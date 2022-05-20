Новая комбинаторика: как по-модному носить ваши привычные вещи

Лето! И, конечно же, возникает вопрос, который волнует нас каждый сезон – что надеть?

Все мы знаем о ситуации, которая сейчас на рынке: многие привычные нам бренды ушли, а те, что остались, значительно подняли цену, при этом качество товара не улучшили.

Да, на помощь нам пришли локальные бренды, площадки Wildberries и Lamoda. Но сегодня речь не об этом. А о том, какие ресурсы есть у нашего собственного гардероба. Поверьте, у него большие возможности))) Достаточно разобрать, поэкспериментировать, по-новому взглянуть на него. Поэтому поговорим о комбинаторике, о трендовых способах ношения привычных нам вещей.

Комбинация + слой

Платье-комбинация настолько стало классикой, что есть практически в каждом гардеробе. Комбинация - отличный вариант как для торжественных случаев, так и для повседневной носки. В вечернем варианте все просто: добавляем украшения, каблук и жакет. А вот повседневный можно немного усложнить и добавить под комбинацию слой в виде футболки, лонгслива или тельняшки. Получится легкий, многослойный, интересный вариант.

Рубашка одна, а носим по-разному

Про универсальность рубашки мы уже наслышаны. Но я еще раз повторюсь))) С одной рубашкой можно составить несколько разных образов. Поэтому ее удобно брать с собой на отдых: места в чемодане занимает немного, а работает на все 100%. Самый трендовый способ ношения рубашки – это застегнуть ее только на одну-две верхних пуговицы, под низ можно надеть кроп-топ или майку. Другой способ ношения – застегнуть нижние пуговицы рубашки и оставить оголенными оба плеча или одно.

Для более романтичных и легких образов концы рубашки можно завязать в узел на талии. Особенно красиво такое сочетание выглядит с юбками и платьями. И для самых смелых - надеть рубашку задом наперед. На спине рубашку можно застегнуть только на нижние пуговицы, оставить спину открытой и добавить висячее украшение – сделать акцент на спине.

Две рубашки одновременно

Как еще можно создать многослойность летом? Надеть две рубашки одновременно. И обе не застегивать. Получится несколько вертикальных линий. Под низ надеваем топ, футболку, майку. Помним главный принцип многослойности: каждый последующий слой должен быть плотнее предыдущего.

Например, можно взять одну джинсовую рубашку, а вторую хлопковую. Одну в голубом цвете, а другую с принтом – голубой полоской. Получится интересная игра фактур, цвета и принта.

Рубашка на пояс

Еще один вариант ношения рубашки – повязать ее на пояс. Так мы добавляем динамику образу, делаем его более расслабленным и неформальным. Для того чтобы подчеркнуть талию и ноги, можем повязать рубашку на талии поверх платья, футболки и даже жакета. А если талия неярко выражена, повяжем рубашку на пояс, но только под что-то: футболку, худи, свитшот. Интересный вариант, когда рубашку повязываем на рубашку.

Платок вместо топа

Если в вашем гардеробе имеется большой шелковый платок, его легко превратить в топ, так делают дизайнеры и модные блогеры. Как это сделать? В Интернете есть масса видео. Можно концы платка завязать на спине - получится топ-бюстье; можно обмотать грудь и завязать концы на шее.

А можно сделать еще интереснее и добавить к платку шейную цепочку: одним концом платка обвязываем цепочку, два других завязываем на спине. Вариаций несколько – платок один. Такие схемы очень удобны для отдыха, когда один платок: он и на голову, и на грудь, и на бедра.

Платок на плечи

Изюминкой вашего элегантного делового лука может стать платок как самостоятельная единица. Стоит его накинуть поверх жакета на плечи, и он добавит уникальности вашему образу.

Фото: toteme-studio

В таком комплекте можно поиграть цветами. Если платок с принтом, стоит взять цвета из принта и увести их в другие детали образа (в брюки, жакет, топ, обувь, сумку). Это может быть один или два цвета. Так образ будет более интересным, его захочется разглядеть.

Платье+джинсы/легинсы

Сложные образы всегда выглядят интереснее, поэтому не боимся сочетать платья и брюки в одном комплекте. Легкое летящее платье идеально сочетается с джинсами, а гладкая атласная комбинация с трикотажными легинсами.

Платья на запАх, платья-рубашки идеально подходят для таких комплектов. Застегиваем платье-рубашку только до пояса джинсов и демонстрируем трендовый комплект.

Кардиган как топ

Если в вашем гардеробе есть тонкий обтягивающий кардиган, не спешите от него отказываться. Он тоже может легко стать топом. Просто заправим кардиган в брюки или джинсы, причем его можно не застегивать, а запахнуть крест-накрест. Получится соблазнительный V-вырез, который подчеркнет вашу грудь. И не забудьте добавить шейных украшений)))

Юбка поверх

На весенне-летних показах этого года мы наблюдали новый способ ношения: юбка, надетая поверх юбки или платья. Почему бы нам тоже так не попробовать? Понятно, что первое изделие должно быть длиннее, второе короче. Или берем удлиненную рубашку и надеваем на нее мини-юбку, чтобы рубашка из-под юбки торчала. Поразим публику - будем в тренде))))

Сапоги на голую ногу

И последнее: сапоги или ботинки не обязательно убирать летом на дальнюю полку. С ними тоже можно составить интересные образы. Да, в них не совсем комфортно, но зато как эффектно. Наденьте хлопковый носочек, так будет легче снимать обувь. С пышным мини-платьем или с джинсовыми шортами получатся интересные городские образы.

Я описала несколько способов, как можно "взбодрить" старый гардероб. Ими я пользуюсь сама. Очень выручают! Можно составить огромное количество образов с разным настроением и для разных поводов. Пробуйте, экспериментируйте и открывайте новые грани вашего образа!

Фото: Lamoda, lichi, toteme-studio, wheretoget, Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации).