Модная женская обувь. Осень 2023

Дорогие девочки, всем привет! Продолжаем обновлять осенний гардероб. Давайте посмотрим на тренды осенней женской обуви, какая обувь будет модной осенью 2023.

Обувь отлично завершает образ, служит «фундаментом», балансом фигуры, а иногда и акцентным пятном в зависимости от задач, которые на нее возлагаем. Если ваша обувь утратила актуальность, то и весь образ «рухнет», перейдет в разряд немодного.

Базовые ботинки на шнуровке и челси актуальны и понятны, их к рассмотрению не берем, продолжаем носить их с удовольствием! А вот если планируете покупать новую осеннюю обувь, присмотритесь к трендам.

Носок обуви в моде острый и квадратный. Модели с круглым носком отошли на второй план, хотя в трендовых туфлях Мери Джейн круглый носок все ещё встречается. А вот каблук значения не имеет, выбирайте тот, который вам комфортен (широкий, шпилька, рюмочка).

Обувь с металлическим носком

Неочевидный тренд, который популярен в этом сезоне и который понравится всем любителям серебряной фурнитуры. Металлический носок отлично вытягивает ногу и силуэт в целом. И выглядит эстетично, и идеально для холодной погоды, когда аксессуаров минимальное количество.

Фото: toptop.ru, wildberries.ru

Фото: lamoda.ru

Казаки

Главная обувь наступившего сезона. Если вы устали от ботинок, самое время обратить внимание на казаки. Они такие же базовые. Стильные, акцентные, универсальные, а в классическом черном или модном серебристом - решать только вам!

Фото: toptop.ru, ekonika.ru

Впишутся в любой стиль, совсем не обязательно уводить весь образ в историю вестерна. Для офисных работников очаровательно и просто выглядят с костюмом. Для любительниц женственности – носим с платьями и мини-юбками.

Фото: lamoda.ru

Обувь красного цвета

Красный коснулся всех элементов гардероба, разумеется, теперь и красная обувь трендовая, при этом - и самая сексуальная в этом сезоне…

Туфли Мэри Джейн, ботильоны, сапоги-трубы… Кожа может быть как лаковой, так и матовой, все зависит от того, насколько ярко вы хотите блистать!

Фото: toptop.ru, ekonika.ru, wildberries.ru

И если вы не любите яркие аутфиты, но хотите привнести немного цвета, то обувь - ваш вариант. Яркая обувь добавит перчинки, отлично впишется даже в деловые комплекты и замечательно сработает акцентом.

Фото: lamoda.ru

Чопперы

Самая трендовая обувь – чопперы или байкерские ботинки/сапоги. Заядлые модницы уже вовсю их носят. Если вы любите тренды, то это ваша обувь. Поносить с гольфами один сезон и забыть! А если любите вещи, «играющие» не один год, пройдите мимо))

Помимо скоротечности тренда, у чопперов есть еще один недостаток: они представляют фигуру не в лучшем свете. За счет тупого носа визуально уменьшается рост. Если это ботинки, то они заканчиваются на самой широкой части икроножной мышцы, значит ноги будут казаться толще и короче.

Фото: toptop.ru, aliexpress.ru

А еще сложно сочетать с другой одеждой, нужно подумать, в какой стиль увести образ. Ну а если уж эта покупка неизбежна, сочетайте их на контрасте с гиперженственностью.

Фото: instagram.com*

Меховые

Меховые тапочки, балетки или клоги, будем честными, совсем не практичная обувь, но выглядят интересно и нетривиально. Носить мы их можем только в сухую и достаточно теплую погоду. Самое начало осени.

Фото: toptop.ru, aliexpress.ru

За счет фактуры отлично сочетаются с кожей, денимом, сатином. Образы с ними автоматически становятся уютными и мягкими.

Фото: lamoda.ru

Туфли Мэри Джейн

Мэри Джейн – это туфли с ремешками. Хотя туфли не совсем осенняя обувь. Но эту пару мы можем носить чуть дольше других - у них обычно закрытый нос.

Фото: mascotte.ru, ekonika.ru, wildberries

Идеальный вариант - комбинаторика с колготками в тон обуви в стиле 60-х годов. Особенно стоит присмотреться к ярким вариантам и обуви, и колготок.

Фото: ekonika.ru

Ботильоны с острым носом

Ботильоны с острым мысом – вечная классика, которая смотрится стильно и женственно. В новом сезоне можно увидеть их с разной высотой каблука: от маленькой «рюмочки» до высоченной шпильки.

Фото: toptop.ru, ekonika.ru

Носите с широкими джинсами или брюками-палаццо, так визуально вы вытянете силуэт и удлините ноги.

Фото: lamoda.ru

Сапоги-трубы

Сапоги – неотъемлемая составляющая осеннего гардероба. Они не только защищают от холода и влаги, но и придают образу неповторимую женственность и элегантность. Идеальное сочетание с платьем и юбками в длине миди.

Фото: ekonika.ru, wildberries.ru

Фото: lamoda.ru

Ретро кеды

Этим летом кеды Adidas были на всех модницах по всему миру, особенно модели Samba и Gazelle,а сейчас пришел черед Campus. Осенью они по-прежнему популярны, потому что тренд на ретро все еще с нами. Кеды невероятно удобные и впишутся абсолютно в любой комплект, даже с классическим пальто будет смотреться отлично!

Фото: lamoda.ru

Яркие – для тех, кто любит акценты, светлые или темные – база. Стилизовать можно и нужно по-своему! Модницы полюбили сочетания этой спортивной обуви с суперромантичными платьями, с деловыми костюмами, с джинсовыми макси-юбками, с гольфами или гетрами немного в гармошку.

Фото: lamoda.ru

Ботфорты

В современном мире ботфорты перестали носить флер пошлости. Да, они придают нотку сексуальности, но она легкая. Главное, чтобы ботфорты были актуальными.

Сейчас на пике популярности ботфорты максимально высокие, насколько это возможно. При этом ширина голенища и форма каблука могут быть разными.

Фото: toptop.ru, wildberries.ru

С точки зрения практичности и стилизации лучше выбирать ботфорты нейтральных цветов. Сапоги могут уходить под платье, жакет, юбку, шорты, создавая при этом эффект длинных ног. Выбирая изделие в цвет сапог, вы максимально продлите вертикаль, вытяните силуэт и сделаете ваши ножки еще длиннее и стройнее.

Фото: lamoda.ru

Дорогие девочки, радуйте себя!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).