очков из магазинов Reserved, Mango и Reserved (899 руб., 1999 руб., 599 руб.)

Квадратная форма лица

Для квадратного лица (скулы, лоб, челюсть одинаковой ширины) идеальный вариант – круглые очки и авиаторы, им под силу смягчить строгую геометрию лица. «Нет» стоит сказать узким, маленьким очкам и очкам в квадратной оправе.

Модели очков из магазинов Reserved, Mango и Reserved (899 руб., 2199 руб., 899 руб.)

Прямоугольная форма лица

Для лица прямоугольника (угловатый и широкий подбородок, челюсть, скулы и лоб одинаковой ширины, длина лица больше его ширины) подойдут большие оправы, сделают лицо более пропорциональным.

Модели очков из магазинов Zara, Reserved и Mango (2999 руб., 499 руб., 4299 руб.)

Лицо в форме ромба

Для лица в форме алмаза или ромба (острый подбородок, высокие скулы, узкий лоб) стоит выбирать оправы с мягкими линиями без острых углов. Самое главное, чтобы оправа не была шире скул. Отлично подойдут авиаторы и трапеции.

Модели очков из магазинов Mango, Reserved и Mango (1999 руб., 899 руб., 1999 руб.)

Итак, очки подобраны. Вы определились с выбором модели. Поняли, что вам комфортно в этих очках: не давят дужки и переносица, не слетают очки с лица. Если все отлично, то выбор сделан верно. Ваши глазки скажут вам спасибо, наслаждаясь лучами солнца. Но ведь хочется, чтобы было не только удобно, но еще и актуально, стильно, современно. Вот о таких очках я рассказываю вам в следующей статье: