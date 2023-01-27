Джинсы 2023. Самые модные модели джинсов

Дорогие девочки, всем привет. Анализируя анкеты своих клиенток, где я задавала вопрос, какая одежда самая удобная, я увидела, что 80% из 100% опрошенных выбрали джинсы. И я с ними полностью согласна.

Если бы не моя профессия стилиста, носила бы джинсы постоянно) А все потому, что в них комфортно и они сочетаются с любым предметом гардероба. В джинсах тоже есть свои тренды и популярные модели. Давайте посмотрим модные модели джинсов 2023 года и особенно модные джинсы сезона весна-лето 2023.

Подробно разбирать модную посадку и длину джинсов в этом материале мы не будем, если коротко, то так: остро модно - с заниженной линией талии, но также актуальны модели и для любителей "все прикрыто" со средней посадкой. Можете не переживать, что сейчас будет только низкая посадка и белье напоказ. Конечно же, нет. Современная мода - многогранна и предоставляет нам право выбора.

С длиной тоже полный карт-бланш, на ваша усмотрение: любите длину по косточку - носите прямые джинсы. Если предпочитаете свободу, то ваш вариант широкие и длинные. А вот от какой бы длины я отказалась - это от слишком коротких, как будто они вам не по размеру.

Важная деталь всех джинсов, какую бы модель вы не выбрали – кокетка на попе в форме буквы V сделает ваши ягодицы визуально более пышными и приподнятыми.

Белые или бежевые джинсы

Многие боятся носить светлые оттенки джинсов зимой. А зря! Прекрасно смотрятся монохромные бежево-коричневые аутфиты на фоне зимних пейзажей. Дорого, статусно, свежо. Вообще, джинсы в светлых оттенках будут хорошо работать в образах любого сезона. И даже если вы в пару к белым джинсам добавите черные ботинки – ничего страшного, просто повторите черный цвет в других деталях образа, например, в шапке или сумке.

Фото: lamoda.ru (mango), sela.ru

Фото: lime-shop.ru, befree.ru, wildberries.ru

Черные джинсы

Идеальные черные джинсы сочетаем как с женственным корсетом и каблуками, отправляясь так на вечеринку, так и с оверсайз футболкой или худи в паре с кедами, кроссовками или грубыми ботинками. И вот ваш расслабленный полуспортивный образ готов. А куда в таком? По обычным делам))

Вдохновиться комбинаторикой черных джинсов можно в рекламных кампаниях Saint Laurent. Их образы по особенному богемны и притягательны. А еще такие джинсы классно сочетать с ярким верхом (лонгсливом, свитером, кардиганом). Черный красиво оттенит яркий цвет и сделает его еще более насыщенным.

Фото: wildberries.ru, calista.ru

Фото: lime-shop.ru, toptop.ru, befree.ru

Джинсы насыщенного синего цвета

Джинсы в однородном насыщенном темно-синем цвете без лишних деталей – это идеальная джинсовая база. В таких и на работу по пятницам, накинув жакет, и на прогулку в парк, надев дутый пуховик. Чтобы наряд не казался скучным, разнообразьте его акцентной обувью с анималистическим принтом или квадратным мысом, а также ярким пальто, курткой из цветной кожи или объемным бомбером. Лаконичным получится образ с базовым пальто серого, черного или бежевого оттенка или с идеальным кашемировым свитером.

Фото: toptop.ru, sela.ru, loverepublic.ru.

Фото: sela.ru, befree.ru

Широкие джинсы

Широкие джинсы, а-ля джинсы бойфренда со свободной посадкой, наверное, самая топовая модель. Но к ним больше всего вопросов с их сочетаемостью. На самом деле, все очень просто. Сочетаем так же, как и все другие модели джинсов)))

Очень интересно выглядит вариант тотал-денима, когда мы к джинсам добавляем джинсовую же рубашку в близком оттенке. Такое сочетание называется «канадский смокинг». Если к широким джинсам добавить свободный свитер, то в этом случае свитер должен заканчиваться выше самой широкой части бедер, чтобы фигура не выглядела сплошным прямоугольником. А если вы хотите сделать акцент на талии, просто подзаправьте свитер спереди или сбоку. Особый шик, если из-под широких брючин виден остроносый мыс ботильонов.

Фото: wildberries.ru

Фото: sela.ru, befree.ru

Джинсы в стиле пэчворк

С возвращение моды на ручной труд техника пэчворк стала вновь популярной. Пэчворк – это сшитые между собой разные по цвету, а иногда и по фактуре лоскуты ткани. Помните? Раньше шили такие одеяла и коврики. В одежде этот стиль тоже актуален.

Джинсы в стиле пэчворк смотрятся самодостаточно, являясь центром образа. Зимой на каждый день одним из самых удачных сочетаний будет комбинация с актуальной дубленкой. Дополните этот тандем уютным теплым свитером, кроссовками, ботильонами или же массивными ботинками. Вы точно влюбитесь в это сочетание вещей и захотите его повторить еще не раз.

Фото: toptop.ru, befree.ru, loverepublic.ru

Фото: wildberries.ru

Джинсы с принтом

Джинсы с принтом, с одной стороны, выглядят забавно, игриво, с другой - вполне подойдут на каждый день. Они задают настроение всему образу. Особенно популярен анималистический принт: зебра, леопард.

Серый леопард выглядит очень благородно и совсем не вульгарно. Сама такие ношу – довольнаяяяя. Сочетайте такие джинсы с чем-то очень простым: свитерами, водолазками, футболками.

Фото: sela.ru

Фото: lime-shop.ru, wildberries.ru (mango)

Джинсы с разрезами

Такие джинсы до сих пор актуальны. Разрезы могут быть внизу брючины как сбоку, так и спереди. За счет вертикалей-разрезов такие джинсы стройнят ноги, красиво оголяя лодыжку или демонстрируя обувь. Также разрезы могут быть в районе пояса, открывая тазовые косточки, в этом случае все внимание приковано к ним))).

Фото: wildberries.ru, sela.ru

Джинсы карго

Это джинсы со множеством карманов - привет нам из двухтысячных. Карго стали самыми популярными джинсами прошлым летом, но и сейчас они нисколько не потеряли своей актуальности. Джинсы отлично сочетаются на контрасте с обувью на каблуке, поэтому многие модницы надевают их даже на праздничные мероприятия.

В обычной жизни - кроссовки и ботинки. Верх лучше выбирать более лаконичный, так как объем сверху и снизу может подойти не каждому.

Фото: wildberries.ru

Джинсы клеш от бедра

Рада, что они вернулись. Это очень женственная модель, которая вытягивает ноги, стройнит их, подчеркивает бедра. Главное - джинсы не должны быть короткими. Как и любые джинсы, уместно смотрятся почти везде и всюду. Можно красиво стилизовать с вязаными верхами, с джинсовыми рубашками в тон, с топами под пальто или даже с совсем простыми водолазками и боди.

Фото: sela.ru, wildberries.ru

Фото: wildberries.ru

Джинсы с «украшательством»

Когда нам мало простых базовых джинсов, и душа требует чего-нибудь необычного, то стоит присмотреться к джинсам с необычными деталями, например, двойным поясом, с косой застежкой или стразами. В таких джинсах вы точно останетесь незамеченной. Джинсы со стразами отлично подойдут для торжественных мероприятий.

Фото: toptop.ru, lime-shop.ru

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Любовь к джинсам – навсегда! А если в вашем гардеробе нет джинсов, то вы - скорее исключение, чем правило. Очень радует, что сейчас огромное количество моделей и выбрать «свою» не так сложно. И стар, и млад джинсам рад)))))))