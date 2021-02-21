7 вещей в новой коллекции Uniqlo U, к которым стоит присмотреться

Многим из нас полюбилась японская марка Uniqlo, и, понятно, почему: хорошие лекала, отличный состав, идеальная цена. Посмотрим, что стоит купить из одежды новой коллекции весна-лето 2021?

Вещи Uniqlo можно взять за основу своего базового гардероба, так как большая их часть простые по крою, в приглушенных цветах. Они легко между собой компонуются.

А еще у этой марки есть большой плюс – это постоянные коллаборации (сотрудничества) с известными людьми мира моды. Купить вещь от именитого дизайнера по доступной цене – это ли не счастье? Например, бренд работал с такими дизайнерами, как Джонатан Андерсон, Александр Вэнг, Жиль Сандер, Такаси Мураками; с бывшим главным редактором французкого Vogue Карин Ройтфельд; с француженкой, моделью, музой дизайнеров Инес де ля Фрессанж и многими другими.

А сейчас у марки готова весенняя коллекция под руководством французского дизайнера Кристофа Лемера под название Uniqlo U. За основу взяты простые базовые модели и переосмыслены с точки зрения инновационных материалов и современных силуэтов. Посмотрим, что можно прикупить?

Плащ

Фото: www.uniqlo.com

Классическая модель верхней одежды – плащ: не продувает, не промокает. Он выполнен из 67% хлопка и 33% полиэфира. Хорошее вложение средств в гардероб. Прослужит вам не один сезон. Сочетается как с более строгими вещами, так и с «расслабленными». На работу в офис или на деловую встречу с костюмом – элегантно! На прогулку с джоггерами – удобно и комфортно! На свидание или в театр с платьем или легкой юбкой – романтично и женственно! Нет случая, где бы плащ был не уместен. Его можно будет носить уже в ближайшее время. Просто утепляем: надеваем под плащ пуховик или кожаную куртку. Смелые могут позволить надеть косуху поверх плаща - выглядит такой образ необычно и интересно.

Фото: vogue.ru, modnaya-krasivaya.ru, styledumonde.com

Поло

Поло некогда был только элементом спортивного гардероба. Но благодаря бренду Lacoste стал популярным и легко вписался в повседневную жизнь не только мужчин, но и женщин. Уже несколько сезонов подряд поло не сходит с мировых подиумов, и чаще всего оно трикотажное. Такое есть и в Uniqlo: легкое, стильное. Его можно носить как самостоятельно, просто добавив брюки или джинсы, или под жакет.

Фото: www.uniqlo.com

Мне понравилось поло в приглушенном зеленом, уже так хочется добавить цвета! Мы можем носить его с юбками, играя спортивным и женственным стилями. Завершим эту игру обувью: хотите больше спорта – добавьте кроссовки, желаете быть утонченной - выберите балетки или туфли на небольшом каблучке.

Фото: vogue.es, whowhatwear.co.uk, modesens.com

Блузка

Фото: www.uniqlo.com

Классическая свободная мужская рубашка в женском исполнении. И больше не нужно красть рубашки у любимого)))) В этой модели сошлось все: оверсайз силуэт, цвет, гладкость ткани, небольшой воротничок, состав (69% хлопка). Идеально впишется в любой базовый гардероб.

Носим навыпуск с джинсами или легинсами. Заправляем внутрь и добавляем трикотажную или джинсовую юбку. Единственное, что стоит учесть – это карманы на груди, они добавят объема в этой области. Кому он нужен – пользуемся, кому нет – стоит избежать этой модели.

Фото: bazaar.ru, whowhatwear.co.uk, elleuk.com

Шорты

Фото: www.uniqlo.com

Этим летом широкие шорты станут главной трендовой вещью. Помните, два года назад все ТРЕНДили в велосипедках, прошлый был с бермудами, а в этом будут шорты. Но с Uniqlo мы уже можем их купить и начать носить сейчас. Свитер, широкие шорты, плотные ботинки и куртка – идеальный образ для весны (сохраним брюки от грязи).

Летом носим их не только с привычной спортивной одеждой, но и уводим в более женственные образы. Добавляем легкие блузки, жакеты, каблуки. Если вас смущает резинка на поясе, наденьте поверх широкий ремень, так образ будет еще интереснее.

Фото: styledumonde.com, whowhatwear.com, popsugar.com

Широкие джинсы

Фото: www.uniqlo.com

Широкие джинсы, но при этом легкие и комфортные, выполненные из 100% хлопка. Такая модель очень популярна сейчас. Если мы заправим верх в джинсы, наши ноги станут бесконечными. Носим джинсы не только с каблуком, но и с плоским ходом: кроссовками, лоферами, ботинками. А как красиво и освежающе выглядит сочетание белых джинсов с ярким пятном! На лето стоит брать, однозначно.

Фото: pinterest.ru, stealthelook.com.br, lady.tochka.net

Костюм

Фото: www.uniqlo.com

Костюм – наша палочка выручалочка! Когда не знаешь, что надеть, надень костюм. Костюм – это функционально. Его носим как единым костюмом, так и по отдельности с другими вещами.

В Uniqlo костюм выполнен в минималистичном стиле, без лишних деталей, в спокойных цветах. Как униформа для сотрудников офиса – идеальный вариант. Можно поиграть с цветом рубашек. В цвет костюма – получится монохромный вариант, белая освежит, яркая добавит акцентов.

Фото: styledumonde.com, peopletalk.ru, vogue.co.uk

Платье-футболка

Фото: www.uniqlo.com

Легкое платье-футболка из 70% хлопка спасет нас жарким летом. За счет постепенно расширяющегося к низу силуэта, мы можем корректировать особенности фигуры (бедра и животик). Хорошая длина миди подчеркнет стройность ножек и вытянет силуэт. В комплект к платью берем кроссовки или сандалии и получаем комфортный образ для повседневных дел. Платье в таком цвете особенно выигрышно будет смотреться на загорелом теле.

Фото: sassydaily.com, whowhatwear.com.au, asos.com

Еще раз восхищаюсь Uniqlo и благодарю за возможность обладать хорошими базовыми вещами по доступной цене. И очередная коллекция этому подтверждение. Можно смело покупать любые вещи и миксовать их между собой.

Японский минимализм пришелся по душе русским красавицам!