Что надеть, чтобы выглядеть стильно этим летом
Дорогие девочки, всем привет! Лето - три месяца женственности, легкости и красоты. С приходом лета мы будто расцветаем, становимся изящнее, смелее, больше экспериментируем. Парадоксально, но моя практика показала, что вещей в летнем гардеробе больше по сравнению с другими сезонами - летом мы больше проявляемся, хотим разнообразия.
Предлагаю рассмотреть самые актуальные схемы летнего сезона 2023 года. Шаблон один, а вот доработает его каждая по-своему и получит уникальный и неповторимый образ.
Мини-юбка и пиджак
Когда если не летом носить мини-юбку? Наши ножки заслужили, чтобы их показали! И если в начале лета вас смущает отсутствие загара, капелька бронзанта изменит это недоразумение). Юбка-мини в сочетании с жакетом становится не такой дерзкой и сексуальной. Причем это может быть как костюм, так и разные по ткани вещи.
Фото: lamoda.ru, instagram.com*
Обувь будет формировать конечное впечатление от образа: лоферы - более сдержанное, каблук - сексуальное, кеды, кроссовки -динамичное, спортивное, казаки - дерзкое, мюли- расслабленное. Отличный комплект для вечерних прогулок с подругами и для завоевания мужских сердец.
Фото: instagram.com*
Юбка баллон c футболкой
Юбка-баллон – хит этого лета. Оно и понятно, многие девочки захотели стать «девочками-девочками»: легкими, воздушными, как зефирка. Но для тех, кто не любит слишком ванильно, предлагаю носить такую юбку с оверсайз футболкой. Совместить женственность и спорт и получить спорт-шик. Выглядит потрясающе.
Фото: instagram.com*, lime-shop.ru
А если еще в этот комплект добавить жемчужное ожерелье, то стильный образ вам обеспечен! Объем футболки по низу можем убрать, а можем и оставить, тут кому как привычнее. Если футболку подзаправим или завяжем в узел, то подчеркнем талию и образ будет казаться немного легче.
Фото: instagram.com*
Белый верх и цветные брюки
Отличное сочетание на лето: добавить цвет и освежить образ. Комплект из ярких брюк и белого верха (рубашки, майки, жакета) – это союз цвета и спокойствия. Белый освежает, успокаивает яркий цвет, как бы обрамляя его и подчеркивая.
Фото: instagram.com*
Можно надеть не самый яркий вариант: голубые, бежевые брюки. В таком аутфите хоть куда: на работу, вечеринку, театр, свидание). Просто меняете обувь с плоского хода на каблук и вечерний вариант готов!
Фото: instagram.com*
Черный верх и белый низ
Прекрасно контрастное сочетание черного и белого, но почему-то редко встречается именно летом. А выглядит ведь интересно и небанально.
Фото: lamoda.ru, instagram.com*
Такой образ лучше оставлять в этих двух цветах и дорабатывать обувью и аксессуарами также в этих цветах. Хороший вариант для офисных будней и сдержанных мероприятий.
Фото: instagram.com*
Шорты, топ, рубашка
В жару без такого комплекта просто не обойтись: невесомый, дышащий и защищающий плечи от солнца. В идеале это может быть костюм изо льна, хлопка или муслина, так точно будет не жарко. Для динамичного выходного дня – хороший вариант. А если вас смущает кроп-топ, просто замените его на майку.
Фото: lamoda.ru, instagram.com*
Юбка-макси и топ
Какое разнообразие юбок в этом сезоне! Юбка-макси зачастую ассоциируется с вечерними и торжественными выходами, но мода в этом году разрешила их носить с сандалиями и кроссовками по обычным рутинным делам. Отлично! Нам это нравится!
Итог комплекта решает топ и обувь. Если топ хлопковый, без лишних деталей, то это базовый комплект. А если возьмем топ из блестящей ткани или с декором, добавим каблук, то уже и на мероприятие идти можно. Макси-юбка немного «крадет» роста: для кого рост имеет большое значение - выбирайте длину не до пола, а немного оголяя взъем ноги.
Фото: lamoda.ru, instagram.com*
Жилет и джинсы/брюки
Костюмные жилеты не теряют надежды обрести заслуженную популярность и признание в женском гардеробе. Они прекрасно заменяют топ. Смотрятся бесподобно и могут быть очень женственными, если выбрать модель в нежном оттенке.
Фото: instagram.com*
А длинный жилет, как альтернатива жакетам, подойдет и для офиса, и для повседневного образа.
Фото: instagram.com*
Джинсовая юбка и майка
Джинсовая юбка с майкой передают настроение 2000-х, это сейчас очень популярно. Можем носить самостоятельным комплектом или усложнять и добавлять слои в виде джинсовки, рубашки, жакета. Не забываем про аксессуары, так как комплект достаточно простой, они сделают образ нескучным и интересным. Юбку выбираем в длине макси или миди.
Фото: lime-shop.ru, instagram.com*
Лето – прекрасное время года, которое дает нам огромный прилив энергии, полет фантазии и поле для экспериментов. А современная мода настолько вариативна, что способна угодить даже самому привередливому потребителю.
Мы можем быть разными хоть каждый день. Сегодня серьезная бизнес-леди в костюме, завтра творческая личность в принте «зебра», в выходные – мама с «гулькой» на голове. И все это вы!
Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,
и запрещенной на территории Российской Федерации).