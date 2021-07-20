Модные головные уборы лета 2021

Под палящим солнцем головной убор необходим всем: и детям, и взрослым. Давайте разберемся в разнообразии головных уборов лета 2021: бандана или платок, бейболка, шляпа или панама. Посмотрим, как и с чем носить, как завязывать платок, какие шляпы в моде. Ведь головной убор должен быть не только практичен, но еще и актуален.

Бандана или платок

Самый трендовый головной убор – это бандана. Привет нам из 90-х. Понятно, что бандана подходит не под все образы. Она задает хулиганское настроение. Платок более женственен, и поэтому является отличной альтернативой озорной бандане.

Фото: miamiere.blogspot.com, instagram.com/all.we.need, pinterest.ru

Выбирайте эти головные уборы из любого материала: шелк, хлопок, полиэстер - что вам больше нравится. Оптимальный размер 60х60 или 70х70. Бандану меньшего размер сложнее завязать. Будет замечательно, если платок или бандана повторят цвета из образа.

Фото: blueanemone.com, fashionista.com, instagram.com

К примеру, один из цветов принта перекликается с цветом платка. А еще платок – многофункциональная вещь. Его можно носить не только на голове, но и на запястье, и на сумке, и обвязать им хвост, а также использовать вместо ремня. Купить бандану и платок можно без ущерба для бюджета и использовать не один сезон.

Фото: fashionactivation.com, fabmood.com, cutypaste.com

Бейсболка

Бейсболка тоже суперпопулярна и есть уже у всех модниц))). После весеннего показа Celine она активно вышла в массы. Если бандана и платок подходят больше романтичным и легким образам, то бейсболка, наоборот, более сдержанным.

Фото: vogue.ru, sportyandrich.com, instagram.com/basicstouch

Ее можно попробовать вписать в образ с брючным костюмом и носить в офис. А вообще, бейсболка не только для спорта. Сейчас мы спокойно миксуем ее и с платьями, и с юбками, и с шортами.

Только не забудьте поддержать спортивный характер бейсболки обувью в casual или спортивном стиле (сандалии, кроссовки, кеды, сланцы). Бейсболка - стильный акцент любого образа.

Фото: vogue.ru, refinery29.com, thefashionspot.com

Панамка

Панамы с нами не первый сезон, и ими никого уже не удивишь. Для лета идеальна панама из хлопка - в ней комфортно. Особенно популярны яркие панамы, с принтом, вязаные.

Панама – это головной убор не только для подростков. Если вы любите стиль casual, то хлопковая панама отлично впишется в ваши образы.

Фото: bazaar.ru, thefashionspot.com

А если вы поклонница стиля бохо, то выбирайте вязаные. Эти панамы выстрелили на волне популярности «кроше» - вещей, вязаных крючком. Ну и самым модным девчонкам подойдут панамы с широкими полями или «шляпа рыбака».

Фото: elle.ru, zara.com, sandrasemburg.com

Шляпа

Соломенная шляпа — это атрибут не только приморского отдыха, но и городских реалий. Такая шляпа замечательно сочетается с легкими летящими тканями, с принтами. Зачастую стоит лишь надеть шляпу, и образ меняется кардинально.

Фото: stealthelook.com.br, comerblogaramar.com.br, wheretoget.it

Сейчас актуальны шляпы канотье, куполообразные и шляпы с прямыми полями. Чтобы шляпа гармонично смотрелась в образе, стоит учитывать ее поля: они не должны быть шире ваших плеч.

Кстати, обратите внимание на шляпы с лентами и завязками. Они выглядят интересно, а еще и очень удобны. Если вы в какой-то момент захотите снять шляпу, ее не нужно держать в руках.

Фото: vogue.ru, couturezilla.com, vogue.ru

Козырек

Кто не очень любит кепки, а быть в тренде хочет? Для вас есть альтернатива – козырек, как у игроков в теннис. Он защитит глаза от солнечных лучей, и добавит образу изюминки и остроты. Интересно уводить козырек в спортивную тематику и доигрывать тему тенниса: поло, мини-юбка, кеды.

Фото: cosstores.com, refinery29.com, vogue.ru

Вариантов головных уборов не так уж и много. Но каждая себе сможет подобрать то, что больше нравится и подходит индивидуальному стилю.

Минздрав и мода предупреждают: не пренебрегайте красивыми, модными головными уборами)))) Будьте здоровыми и стильными!