Дорогие девочки, всем привет! Яркие цветные колготки в холодном сезоне 2023-2024 - модный аксессуар. Красные, ажурные, леопардовые колготки отлично задают настроение всему образу, вносят пикантность и привлекают внимание. Тем более впереди праздники, мероприятия, корпоративы, и колготки могут стать изюминкой в вашем образе. Посмотрим, с чем и как носить цветные колготки.

Красные колготки

Красный в этом сезоне во всем. Красные плотные колготки в текущем сезоне - основной колготочный тренд. Надевая их, сразу же становишься центром всеобщего внимания. А чтобы ноги казались бесконечными, выбирайте обувь: ботильоны, балетки, туфли мэри-джейн, лодочки и даже босоножки - тоже в красном цвете.

Да-да, босоножки можно носить с плотными колготками. Современная мода она такая, нарушает все правила этикета!

Для пущего накала можно создать полностью монохромный образ в красном цвете, сейчас это особенно актуально. С обувью в другом цвете красные колготки тоже можно носить. Попробуйте черные казаки, коричневые чопперы, бежевые угги. Если вы только задумались о данной стилизации, вам надо поторопиться, потому что она сейчас будет у всех, и вы уже не будете индивидуальны.

Серые колготки

Второй доминирующий цвет в этом сезоне – серый. И колготки серые тоже носим. Они могут быть как плотные капроновые, так и хлопковые. Позволить себе зимой мини с плотными колготками могут женщины с любым типом фигур, поэтому пользуемся моментом!

Серые колготки можно отлично вписать в ахроматичную гамму образа в сочетании с белым, черным и, конечно же, с серым.

Белые колготки

Белый капрон чуть менее популярный, но в плотном непросвечивающем варианте колготки имеют все шансы на популярность. Носить их можно как с тотал-белым, так и создавая интересные контрастные черно-белые образы. Аккуратно можно добавлять к цветным шерстяным костюмам из жакета и мини-юбки на манер 60-х годов и, экспериментируя, внедрять к актуальным трендовым вещам.

Колготки с блеском

В этом сезоне Calzedonia выпустила колготки, напоминающие леггинсы. Они плотные и имеют активный блеск. Эти колготки практически сразу разлетелись. Но, надеюсь, скоро опять поступят в продажу.

Они как будто разговаривают с вами, но не громко, а уверенным шепотом, и вы не можете не обращать на них внимания... они все время требуют, чтобы на них посмотрели!

Их однозначно следует показывать, поэтому сочетаем с мини-юбками и платьями, удлиненными жакетами. В идеале с такими колготками носить лаковые лодочки или босоножки в тон, чтобы создать иллюзию бесконечной обуви и ноги.

Ажурные колготки

Черные ажурные колготки не новы, а вот белые ажурные сегодня дикий тренд. Решится на них не каждая. Но они органично вписываются в светлые образы. Выглядит это действительно очень пикантно. Носим с мини- юбками, трикотажными платьями, удлиненными свитерами. Такой образ получается с долей наивности и детскости.

На более холодное время можно рассмотреть вариант хлопковых ажурных. А вот черные в противовес белым задают абсолютно другое настроение, они больше про сексуальность, драму, загадочность.

С леопардовым принтом

Осенью и зимой леопардовый принт становится самым популярным. И, соответственно, колготки с таким принтом тоже. Желательно, чтобы принт на колготках был немного фактурным, объемным, как будто выбитым.

Леопардовые колготки могут быть идеальным продолжением как юбки с таким же принтом, так и ботильонов, туфель и босоножек. Два леопардовых принта в образе – легко, потому что один из них ахроматический.

Фото: instagram*, zara



Колготки – недооценённый многими аксессуар, кто-то не умеет их вписывать в образ, кто-то носит, но только классику: черные, телесные. А зря! Колготки - это недорогой инструмент для разнообразия образа и возможность вывести его на другой уровень, более творческий, современный и интересный.

