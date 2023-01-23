Тренды весны 2023. Модные образы для женщин

Дорогие девочки, всем привет! Новый год прошел, значит, весна уже не за горами. С приходом ярких солнечных дней нам определенно захочется перемен! Весна – самое время внедрить что-то новое, интересное, то, что вы ранее не осмеливались носить. На помощь к нам придут горячие тренды 2023, а их сейчас такоооое количество, что каждый найдет для себя то, что ему больше всего откликается. За что я люблю современную моду? Модно практически все!!!

Стиль барбикор

Засилье розового не отпускает и не отпустит. Розовый с нами надолго, тем более, что цвет года, как мы помним, тоже в оттенках розового.

«Шокирующий розовый» - главный цвет стиля барбикор. Барбикор – это стиль современной Барби, одетой во все розовое, на каблуках. Тренд на барбикор еще усилится с выходом фильма «Барби» с Марго Робби. Барбикор не только для худых блондинок со светлой кожей. Современная Барби может быть любой: у нее разные профессии, разные типы телосложения, разные оттенки кожи. Этот тренд ломает стереотип: если вы носите розовое, то вы неумны. Если мы посмотрим на гардероб Барби, то увидим, что это прекрасный пример того, как одеваться для поднятия настроения. У многих Барби вызывает положительные воспоминания из детства, поэтому этот тренд будет набирать обороты.

Стиль дарккор

На противоположном полюсе от барбикора расположился стиль дарккор. Дарккор, или готический стиль, набирает обороты. Послужил его популярности, конечно же, выход сериала Wednesday (Уэнсдэй), но и, помимо этого, многие модные дома и звезды поддержали готическую тему. Девушка дарккор – это девушка, одетая во все черное. А черный он совсем не мрачный, а очень даже стильный.

Металл

Золото и серебро – яркие составляющие модного аутфита. Если вы опасаетесь, что будете сверкать, как сорока, то можно внедрить металл точечно, например: сумка, обувь, очки. Ну а если вы уверенная модница, то остановите свой выбор на брюках или юбке в цвете «металлик».

На показах серебра было и правда много! Да и стристайлеры не отстают и вовсю демонстрирую нам, как носить такие вещи.

Повязка

Помните, повязка на голову - основная составляющая стиля Бриджит Бардо? А еще их носили супермодели 90-х! Теперь будем носить и мы)))

Образы получатся с налетом ретро, поэтому в пару к повязке можно взять винтажный жакет или пальто. А чтобы образ не казался мрачно-похоронным, добавьте серьги и солнцезащитные очки.

Корсет

Бельевой, сексуальный стиль тоже в тренде! Корсет – mast have этого сезона. Тот самый случай, когда из Золушки превращаешься в королеву, просто добавив одну вещь. Чтобы не уйти в тему явной пошлости, носим корсет с повседневными вещами: брюками-сигаретами или палаццо, кожаными брюками или джинсами. А для модниц – с карго и штанами-парашютами.

Степень открытости образа регулируем дополнительными слоями, например, жакетом, кардиганом. И не забываем, что корсет можно носить еще поверх блузы или рубашки. Главное, чтобы корсет был непрозрачный, под ним не должны быть видны складки ткани. А вот с мини-юбкой корсет надевать не стоит, ассоциативный ряд будет тот ещё))

Юбка-макси

Осенью в приоритете (и в ассортименте магазинов) были мини-юбки, сейчас тренд ушел далеко вниз, и вот они, макси-юбки, снова популярны! Ткань может быть любая: костюмная, атласная, джинсовая. И фасон любой: прямой, А-силуэта или баллон. Единственный минус таких юбок - они слегка визуально укорачивают ноги. Для баланса стоит выбирать варианты с глубоким разрезом или с любыми другими продольными линиями (явно выраженные швы), которые работают на вытяжение силуэта и визуально удлиняют ноги. Носим такие юбки не только с каблуками, но и с обувью на плоском ходу (кроссовки, ботинки, лоферы).

Балетки

Что касается обуви, то балетки выйдут в ТОП. Но старые с антресолей доставать не стоит). Воскресила и начала снова популяризировать балетки Miu Miu, а следом и многие другие бренды. Балетки - часть тренда балеткор.

Стилем балеткор вдохновились многие дизайнеры и представили в своих коллекциях. Балеткор - это вся та одежда, которая ассоциируется с балетом. Это пышные юбки, гетры, боди, легинсы, пастельные нежные цвета. Для нас, простых обывателей, этот стиль достаточно нов и непривычен. Но начать можно с балеток и повязок на голову))

Носить балетки разрешается с джинсами, брюками, платьями, юбками. Интересно выглядят балетки в сочетании с носочками: так наивно, романтично.

Трендов огромное количество, причем они разнополярные: хочешь - бери темное, нет – цветное. Сегодня вы роковая девушка в стиле гранж, а завтра – романтичная особа в балетках. Современная мода позволяет нам быть разной и экспериментировать со своим стилем, что очень интересно. К трендам присматриваться стоит и хотя бы один внедрить. И вы дадите глоток свежего воздуха своему гардеробу и почувствуете себя современной, потрясной девушкой))))

