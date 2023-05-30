Что надеть, чтобы выглядеть стильно этим летом

Дорогие девочки, всем привет! Лето - три месяца женственности, легкости и красоты. С приходом лета мы будто расцветаем, становимся изящнее, смелее, больше экспериментируем. Парадоксально, но моя практика показала, что вещей в летнем гардеробе больше по сравнению с другими сезонами - летом мы больше проявляемся, хотим разнообразия.

Предлагаю рассмотреть самые актуальные схемы летнего сезона 2023 года. Шаблон один, а вот доработает его каждая по-своему и получит уникальный и неповторимый образ.

Мини-юбка и пиджак

Когда если не летом носить мини-юбку? Наши ножки заслужили, чтобы их показали! И если в начале лета вас смущает отсутствие загара, капелька бронзанта изменит это недоразумение). Юбка-мини в сочетании с жакетом становится не такой дерзкой и сексуальной. Причем это может быть как костюм, так и разные по ткани вещи.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Обувь будет формировать конечное впечатление от образа: лоферы - более сдержанное, каблук - сексуальное, кеды, кроссовки -динамичное, спортивное, казаки - дерзкое, мюли- расслабленное. Отличный комплект для вечерних прогулок с подругами и для завоевания мужских сердец.

Фото: instagram.com*

Юбка баллон c футболкой

Юбка-баллон – хит этого лета. Оно и понятно, многие девочки захотели стать «девочками-девочками»: легкими, воздушными, как зефирка. Но для тех, кто не любит слишком ванильно, предлагаю носить такую юбку с оверсайз футболкой. Совместить женственность и спорт и получить спорт-шик. Выглядит потрясающе.

Фото: instagram.com*, lime-shop.ru

А если еще в этот комплект добавить жемчужное ожерелье, то стильный образ вам обеспечен! Объем футболки по низу можем убрать, а можем и оставить, тут кому как привычнее. Если футболку подзаправим или завяжем в узел, то подчеркнем талию и образ будет казаться немного легче.

Фото: instagram.com*

Белый верх и цветные брюки

Отличное сочетание на лето: добавить цвет и освежить образ. Комплект из ярких брюк и белого верха (рубашки, майки, жакета) – это союз цвета и спокойствия. Белый освежает, успокаивает яркий цвет, как бы обрамляя его и подчеркивая.

Фото: instagram.com*

Можно надеть не самый яркий вариант: голубые, бежевые брюки. В таком аутфите хоть куда: на работу, вечеринку, театр, свидание). Просто меняете обувь с плоского хода на каблук и вечерний вариант готов!

Фото: instagram.com*

Черный верх и белый низ

Прекрасно контрастное сочетание черного и белого, но почему-то редко встречается именно летом. А выглядит ведь интересно и небанально.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Такой образ лучше оставлять в этих двух цветах и дорабатывать обувью и аксессуарами также в этих цветах. Хороший вариант для офисных будней и сдержанных мероприятий.

Фото: instagram.com*

Шорты, топ, рубашка

В жару без такого комплекта просто не обойтись: невесомый, дышащий и защищающий плечи от солнца. В идеале это может быть костюм изо льна, хлопка или муслина, так точно будет не жарко. Для динамичного выходного дня – хороший вариант. А если вас смущает кроп-топ, просто замените его на майку.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Юбка-макси и топ

Какое разнообразие юбок в этом сезоне! Юбка-макси зачастую ассоциируется с вечерними и торжественными выходами, но мода в этом году разрешила их носить с сандалиями и кроссовками по обычным рутинным делам. Отлично! Нам это нравится!

Итог комплекта решает топ и обувь. Если топ хлопковый, без лишних деталей, то это базовый комплект. А если возьмем топ из блестящей ткани или с декором, добавим каблук, то уже и на мероприятие идти можно. Макси-юбка немного «крадет» роста: для кого рост имеет большое значение - выбирайте длину не до пола, а немного оголяя взъем ноги.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Жилет и джинсы/брюки

Костюмные жилеты не теряют надежды обрести заслуженную популярность и признание в женском гардеробе. Они прекрасно заменяют топ. Смотрятся бесподобно и могут быть очень женственными, если выбрать модель в нежном оттенке.

Фото: instagram.com*

А длинный жилет, как альтернатива жакетам, подойдет и для офиса, и для повседневного образа.

Фото: instagram.com*

Джинсовая юбка и майка

Джинсовая юбка с майкой передают настроение 2000-х, это сейчас очень популярно. Можем носить самостоятельным комплектом или усложнять и добавлять слои в виде джинсовки, рубашки, жакета. Не забываем про аксессуары, так как комплект достаточно простой, они сделают образ нескучным и интересным. Юбку выбираем в длине макси или миди.

Фото: lime-shop.ru, instagram.com*

Лето – прекрасное время года, которое дает нам огромный прилив энергии, полет фантазии и поле для экспериментов. А современная мода настолько вариативна, что способна угодить даже самому привередливому потребителю.

Мы можем быть разными хоть каждый день. Сегодня серьезная бизнес-леди в костюме, завтра творческая личность в принте «зебра», в выходные – мама с «гулькой» на голове. И все это вы!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).