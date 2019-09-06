Модные женские колготки 2019. Что будем носить этой осенью и зимой?

Дорогие девочки, начинаем утепляться. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о той вещи, которая есть в гардеробе у каждой девушки. И в осенне-зимний период это просто незаменимая вещь. А к выбору ее трепетно относятся все офисные работники, покупая сразу по несколько штук. И в предстоящем модном сезоне – эта вещь одна из трендов, которая всегда вызывает много споров и вопросов. Речь пойдет о колготках. Колготки – очень важная составляющая образа, порой они могут испортить его или, наоборот, удачно завершить. Поэтому к выбору колготок стоит относиться со всей серьезностью. В этой статье я отвечу на самые часто задаваемые вопросы о колготках.

КолгОты или колгОтки?

В 1960-х годах XX столетия наша страна впервые на прилавках увидела колготки, они были привезены из Чехословакии и на упаковке было написано punčochové kalhoty, что дословно переводилось как «трусики вместе с чулками». Соответственно новому товару нужно было придумать название: первое слово опустили за трудностью произношения, а второе отлично подошло, так они стали называться кАлготами. В 70-х годах букву "А" все чаще стали заменять на "О". Филологи связывают слова «колготы» со старорусским словом «колготиться», что означает суетиться. Так, в словарях того времени оба варианта считались равноправными, были и кАлгОты, и колгОты. Но спустя время остался второй вариант – колгОты. Так как это был товар для женщин и детей, вскоре у слова появился уменьшительно-ласкательный суффикс, и так они стали колготками, и по сей день в толковых словарях только одно верное – колготки. В единственном числе это слово отсутствует. Говорим правильно!

Немного истории…. В 1939 году живущий в Америке французский эмигрант Дюпон (основавший впоследствии концерн DuPont) изобрел первое в мире синтетическое волокно, которое обладало высочайшей прочностью – нейлон. Практически с этого времени и ведет свой отсчет история именно колготок, а не чулок, а в 1940 году все Соединенные Штаты раскупали нейлоновые колготки. Наша страна впервые увидела их в 1960 годах, и они сразу стали предметом роскоши, так как стоили бешеных денег. И только в 1970 годах Брестский чулочный комбинат стал обеспечивать советских женщин колготками.

Как выбираем колготки?

• Смотри состав изделия – лайкры, эластана, спандекса (каучуковая нить) должно быть 12-17%, это будет говорить о прочности колготок.

• Если на колготках есть пометки Lycra only by DYPONY и Lycra 3D, то это указывает на хорошее качество и высокую эластичность изделия.

Телесные или черные?

Такой выбор стоит перед многими женщинами: какие колготки выбрать под конкретный наряд, телесные или черные.

Давайте разбираться: Оба цвета являются базовыми: их мы носим в повседневной жизни; кого-то обязывает дресс-код (даже летом), да и привычны они многим девушкам. Если не хотите экспериментов, придерживайтесь самого простого правила - колготки подбирать в цвет обуви. Для темной - темные, для светлой - телесные (хотя второй сезон дизайнеры активно пропагандирует белую обувь с черными колготками, до сих пор такое сочетание считалось моветоном). Вообще, желательно смотреть на общую палитру образа, для светлых тонов лучше выбрать телесные колготки.

Если вы отдаете предпочтение бежевым колготкам, или во многих дресс-кодах допустимы только они, старайтесь максимально подобрать их в тон вашей кожи либо немного темнее, без блеска, чтобы они практически были незаметными на ноге (2-8 ден). Такие можно купить в магазинах Tezenis, Calzedonia, Falke, Kiabi. И носить их лучше всего летом, поздней весной и ранней осенью.

Черные тонкие колготки считаются атрибутом вечерних выходов, туда их и надеваем.

А вот на зиму лучше выбрать плотные черные: они будут смотреться органичнее и так будет однозначно теплее. Такие колготки должны быть матовыми, без блеска, так как блеск удешевляет данную вещь.

Принт: моден или нет?

Принт однозначно в тренде. Такие колготки для смелых модниц. Сами по себе колготки с принтом акцентные и привлекают много внимания, поэтому носим их с простыми, лаконичными вещами, без лишнего декора. Стоит помнить, что такие колготки визуально увеличивают объем ног и укорачивают их (не касается девушек ростом 180 и выше). Если вдруг вы боитесь, но очень хотите попробовать, рекомендую начать с принта горох. С помощью одних таких колготок можно сделать весь образ интересным.

Горох

Самый безобидный и женственный принт. Чтобы образ не выглядел чересчур женственным, надеваем их с грубыми ботинками и косухой. Если вы боитесь добавить лишних килограммов своим ножкам, лучше выбрать колготки в мелкий горох.

Ажур

Такие колготки выглядят сексуально и несут в себе стиль а-ля «будуар». Поэтому точно не стоит их носить с мини-юбками и мини-шортами, чтобы не выглядеть пошло. Оставьте для таких колготок длину миди.

Анималистичный

Такие колготки добавят образу перчинки. Самый простой способ внедрить их: надеть все серое, шерстяное, где нет игры фактур, а колготки станут акцентным пятном.

Цветные колготки

Почти на всех модных показах этого сезона были цветные колготки. И многие образы вдохновляют на покупку таких колготок. Я смотрела на этот тренд еще с прошлого сезона, но так и не решилась. А теперь хочется внести цвета в серые будни осени. Цветные колготки тоже выбираем плотные, от 80 ден, и матовые. Лучше берите на размер побольше, чтобы точно не просвечивали на коленях. А вдохновиться идеями, как носить яркие колготки, можно у модного блогера Блэр Эди.

Как колготки вписать в образ?

В тон обуви

Подбирая колготки в цвет обуви, мы вытягиваем силуэт в целом.

В тон низа пальто, юбки или платья

Подбирая колготки таким образом, делаем наш рост визуально немного выше.

В тон верха (куртка, топ, джемпер, водолазка)

Такой образ выглядит динамично и интересно, его хочется разглядывать.

Из цвета принта в одежде

Подбор цвета колготок в цвет принта расскажет о вас, как о смелой моднице.

В тон аксессуаров

Используя принцип подобия, вы привлечете к себе внимание. Будьте готовы к комплиментам.

Монохром (все в одном цвете)

Создавая вертикаль цвета, мы визуально кажемся стройнее и выше. Подсказку смотрим на осенне-зимнем показе Max Mara. Креативный дизайнер этого модного дома, Ян Гриффитс, создал идеальные монохромные сочетания.

Девочки, не идем на поводу у моды и fashion-блогеров, которые щеголяют осенью-зимой голыми ножками. Ориентируемся на погоду, сохраняем баланс, бережем свое здоровье и покупаем яркие колготки.