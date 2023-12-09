В чем встречать Новый 2024 год? Советы стилиста

В декабре новогодняя суматоха закручивает нас бурным вихрем. Один из главных вопросов подготовки к празднику: в чем встречать Новый год 2024? Какие цвета подойдут для новогодней вечеринки? Пайетки или кружева?

В магазинах наравне с новыми коллекциями могут появиться нераспроданные вещи 3-5 летней давности. Да, тоже пайетки, тоже мини. Как правило, чуть более приятной ценой... Хотите быть модными? Специально для вас я систематизировала главные трендовые элементы, прослеживающиеся в новогодних коллекциях 2024!

Кружевные вещи

Кружевные вещи активно мелькали на подиумах в коллекциях весна-лето как в этом году, так и в прошлом. Это один из элементов большого тренда на женственность, который быстро не пройдет. Но кружево бывает разным!

Лучше на нем не экономить и купить вариант подороже, чтобы он выглядел благородно, а не пошло. Благодаря Saint Laurent к нам вернулись кружевные боди, майки, и носить их следует со строгими костюмами.

А если вы присматриваетесь к кружевным брюкам, берите, не раздумывайте. Летом будете носить с оверсайз-футболками, свитшотами и худи.

Фото: lichi.com, loverepublic.ru, selfmade.ru

Пайетки

В Новый год пайетки повсюду! Да и когда сиять, если не в праздники? Ими усыпаны юбки, топы, платья, пальто, чепчики и даже трусы. Жаль, до колготок еще не добрались!

Фото: shein.com, wildberries.ru

В фаворитах черные, золотистые и серебристые пайетки. Пусть платье из пайеток будет, как вторая кожа, идеально сидеть по фигуре. Трусы в пайетках, по мнению аналитической платформы Lyst, стали главным трендом 2023 года. Да, необычно! Да, привлекает внимание! Но только на один раз! И то для слишком смелых!

Фото: shop.mango.com, eclata.ru, toptop.ru

Перья

Перья становятся актуальными перед каждым Новым годом, но в этот раз, как и пайетки, они выходят в реальную жизнь и повседневный гардероб. Носим с удовольствием и не стесняемся. Опушка из перьев всегда выглядит роскошно. Главное, чтобы она была отстёгивающейся, иначе вещь не постирать.

Фото: lichi.com, choux.ru, allweneed.ru

Металлик

Тренд на металлик все больше набирает обороты, а Новый год это лучший повод его обыграть. Сочетайте металлические вещи с простыми, например, юбку с базовым боди. Причем вещь может быть не полностью металлической, а иметь только такое напыление. Особенно классно выглядят джинсы. И вроде бы обыденно, и вроде бы торжественно. Надеваем такие с корсетом или обычной белой футболкой и сияем!

Фото: lichi.com, befree.ru, allweneed.ru

Фото: lime-shop.com, wildberries.ru

Красный цвет

Красный нас не отпускает. И, разумеется, платье в красном цвете для праздника - это очень горячо! И если вы уже отдали предпочтение этому цвету, то и красные колготки можно смело пустить в праздничный образ, да и в принципе одеться в красное с ног до головы! И точно быть в центре внимания!

Красный цвет очень любит золото, поэтому смело «приправляйте» его золотыми украшениями.

Фото: lichi.com, choux.ru, selfmade.ru

Фото: lichi.com, zarina.ru, belevtseva.shop

Банты

Банты это большой тренд! На волосах, топах, жакетах, туфлях, да просто большие съемные банты как самостоятельный элемент.

Фото: lichi.com, eclata.ru, dunyaonthebeach.ru

Мода дает нам понять, что все-таки лучший подарочек - это мы в одежде с маленькими или большими бантами. Банты однозначно придают романтичное, кокетливое настроение и одновременно создают торжественность образа. А туфли с крупными бантами украсят любой лаконичный наряд.

Фото: lime-shop.com, toptop.ru, loverepublic.ru

Корсеты

Корсет - самый сексуальный элемент гардероба. В свое время женщины от него избавились и были рады, а мы любим его сейчас. Он красиво подчеркивает зону декольте и талию. Даже простым джинсам и брюкам-палаццо добавляют шарма.

Фото: allweneed.ru, loverepublic.ru

Цвета для встречи Нового года по китайскому календарю

Тем, кто верит в астрологию, важно знать: нас ждет год зеленого Дракона. И чтобы его задобрить, астрологи рекомендуют присмотреться к нарядам зеленого, красного, серебристого, золотого, лимонно-желтого, розового, терракотового и фиолетового цветов. А вот от темно-желтого, синего и белого лучше отказаться, видимо, не к душе они Дракону!

Фото: lichi.com, loverepublic.ru

Фото: belevtseva.shop, lichi.com, charuel.ru

Девочки! Ну? Признавайтесь! Кто из нас не мечтает о том, чтобы выглядеть захватывающе и неповторимо? Ведь Новый год – это время волшебства, время, когда все мечты сбываются! Я желаю вам создать идеальный образ и стать настоящей звездой новогодней ночи и не только! Покорим Дракона шармом!