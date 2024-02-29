Модные цвета весны 2024. Как носить, с чем сочетать

Весной 2024 года у нас есть возможность быть заметными, проявляться, выделяться. Модные цвета этой весной - красный, розовый, бордовый, синий, голубой, лайм и серый - есть, где разуляться!

Цвет года по версии Panton - не единственно возможный, тем более, что персиковый подходит далеко не всем! Посмотрим, какой цвет возвращается в коллекции дизайнеров, какой цвет носим этой весной и летом?

Красный

Казалось бы, красного было так много этой зимой, что уже все, хватит! Но нет, цвет успешно переходит с нами и в новый сезон. А все потому, что красный – это цвет страсти, силы, энергии, которых так не хватает после затяжной зимы. Актуальны приемы тотал цвета, чтобы видно было издалека и чтобы оставить яркое впечатление.

Фото: lamoda.ru

И на арену выходят новые, нестандартные сочетания с красным. Например, с голубым, розовым, коричневым. А обувь красного цвета покорила подиумы, сердца модниц и звезд. Это и слингбэки, и балетки, и босоножки, и лодочки, и сапоги.

Обувь может быть единственным ярким пятном, центром композиции, и от нее будет строиться весь комплект. Акцентная красная вещь – стильный прием, который спасет любой скучный образ.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Электрический синий

Еще один яркий, насыщенный цвет – синий или ультрамариновый. Он такой же кричащий, как и красный, и так же оставляет за собой след. Причем яркость «следа» можно усилить и надеть эти два цвета одновременно.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Цвет выигрышно добавлять в аксессуарную группу: головные уборы, обувь, сумки, бижутерию. Яркий акцент сделает образ интересным и освежающим, как море! А если вы готовы стать королевой, то смело надевайте тотал-синий с ног до головы. И не дайте шанса вас забыть!

Бордовый/бургунди

Бургунди или бордовый догоняет красный по популярности. Пожалуй, это единственный темный оттенок этой весны. Но не страшно, так как он благородный, элегантный, дорогой, как выдержанное вино.

Цвет – шикарный! Особенно благородно смотрится в коже. Кто-то использует его только в деталях, а кто-то отлично справляется с комбинаторикой и носит платья, топы, жакеты, брюки, юбки, куртки. Цвет отлично подойдет для офисных будней, чтобы стать чуточку моднее!

Фото: lamoda.ru

Фото: selfmade.ru, lamoda.ru

Розовый

Розовый и барбикор – вирусные слова прошлого лета))) Если барбикор остался в 2023 году, то розовый цвет нет. Он все так же актуален с наступлением весны. Только в этом сезоне он стал немного нежнее и светлее, не такой яркий.

Фото: lamoda.ru

Отлично сочетается с такими же трендовыми цветами, как и он сам: сливочно-желтый, голубой, лайм. Получаются яркие, весенние комплекты. На одной стороне у нас зрелая, чувственная женщина в бордо, на другой легкая, наивная девушка в розовом. Только вам выбирать, какая вы сегодня!

Фото: lamoda.ru

Лайм

Лайм – салатовый цвет, но не неоновый, а спокойный, немного с серым подтоном. А сочетание серого и лайма – модный тандем этого сезона, практически все дома моды обратились к этой комбинаторике цвета. А мы чем хуже!

Серый отлично справляется с функцией успокоить цвет, сделать лайм менее ярким. Но если все-таки хочется яркости, то приемы колор-блока всегда актуальны. Здесь зовем на помощь вашу фантазию.

Фото: lamoda.ru

Светло-желтый

Светло-желтый необходим нам этой весной, как солнышко, сразу масличко на хлебушек хочется намазать))) Сочетаем его не только с зеленым, розовым и голубым, но и с оттенками бежевого, коричневого и даже с красным цветом!

Фото: lamoda.ru

Важный момент при любых цветовых сочетаниях – площадь цвета: какого-то цвета в комплекте должно быть больше, какого-то меньше. Интересный вариант – желтый акцент в белом комплекте, например, образ из футболки и джинсов с желтыми кедами.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Нежно голубой

Еще один цвет из пастельных оттенков - голубой, или цвет чистого весеннего неба. И солнце, и небо – можно все в одном комплекте. Очень элегантное сочетание голубого с бежевым.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Для офисных весенних будней можно составить хороший комплект: бежевый брючный костюм с голубым боди. Ну и классика: темные джинсы заменим на голубые! Голубой цвет может стать хорошей базой в гардеробе.

Фото: lamoda.ru, studio-29.ru

Серый

Серый – это ахромат. И он есть всегда, особенно в холодное время года, потому что сочетается со всеми цветами! Но иногда его становится очень много, как этой зимой. А все благодаря тренду на стиль офискор, где серый является ведущим цветом.

Фото: lamoda.ru

Большинство психологов в голос говорят, что 50 оттенков серого в одежде олицетворяют уныние и безысходность с желанием просто спрятаться за этими вещами. Но есть и еще одна, чуть менее популярная версия, что серый в одежде – это своего рода щит, который, наоборот, дарит ощущение спокойствия и защищенности. А как следствие – уверенность в себе и желание действовать. Особенно если на вас костюмная пара из жакета и юбки-карандаша!

Я с этим мнением согласна на 100%. Если на вас актуальная, стильная одежда, то серый цвет не сделает из вас ту самую серую мушку. И это отлично демонстрируют нам все модные блогеры. В общем и целом, серенький во всех его проявлениях остается на главных позициях цветовых трендов. Если вам яркие цвета непривычны, то поменяйте черный хотя бы на серый.

Фото: lamoda.ru

Как замечательно, что все трендовые цвета легко между собой сочетаются. При желании можно создать яркий, весенний гардероб, который взбодрит нас после холодной зимы и даст энергии!

Не бойтесь цвета – внедряйте в свою жизнь! Украшайте себя и радуйте окружающих! Всем яркой и сочной весны!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).