Какие женские пуховики сейчас в моде

Сейчас самая пора покупок верхней одежды на зиму, шопинги с клиентками практически каждый день именно с этим запросом.

И, конечно, самая практичная и удобная верхняя одежда на зиму — это пуховик.

Чтобы не покупать очередной скучный черный пуховик, давайте пробежимся по «горячим» трендам на пуховики.

Объемные

Этот тренд с нами уже не первый сезон, а значит выбора в магазинах очень и очень много. Объемный пуховик отлично подходит для холодной зимы, так как под него можно надевать многослойные комплекты.

На фото модель Violeta, длинный стёганый анорак

Объемные пуховики стоит с осторожностью выбирать девушкам невысокого роста, если вы выбираете такой пуховик, то пусть он будет коротким или с ремнем на талии. Так же девушкам с формами, в вашем случае пуховик должен быть просто свободным по крою.

На фото модель Viotela, куртка из пера и пуха

Короткие или длинные

Есть пуховики классической длины по колено или чуть ниже, выбирая такую длину, точно не прогадаешь. Но, если хочется модный пуховик, то стоит обратить внимание на короткие пуховики или длину миди.

Выбирая короткий пуховик, подумайте, как он будет сочетаться с вашей одеждой, скорее всего такой пуховик должен быть не один в гардеробе. А вот длина миди наоборот универсальна, под такой пуховик можно смело надевать любую одежду.

На фото модель Violeta, объемный стеганый анорак

На фото модель Befree, пальто

Модный материал

Самые модные материалы этого сезона — это металлик, бархат, ткань с блеском. Металлик — такой пуховик точно не останется незамеченным, но этот цвет можно считать универсальным, ведь это серый цвет, только с блеском. Ткань с блеском будет смотреться, как и металлик очень необычно. Если хотите более спокойный вариант, то выбирайте пуховик с блеском приглушенного цвета. Бархатный пуховик будет выглядеть дорого, если он будет «глубокого» темного цвета, например, иссиня-черного или темно-бордового .

На фото модель Violeta, анорак с капюшоном и мехом

На фото модель Zara, стеганый жакет

На фото модель Zara, стеганая куртка из бархата

Необычная форма или детали

Дизайнеры придумывают совершенно разные детали, начиная от рисунка строчкой на пуховике, заканчивая использованием меха или завязок вместо застежек. Такой пуховик может быть нужной вам длины, не маркого и не яркого цвета, но за счет деталей будет современным и модным.

На фото модель Zara, стеганая куртка асимметричного кроя

На фото модель Lime, куртка

На фото модель Zara, стеганая куртка с шарфом

Собираясь в магазин за пуховиком, обязательно идите в той обуви, с которым собираетесь его носить и подумайте, как он будет сочетаться с одеждой из вашего гардероба!

В следующем посте поговорим о других вариантах верхней одежды на зиму)

Отличных и легких покупок!