Как сделать повседневный лук интересным? 6 советов стилиста

Дорогие девочки, всем привет! Образы городских див с кучей перьев, страз, брюками, подметающими пол, обувью не по погоде хороши для вдохновения.

Мода здорового человека другая! Самое главное, она должна быть комфортной. Чтобы и в метро можно было спуститься, и по лужам до офиса дойти. Но одновременно в образах на каждый день мы не хотим сливаться с толпой, хотим быть индивидуальными, хотим быть с изюминкой. А как это сделать? Сейчас расскажу.

Продумывать образ

Фото: lamoda.ru/

Даже простой образ из футболки, джинсов и жакета стоит продумывать. Как сидят джинсы? Какая их длина? Как соотносится жакет с фигурой? Не заканчивается ли он на самой широкой части бедра? Однобортный или двубортный? Какое белье под белой футболкой? А надо ли ремень? И какого он цвета? И это еще не все вопросы…

Казалось бы - что думать, надел и пошел. Но нет, стоит ответить на все эти вопросы, потрудиться и составить простой, но качественный образ. Простые образы, не перегруженные акцентами, воспринимаются легче.

И, конечно, не стоит забывать о волосах и макияже. Мы воспринимаем человека в целом, а не отдельно по частям. Красивая укладка, да просто чистые волосы, легкий макияж добавят +100 к любому образу.

Давайте посмотрим принцип, по которому можно создать такой продуманный образ!

На мне простой образ без лишних деталей в светлых оттенках. Джинсы с длиной по косточку облегчают объемность жакета. Жакет заканчивается не на самой широкой части бедра. Футболка объемная, современная комбинаторика позволяет ее не заправлять, но важно, чтобы она была свободной в бедрах и была короче жакета.

Кеды выбраны в светлых оттенках в тон всего образа, но с черными деталями, дорабатывающими принт на футболке. И в заключение – массивные серьги в золоте, так как в портретной зоне теплый желтый цвет.

Использовать сложные базовые вещи

Фото: lamoda.ru

Самый простой способ сделать образ интересным - использовать современные по крою вещи, так как именно фасон в первую очередь рассказывает об актуальности образа. Например, есть два образа с одним набором вещей: лонгслив, брюки, жакет. Но левый выглядит более плоским и очень простым, глазу не за что зацепиться.

А правый из тех же вещей, но уже сложнее. Потому что лонгслив не просто черный, а с добавлением бежевого цвета. К нему уже можем добавить сумку с таким же набором цветов. Скинни меняем на широкие палаццо, добавляем динамичности комплекту. Комфортная длина брюк у каждого своя, норма – чтобы такие брюки прикрывали каблук и не доходили до земли 1-2 см, но не больше. А чтобы образ воспринимался легче, добавляем укороченный вариант жакета, так и визуально длина ног увеличивается.

Если акцент – то один

Фото: lamoda.ru

Если брать в расчет повседневные образы, то лучше использовать один акцент. Сделать его центром композиции, успокоить базовыми вещами. Иначе есть вероятность перегрузить образ: джинсы с рябящей «зеброй», лонгслив с арт-принтом, яркое пятно жакета, активные серьги.

Все это вполне творчески, но в обычной жизни тяжело для восприятия, глаз как будто бы разрывается. А вот по отдельности с такими вещами получатся хорошие будничные комплекты. Один образ – один комплект, все просто и понятно.

Посмотрите на первые два фото - довольно тяжело для восприятия.

Образы на следующих фото выглядят легко, не перегружены и понятны.

Принцип «ввел-поддержи»

Фото: lamoda.ru

Не боимся в повседневные образы добавлять цвет! Цвет – это первое, что воспринимает взгляд. Наш глаз всегда выделит из серой толпы человека в зеленом пальто))) Тем более, сейчас весна и цвет вводить всегда легче, а у многих, вообще, обостряется потребность во всем ярком.

В стилистике есть такое правило: «ввел – поддержи» и применяется оно к цвету. Отличное правило для тех, кто начинает свой модный путь и хочет усложнить образ за счет цвета. Например, добавили желтое поло, поддержали его желтым свитером, накинутым на плечи или надели джинсовую юбку, ввели сумку из такой же ткани. В идеале нужно, чтобы цвета были близких тонов. Так комплект автоматически становится сложнее, интереснее, дороже.

А еще я очень люблю прием монохрома, когда почти все вещи в образе в одном цвете. Фишка – игра фактур. За счет вертикали цвета мы добавляем пару сантиметров росту и стройности силуэту.

Добавлять украшения

Фото: lamoda.ru

Всем мы знаем, что украшения завершают наш образ, делают его сложным и интересным. Но, как показывает моя практика, очень мало тех, кто носит украшения в повседневной жизни (обручальное кольцо, мини-серьги и тонкая золотая цепочка не считаются).

С актуальными объемными колье и серьгами даже простая белая футболка может заиграть по-новому, и простое уже совсем не просто, и вас хочется разглядывать. А вот устаревшие украшение (яркие бусы, кулоны на длинной цепочке, браслеты Pandora) усилят эффект неактуальности. От них лучше избавиться и освободить место для новых. Сейчас огромное количество брендов со стильными украшениями.

Неактуальные украшения

Фото: www.wildberries.ru

Современная обувь

Фото: lamoda.ru

Если украшение – это завершение образа, то обувь – это наш фундамент. И к нему тоже стоит относиться серьезно! Как и ко всем элементам образа (помним первый пункт))))

Что значит серьезно? Серьезно = актуально. Обувь должна быть актуальной, потому что даже если на вас модные джинсы и топ, все завершено украшениями… А на ногах устаревшие туфли…

Вся конструкция рухнет, и усилия окажутся напрасными, поэтому не пренебрегаем обувью. Это могут быть как акцентные туфли, так и простые белые кеды – модная и универсальная вещь на каждый день и с костюмами, и с платьем.

Девочки, интересный образ может быть понятным и простым, не напичканным множеством деталей, что нам и нужно для будней. А самое главное – это в целом ухоженный внешний вид: здоровые волосы, сияющая кожа, поглаженная одежда, чистая обувь.

«Такие девушки, как звезды» становятся эффектными, даже если они просто в футболке и джинсах!