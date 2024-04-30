Дорогие девочки, привет! Все мы знаем, что мир моды цикличен, стили и тренды возвращаются спустя несколько десятилетий. В последние годы наблюдается возрождение женственности и романтики, вдохновленное модой 1950-х и 1960-х годов. Это возвращение к классическим и элегантным формам, а также внимание к такому предмету гардероба, как юбка.

Период женственности вновь пришел в моду: приталенные силуэты, юбки, платья, легкие ткани, оборки, банты, светлые оттенки, каблуки. И все это просто необходимо нам в летнем сезоне! Посмотрим, какие юбки будут модными летом 2024!

Юбка из хлопка с шитьем

Юбка из шитья длиной мини, миди или макси легко вписывается в летние образы на каждый день. Она является элементом стилей кантри, бохо, рустик. И идеально ее сочетать с другими вещами из этих же стилей.

Например, с казаками и шляпой или с плетеной сумкой и сандалиями. Но также юбка прекрасно работает и на смешении стилей, и самое простое - сочетать ее с вещами casual-стиля. Юбка из шитья максимально комфортная, особенно в жару. Она прекрасно может вписаться в разные образы от свитшота до жакета, все зависит от вашего настроения!

Фото: wildberries.ru

Юбка с клиньями и воланами

В этом сезоне актуальны юбки с множеством клиньев по низу или с диагональными воланами. Такая юбка станет шикарным решением для романтичных натур, выглядит очень изящно и нежно. Юбка отлично добавляет образу динамики.

Фото: lichi.com, befree.ru, wildberries.ru

Сочетаем ее как с удлиненными верхами, например, рубашками, свитшотами, футболками, так и с укороченными: топами, майками, свитерами. Из обуви отлично подойдут кеды, кроссовки, балетки, сандалии, казаки, легкие босоножки.

Фото: instagram.com*, wildberries.ru

Юбка с леопардовым принтом

Такая юбка может быть как в длине миди, так и в мини, выполненная из любого материала: от денима до шелка. Особенно привлекательно и стильно выглядят мини-юбки из денима.

Фото: market.yandex.ru, instagram.com*, wildberries.ru

Сочетать юбки с таким принтом лучше с однотонным верхом. А если вы хотите усилить впечатление от образа, добавьте к юбке красный цвет и золотые украшения... Вау-эффект не заставит ждать!

Фото: wildberries.ru

Прозрачная юбка

Секрет стилизации прозрачной юбки максимально прост: носим ее с лаконичной базой (с рубашками, футболками, жакетами). Вписываем ее в разные стили: от спорта до casual. Если вы не готовы носить юбку, как заправская модница, показывая трусики-шорты, то наденьте ее с удлиненным верхом ниже паха, или на плотные колготки в тон юбки, или с леггинсами.

Фото: lichi.com, shop.mango.com

Такая юбка – отличный инструмент в многослойных образах, ее можно надеть на трендовые в этом сезоне капри или под мини-юбку. Юбка может быть выполнена из органзы, сетки или кружева (гипюра).

Фото: lamoda.ru, instagram.com*, wildberries.ru

Юбка макси

Очевидно, что длина мини в этом сезоне лидирует, но и юбка макси не отстает. Шикарно смотрится на сочетании фактур, придает образу статусности и особенной роскоши.

Фото: market.yandex.ru, lamoda.ru

Интересна в контрастном сочетании с обувью на плоском ходу (кроссовками, кедами, балетками) и клетчатыми рубашками, причем рубашку можно носить не только самостоятельно, но и повязать на поясе. Вы можете выбрать как прямые модели из плотной ткани, так и легкие, невесомые из атласа.

Фото: instagram.com*, lime-shop.com, lichi.com

Юбка из денима

Джинсовая юбка – хорошая база летнего гардероба, особенно, если выполнена в светлых оттенках. Ее длина может быть разной, все зависит от ваших предпочтений, образа жизни.

Фото: lamoda.ru, idol.ru, wildberries.ru

Можно выбрать с разрезом спереди или сзади, с вертикальными пуговицами или силуэта годе. Стилизовать ее можно в десятки новых и уже знакомых образов. А можно собрать образ тотал-деним, добавив к джинсовой юбке топ из денима или джинсовую рубашку и завершив джинсовыми слингбэками.

Фото: wildberries.ru

Белая юбка

Белый, без сомнения, самый летний цвет. Он будет уместен в повседневных образах, а также идеально подойдет для череды летних мероприятий. Мини-юбка подойдет для создания более игривого образа, в то время, как миди и макси добавят элегантности и утонченности.

Фото: lichi.com

Монохромный белый образ, как глоток свежего воздуха, особенно в жару. Но не забываем и про тандем черного и белого, такое контрастное сочетание добавит уникальности вашему стилю.

Фото: lichi.com, instagram.com*

Юбка-карандаш

Конечно, нашумевшая эстетика стиля офис-кор подразумевает актуальность юбки-карандаша. Теперь эта модель не только для офиса и не только под каблуки, хотя, разумеется, и под них тоже).

Фото: idol.ru, lime-shop.com

В отличие от чисто офисных вариантов прошлых лет, современные юбки-карандаш немного длиннее (в среднем до середины икры) и довольно свободные в плане облегания бедер. А как они работают на вытяжение силуэта, просто восторг!))) Носим их в повседневной жизни с кедами и футболками.

Фото: wildberries.ru

Юбка-баллон мини

Если в прошлом сезоне на пике популярности были юбки-баллоны в длине макси, то сейчас больше популярна их укороченная версия. Как вы поняли, этим летом максимально оголяем ноги.

Особенно интересны сочетания такой воздушной и женственной юбки с чем-то контрастным по стилю: с дерзкими косухами, полосатыми поло, корсетами или оверсайз футболками.

Фото: lime-shop.com, shop.mango.com

Девочки, как видите, разнообразие моделей юбок поражает и радует. Каждая может найти себе модель, подходящую по фигуре, цвету, ситуации.

Лето! Время вашей женственности, легкости и очарования!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).