Модные «нельзя», которые можно

Дорогие девочки, всем привет. У многих из нас есть определенные убеждения, запреты, касающиеся одежды и стиля. Кто-то однажды нам сказал «так нельзя», и все, в голове «засело», что белое полнит, а черное летом мрачно, и мы стойко придерживаемся этих убеждений.

И подобных мифов огромное количество! Сегодня хочу развеять самые распространенные из них, и показать, что так, как нельзя, можно и даже нужно!

Туфли и сумка в одном цвете – моветон

Одно время это был распространенный запрет, и сумочка под туфельки считалось пережитком прошлого. Да, продвинутые модницы смело миксуют цвета, принты обуви и сумок и спокойно к оранжевым босоножкам добавляют сумку из фиолетового питона.

Но если вы хотите просто выглядеть аккуратно и стильно, то такой прием - сумка в цвете туфель - вас всегда выручит и сделает образ визуально собранным и законченным, особенно это касается ярких цветов.

Голый живот, когда он есть, не показывать

Сейчас кроп-топы, укороченные блузки на пике популярности. И носить их могут не только стройные девушки. Такие вещи отлично будут смотреться и на девушках размера плюс. Главное правило – выбрать юбку, джинсы, брюки на высокой посадке.

А еще можно добавить второй слой в виде рубашки, джинсовки или жакета, которые создадут вертикаль, и открытая часть тела не будет бросаться в глаза.

Соломенная сумка только на пляж

Очень долго считалось, что соломенные сумки только для пляжного отдыха, моря и прогулок по променаду. Конечно, бежевый цвет соломки и голубой цвет моря - идеальный цветовой тандем. Но мир меняется, а с ним и мода.

Помните Джейн Биркин, известную француженку? А ее соломенную корзинку? В 70-х годах Джейн первая осмелилась вписать в городской лук настоящую корзину вместо сумки. До нее никто так не делал. Она была с ней абсолютно везде: и в городе, и на ковровой дорожке. Некоторые скажут странно, другие – эклектика.

С тех пор, а это уже почти 50 лет, мы смело миксуем атрибуты пляжного отдыха и городского стиля.

Вьетнамки только для моря

Носим вьетнамки в городе, ведь современная мода позволяет многое! Поэтому классический костюм и вьетнамки дружат, особенно если вьетнамки будут на каблуке. Можно сочетать их с джинсами, платьями.

Но чтобы не уйти в откровенно пляжный лук, не стоит совмещать в одном образе вьетнамки, соломенные шляпы и сумки; оставим это трио для прогулок вдоль моря.

Украшения с кристаллами только для вечерних выходов

Украшения с камнями идеально дополняют вечерние туалеты. Это аксиома! Но в новом сезоне носим их смело не только с нарядным платьем, но и с футболкой, и джинсами – очень стильное сочетание.

Можно дополнить повседневный образ серьгами или выбрать одно или несколько ожерелий. Все зависит от того, насколько сильно ваше желание блистать и ослеплять.

Черное для лета - мрачно

Черный всегда выглядит стильно, и у него нет сезона. Есть только ваше желание носить его. Да, черный «притягивает» к себе больше солнышка. Но - выбирайте платье из хлопка, льна, в натуральных тканях тело «дышит».

Фото: zarina.ru, loverepublic.ru

Также стоит обратить внимание на свободные силуэты, чтобы платье, юбка легко продувались. И тогда в черном летом можно выглядеть на все 100%.

Босоножки с носками – колхозно

А все почему? Потому что все мы помним образ дедушек, которые носили носки и сандалии в паре))) А Демна из Баленсиага взял и вернул этот образ в наши дни. Сейчас носки с босоножками, туфлями, сандалиями – это тренд, причем не одного сезона.

Яркими носками идеально дорабатывать цветовую гамму образа, либо они могут стать акцентом, изюминкой. Просто добавьте в монохромный образ носки яркого цвета, с принтом или интересным декором. И все внимание будет приковано к вашим ножкам!

Девочки! Не стоит себе ничего запрещать. Хочется – носите! Слушайте только себя и свое сердце.

Блистайте! Поражайте! Влюбляйте! Просто наслаждайтесь летом и собой!

