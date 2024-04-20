8 вещей в гардеробе, которые избавят вас от вопроса «Что надеть»

Дорогие девочки, всем привет. Очень часто, работая с гардеробами клиентов, я сталкиваюсь с двумя их проблемами: мне нечего надеть и мне это некуда убрать.

Вещей в гардеробе много, чаще всего они все разноплановые, плохо между собой сочетающиеся. А проблема «что же сегодня надеть» каждое утро подстерегает у шкафа.

Самый простой способ решить эти проблемы – потратить время и разобрать свой гардероб. Определить в нем наличие базовых вещей (а чаще всего их там минимум). И начать строить «фундамент» своего гардероба, так называемую базу. Да, база у всех своя, но есть позиции, которые отлично впишутся в любой гардероб, будь вы мама в декрете или деловая женщина.

Брюки-палаццо

Брюки-палаццо – универсальный вариант низа для весеннего гардероба. Их можно надеть как в офис, так и на прогулку, на торжественное мероприятие. Они классно смотрятся с самой разнообразной обувью: от лодочек до кроссовок. А еще такие брюки хорошо моделируют фигуру: балансируют грудь, подчеркивают линию бедра, тем самым создавая женственный силуэт.

Фото: farfetch.com, wildberries.ru

Рекомендую сочетать их со спортивными вещами – бомбером, свитшотами, худи. На контрасте классика и спорт выглядят очень свежо. Для первой покупки выбирайте базовые цвета – черный, бежевый, серый. И важный момент – длина брюк: между брючиной и полом должно быть расстояние 1 см, не больше. Конечно, идеально, когда брюки уходят в пол, но такая длина непрактичная.

Фото: wildberries.ru

Белые джинсы

Именно джинсы оказываются выбором номер один при составлении актуальных и эффектных нарядов на каждый день. И почему бы джинсам в белом цвете не стать базовыми в летнем сезоне? Да запросто!

Джинсы должны быть прямыми, с высокой или средней посадкой, без дополнительных декора и деталей. Такие будут смотреться наиболее дорого и выигрышно.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru

Благодаря простому силуэту и белому цвету сочетаются со всем. Интересно выглядит образ в контрастных черно-белых цветах. Например, к белым джинсам добавить черный жакет или черную блузку и поддержать черными лоферами или белыми кедами.

Фото: wildberries.ru

Сатиновая юбка

Базовая модель такой юбки – это гладкая атласная ткань, длина миди, А-силуэт. Цвет лучше тоже выбрать базовый: белый, черный, молочный, бежевый, серый.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru

Для любительниц более женственных образов сатиновая юбка может стать хорошей базой. Ее можно увести в более официальный вид, надев с жакетами и блузками, или сделать расслабленной за счет комбинаторики с кроссовками и свитшотом. Юбка может подстраиваться под ваше настроение!

Фото: wildberries.ru

Белая футболка

Белая футболка – настоящий «фундамент» любого гардероба, ее мы носим круглый год. Зимой под вязаные кардиганы, в межсезонье с яркими рубашками и жакетами, а летом как самостоятельный элемент образа с джинсовыми шортами.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru

Именно такой верх позволяет сбалансировать любую акцентную вещь, так что без идеальной базы нам никак не обойтись. Базовая белая футболка подойдет к любым лукам, и вам не придется думать о цветовых сочетаниях. А еще она отлично освежает лицо. А вот фасон выбирайте в соответствии со своим образом жизни: она может быть как широкая оверсаз, так и полуприлегающая. Главное – она должна быть из плотной ткани, хорошо держащей форму.

Фото: wildberries.ru

Голубая рубашка

Белая рубашка свободного кроя – классика вне времени. Но в последнее время с пьедестала почета эту модель двигает рубашка голубого оттенка, ставшая базой на каждый день. Выбирайте рубашку свободного кроя и сочетайте с джинсами, юбками и шортами.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru

Такую модель можно носить как в застегнутом виде, так и в расстегнутом, накинув поверх майки или платья-комбинации. Рубашка - отличный второй слой и летом может заменить кардиганы и жакеты. Голубой идеально сочетается с бежевым! Получается благородное и элегантное сочетание, например, к голубой рубашке добавьте бежевые брюки-палаццо.

Фото: wildberries.ru

Шелковая блузка

Последуем примеру француженок, которые носят шелк не только для вечернего похода в ресторан. Любовь к себе - выбор лучшего на каждый день, не ждите для красоты особого повода. Универсальной шелковой вещью, которую можно носить в разных сочетаниях, станет лаконичная блузка.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru

Особенно притягательно выглядит такая блузка с джинсами и лодочками. Повеяло Парижем...

Фото: wildberries.ru

Платье-комбинация

Платье-комбинайия – вечный тренд! Актуально всегда. Базовая комбинация выполнена из хлопка или легкой сатиновой ткани, имеет прямой, полуприлегающий силуэт или свободный крой, в длине миди, без деталей. Она прекрасно подходит для создания разнообразных образов и способна подчеркнуть индивидуальный стиль.

Фото: farfetch.com, wildberries.ru

Платье-комбинация выглядит превосходно надетым самостоятельно. Оно подходит для тех случаев, когда хочется создать легкий, женственный образ. Дополните его лаконичными аксессуарами и обувью и прекрасный лук готов.

Также платье можно надеть на футболку, майку или топ и получится прекрасный многослойный комплект. Причем «подложки» могут быть как контрастные по цвету к комбинации, так и в одном цвете с ней. В прохладное время поверх комбинации можно надеть жакет или рубашку или даже свитер.

Фото: wildberries.ru

Жакет

Жакет свободного кроя – незаменимый стилеобразующий элемент любого гардероба, а особенно для девушек, которые ценят стиль и комфорт. В нем на самом деле хоть в пир, хоть в мир. Он прекрасно смотрится как в деловом стиле, так и в повседневном образе.

Фото: tsum.ru, wildberries.ru

Жакет, выполненный в базовых тонах и из качественного и плотного материала, уместен всегда и везде. Его можно объединить с любым предметом гардероба, будь то джинсы, кожаные брюки или легкая юбка, или платье.

Выбор стоит остановить на двубортном или однобортном оверсайз-жакете черного, серого или бежевого оттенков. А еще жакет можно подпоясать ремнем или модным в этом сезоне поясом-шнурком, тем самым создав акцент на талии.

Фото: wildberries.ru

Кеды

Как замечательно, что сейчас мода и стиль стали настолько адаптивными и нет четких канонов, что с юбкой мы носим только каблуки! Нет! Как прекрасно, что с юбкой и платьем мы можем носить спортивную обувь. И кеды – это отличный вариант.

Фото: wildberries.ru

Белые кеды, на утолщенной подошве, без лишнего декора, с простыми шнурками – это обувь для любого комплекта. Они – идеальное сочетание практичности, стиля и удобства. Белый цвет добавляет свежесть и легкость образу.

Фото: lamoda.ru

По сути, имея все эти позиции в гардеробе, можно составить классные минималистичные современные образы. Это и называется капсульным гардеробом. Все вещи между собой сочетаются и нет возможности ошибиться в их комбинаторике.

Закладывать «фундамент» своего гардероба необходимо с таких вещей, не с ярких самодостаточных, а с простых лаконичных. А уже к ним добавлять «перчинку», свой характер, свой персональный стиль. Да пребудет с нами БАЗА!