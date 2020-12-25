Как превратить простые вещи в наряд, достойный праздника? Советы стилиста

Новогодний наряд - приятная, но довольно обременительная статья расходов. Сегодня я расскажу, как превратить простые вещи в наряд, достойный праздника. А он нам просто необходим!

Достаем из своего гардероба базовое платье, а если его нет, то на помощь придут обычные джинсы и белая рубашка или лонгслив. И будем работать с ними.

Фото: farfetch.com, zara.com

Добавляем макияж

Макияж – это 25% праздничного образа и самый быстрый способ преобразиться. Достаем подводку и красную помаду и смело красимся. Тем, кто не умеет, на помощь придут множество уроков на ю-тубе или пошаговый мастер-класс на нашем сайте.

Фото: farfetch.com, pinterest.ru

Можно поэкспериментировать и нанести подводку в цвет глаз, так они станут более глубокими и распахнутыми. А можно добавить блесток на веки – Новый год же. И перебора не будет, так как нам нужно повысить градус простого наряда.

Фото: zara.com, farfetch.com

Фото: pinterest.ru, postila.ru, mujerde10.com

Делаем укладку

Прическа – это еще 25% от успешного образа. Не пренебрегайте ей. Когда, как не в праздник уделить себе время. Завейте локоны или зачешите гладкий хвост, или вам по душе мокрая укладка. Или вдруг вы решите удивить своих родных и прикрепите накладную челку))) Да-да, такие есть в арсенале парикмахеров. К простым базовым вещам подойдут любые прически, тут важно ваше настроение.

Фото: sugarandvapor.com, farfetch.com

Фото: redlipfantasy.tumblr.com, zara.com

Украшения

Украшения – это конечная точка в создании образа. И Новый год – это тот случай, когда можно взять самые смелые серьги длиной до плеч или массивное ожерелье толщиной в три пальца. В Новый год можно все))) И в простом образе украшения будут изюминкой вашего образа. Пусть они будут заметными и яркими, пусть искрят и ослепляют.

Фото: zara.com, 2hm.com, farfetch.com

Фото: farfetch.com, zara.com, lichi.com

Воротник

Перейдем к самому наряду. Сейчас в тренде съемные воротнички. Так почему бы не использовать его в новогоднем наряде? С простым платьем-футляр – пожалуйста! С джинсами и черным лонгсливом - супер! Просто повязываем контрастный воротничок поверх платья. Если это рубашка, застегиваем ее на все пуговицы и также завязываем воротничок, желательно, чтобы он был контрастного цвета с основной вещью. Воротничок может быть среднего размера, а может большого, закрывать плечи; может быть гладким или ажурным. В любом случае воротник станет акцентом наряда. И образ благородной девицы готов!

Фото: lime-shop.ru, mujerhoy.com, farfetch.com, zara.com

Корсет

Для тех, кто не хочет быть пай-девочкой, приготовлен корсет. Да, они опять к нам вернулись. Составляем с ним интересный многослойный образ, надеваем поверх платья или рубашки, подчеркиваем талию и грудь. С корсетом образ становится заведомо драматичным, поэтому следует доиграть его в этой теме: гладкая прическа, черная подводка.

Фото: farfetch.com, namelazz.com, zara.com

Топ с бусинами или пайетками

Если в вашем гардеробе есть топ с пайетками, можно соединить его с платьем или рубашкой. Надеваем топ поверх изделий, а если это рубашка, можно и под нее, расстегнув 3-4 пуговицы и заправив рубашку в джинсы или брюки. Привлекательный и многослойный образ готов. Также интересно смотрятся топы из бусин или со стразами.

Фото: zara.com

Ремень

Тем, кто желает придать своему образу больше женственности, предлагаем добавить ремень. Он должен быть акцентным, шириной не меньше 4 см. Именно так ваша талия подчеркнется и будет заметной.

Можно взять ремень-цепь и доиграть его цвет в металле украшений, а можно - пояс-бахрому, и тоже надеть ее поверх, тем самым поменяв настроение и посыл образа.

Фото: farfetch.com, bymodno.ru





Фото: zara.com, api-shein.shein.com

Фото: zara.com, 2.hm.com

Портупея

Портупея на время покидала нас, но сейчас вернулась. И её тоже будем использовать для «украшения» нашего наряда. Но портупея так же, как и корсет, добавит образу налет драматичности и сместит акцент в район груди и талии. Если нам это близко по духу, то берем!

Фото: 2.hm.com, farfetch.com

Фото: wildberries.ru, zara.com

Баска

Баска - очень женственный элемент, подчеркивает талию и бедра. Благодаря этому мы выглядим интересно и необычно. Её мы можем надеть как поверх платья, так и поверх джинсов. Цвет может как совпадать с нарядом, так и быть на контрасте с ним.

Фото: wildberries.ru, farfetch.com

Фото: wildberries.ru, zara.com

Обувь

Справляя Новый год в домашних условиях, многие из нас пренебрегают обувью. А зря! Надевая каблуки, мы становимся выше, стройнее, очертания нашей фигуры становятся более выразительными. И чувствуем мы себя привлекательно, женственно, загадочно. Не отказывайте себе в таком удовольствии!

Фото: zara.com, farfetch.com

Фото: zara.com

Пошалим напоследок? Сейчас без маски никуда! Почему бы не сделать ее главным аксессуаром?

Вуаля! Мы добавили лишь несколько пунктов: макияж, прическу, обувь, детали - и ваш образ сразу стал праздничным! Даже если вы надели простое платье или футболка и джинсы, вы прекрасны!

Этот праздник такой долгожданный - наряжаемся и наслаждаемся своим отражением в зеркале! Пусть красота и положительная энергия будут с вами весь будущий год, они нам всем очень пригодятся! С наступающим Новым годом! Пусть будет легким и радостным! Пусть! Пусть!! Пусть!!!