Разбираемся, как синий цвет применять в одежде, вдохновляемся примерами образов на фото и как сочетать одежду синего цвета с другими цветами максимально удачно.

Ежегодно институт цвета Pantone «назначает» главный цвет года. В этом году – это классический синий. Но не всегда институт угадывает с выбором.

Если помните, 2019 прошел под эгидой Living coral (живой коралл), но вряд ли ваш гардероб окрасился в розовые оттенки. Что не скажешь о цвете 2020 года. Давно синий цвет не выходил на арену, был почти забыт. Но вот пришло и его время. Теперь подиум изобилует «классическим синим». Он есть практически в каждой коллекции именитых домов мод. Помните, как пел Киркоров: «Цвет настроения синий». В этом году эта песня как никогда актуальна.

По мнению исполнительного директора Pantone Леатрис Айзман, синий цвет отражает постоянство и уверенность, символизирует классику и стабильность, ассоциируется с надежностью и доверием, которых так не хватает в современном мире и к которым стремимся мы все. Поэтому данный цвет стал лидирующим. Этот цвет не имеет возрастных ограничений. Одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам. Достаточно универсален. Отлично выглядит в тканях с разной фактурой (кожа, трикотаж, шелк, шерсть). Посмотрите на этот цвет. Что вы видите? Закатное небо? Морскую пучину? А может быть, вкусную спелую чернику? Однозначно: все эти ассоциации несут нам положительные эмоции.

Будем смело внедрять этот цвет в свой гардероб и производить на окружающих на подсознательном уровне только хорошее впечатление.

Давайте посмотрим, как мы можем сочетать это цвет.

Синий + ахроматы (серый, белый, черный)

Классический синий сам по себе достаточно яркий и насыщенный, поэтому, добавив белое, черное или серое цветовое пятно, мы немного успокоим и снизим градус яркости образа. Это могут быть как аксессуары, так и дополнительные вещи (рубашка, брюки, юбка). Синий в данном образе выступает акцентным цветом и все внимание забирает на себя.

Синий + нейтральные цвета (бежево-коричневая гамма)

Палитра бежевых оттенков так же, как и ахроматы, успокоит синий цвет, снизит его яркость. Где синий будет выступать акцентным? Там, где он будет располагаться, будет привлекать наибольшее внимание. Это стоит учитывать, если фигура требует коррекции. К примеру, у вас объемные бедра, надев синюю юбку в сочетании с бежевым верхом, вы автоматически привлечёте внимание к проблемной зоне. Лучше сделать наоборот – синий верх, бежевый низ.

Что касается коричневого цвета, то синий хорошо с ним сочетается. Только стоит учитывать два нюанса: брать оттенок коричневого такой же яркий и насыщенный, как и сам синий; площадь двух цветов не должна быть равной, какого-то цвета должно быть больше, какого-то меньше. Интересно смотрятся вещи с принтом, сочетающим синий и коричневый, как у американской блогерши Блэр Эди.

Все оттенки синего (монохром)

Монохром – мной любимая «тема». Образ, созданный в монохроме, становится интересным, его хочется разглядывать. Берем классический синий, добавляем к нему другие оттенки синего с разной светлотой и насыщенностью и получаем единый интересный ансамбль. Иногда монохром бывает «от и до», то есть не только верх и низ в одном цвете, но и аксессуары, сумка, обувь. Иногда – это только верх и низ, и это тоже считается монохромом. «От и до» - для более продвинутых и смелых модников. А вот подобрать верх и низ в одном тоне достаточно просто.

Синий с родственными цветами (зеленый, фиолетовый)

Для подбора сочетаний цветов удобно пользоваться шпаргалкой - цветовым кругом Иттена, где четко и понятно показано, какой цвет с каким идеально сочетается. Имеется много схем по составлению цветов, мы рассмотрим самые простые и легко воспроизводимые, где задействовано два цвета.

Родственные цвета – это цвета, расположенные рядом друг с другом на круге. Сочетание таких цветов производит спокойное, располагающее впечатление на окружающих. Родственные для синего – это зеленый и фиолетовый. Используя эту схему, учитываем яркость цвета, она должна быть одинаковой.

Синий с контрастным сочетанием (оранжевый, желтый)

По цветовому кругу Иттена цвета, расположенные напротив друг друга, считаются контрастными. Сочетание таких цветов выглядит очень живо и энергично, и производит на окружающих максимальный эффект. Если ваша цель – выделиться и запомниться, то пользуемся этим приемом. Для синего цвета контрастными будет оранжевый, я добавила еще желтый. Выбираем цвета одинаковой яркости, где один будет доминирующим, а второй – акцентным.

Кто-то любит синий цвет, а кто-то относится к нему скептически и считает не своим, как я. В моем гардеробе такого цвета практически нет, не считая одной юбки. Но, вдохновившись показами с обилием синего не только на летний сезон, но и на следующую зиму, я решила - классическому синему в моем гардеробе быть. Я уже придумала монохромное сочетание с моей юбкой, как я люблю. Осталось дело за малым, прикупить недостающие составляющие.

Вдруг кто-то из вас забыл про синий - настало время вспомнить.