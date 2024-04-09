Верхняя одежда для девушек plus-size. Как одеться стильно и удобно

Какую верхнюю одежду выбрать осенью года, чтобы было тепло, актуально и красиво одновременно? А особенно - для дам с пышными формами?

Многим девушкам plus-size кажется, что на них шьют модели, подходящие только бабушкам. Но на самом деле это не так. Выбор, конечно же, меньше, но он есть. А самое главное, что модели верхней одежды такие же, как и на худеньких. Да, да! Вы спокойно можете носить и куртку-косуху, и тренч, и пальто, и модные в этом сезоне куртки-рубашки.

Это все можно и даже нужно. Главное, соблюдать несколько правил!

Не бояться объемных вещей

Нам кажется, что если наш размер и так не маленький, то нужно выбрать вещь впритык, облегающей фигуру. В итоге от такой вещи создается ощущение скованности и дискомфорта. Поэтому не бойтесь брать вещь объемного, свободного силуэта (может быть, даже на размер больше вашего), пусть между вами и верхней одеждой будет воздух и свобода. И на самом деле на контрасте с такими вещами вы будете выглядеть худее.

Не бояться цвета

Да, черный цвет скрадывает пару сантиметров, и он не маркий. Но выглядит скучно и слишком официально. Приглядитесь к другим цветам, таким как: бордовый, синий, горчичный, карамельный, шоколадный, песочный. Выбирайте насыщенные, богатые оттенки, которые точно будут выглядеть эффектнее, чем черный.

Смотреть состав

Прежде, чем купить или заказать вещь, обязательно изучайте, какие волокна входят в состав, они должны быть натуральными. Если выбираете пальто, обратите внимание на наличие шерсти и ее процент: понятно, чем процент выше, тем пальто теплее. Если выбираете плащ, ищите в составе хлопок с пропиткой, в котором вы, попадя под дождь, не промокнете.

фото: www.pinterest.ru

Не экономить

Многие из нас преследуют цель сэкономить, и это понятно: самое главное утеплить двоих-троих детей, а себе уж что останется. Но лучше подкопить и купить что-то подороже: более качественного состава и пошива. Тем более, что сейчас появляется очень много локальных брендов, которые нацелены только на девушек plus-size, только на пышные фигуры (Bluemoon, Seguro).

Заглядывать в мужской отдел

Попробуйте хоть раз заглянуть в мужской отдел (к примеру H&M), и вы спокойно сможете найти какие-то классические вещи, которые подходят одинаково и для мужчин, и для женщин. К примеру, пальто прямого силуэта или куртка-косуха. Как правило, мужская размерная линейка более расширена и размеры не так быстро разлетаются. Поэтому, если вы носите размер 52, то смело в мужском отделе берите такой же или на размер меньше, все зависит от конкретной вещи и лекала.

фото: www.pinterest.ru, www.asos.com

Я еще раз повторю, что градации между пышными, фигуристыми и худенькими девушками нет. Все, что можно стройным, можно и девушка plus-size. Главное - разрешить себе это носить!

Но давайте перечислим основные модели, к которым стоит присмотреться, если их до сих пор нет в вашем гардеробе.

Куртка-косуха

Такие куртки отлично смотрятся на девушках plus-size, а все благодаря актуальному фасону. Ваша главная задача при покупке – обратить внимание на то, где заканчивается низ изделия. Важно, чтобы это была не самая широкая часть бедра. За размерами загляните в мужской отдел.

фото: www.pinterest.ru, instagram.com/madamxxl

фото: www.pinterest.ru, instagram.com/olga_v_ipatova, instagram.com/naturaxl.ru

Тренч

Трен выбирайте длины миди, так как длина до колена и выше не актуальна и привлекает внимание к бедрам. Как правило, все тренчи идут с поясом, поэтому мы можем носить его в нескольких вариантах: более расслабленно без пояса и с обувью на плоском ходу (под тренч надевая худи) или, наоборот, подчеркивая талию поясом.

Даже если вам кажется, что талии у вас нет (так мне говорит моя мама))), она у вас есть. Встаньте прямо и наклонитесь вбок, место сгиба – это и есть талия, именно в этом месте и подпоясываемся.

Выбирая бюджетный тренч, обратите внимание на бренд Zarina, у них уже который сезон расширенная размерная линейка, правда, большие размеры разлетаются быстро, но ради такого дела можно и покараулить.

фото: instagram.com/madamxxl, instagram.com/bluemoon_plussize

фото: instagram.com/seguro.brand, www.pinterest.ru, instagram.com/emilia.style

Пальто

Пальто – это самый классический и привычный вариант. Выбирайте его так же, как и тренч, удлиненного фасона (длина миди). На пышные фигуры отлично садятся пальто прямого кроя, пальто-халат, пальто-кокон (немного зауженное книзу). Но кокон подойдет только девушкам с ростом от 165 см, если ваш рост ниже, то он может превратить фигуру в бочонок, а нам этого не надо.

Обратите внимание на воротник и ширину его лацкана: лучше выбрать простой английский воротник со средней шириной лацкана. Контраст объемов сверху и снизу, в виде объемного пальто и узких брюк, очень хорошо облегчит фигуру.

фото: instagram.com/madamxxl, www.asos.com, instagram.com/emilia.style

фото: www.pinterest.ru, instagram.com/zefirka.plussize, www.pinterest.ru

Пальто-рубашка

Очень модный и трендовый вариант - пальто-рубашка - отлично подойдет и к пышной фигуре. Лучше выбрать удлинённый фасон, ниже середины бедра. Подойдет тем, кто предпочитает casual стиль: с джинсами, шапкой-бини и ботинками – идеальный городской образ.

Можно рассмотреть не только однотонные модели, но и с принтом клетка. Ваш вариант – средняя и широкая масштабность клетки, соразмерная пропорциям тела.

фото: www.pinterest.ru, www.asos.com

фото: www.pinterest.ru

Пуховик или стеганое пальто

Пуховиком уже никого не удивить, он плотно вошел в нашу жизнь, самое важное – актуальный крой: объемный, прямой, без лишних деталей.

Здесь можно присмотреться как к укороченному варианту, так и удлинённому. Укороченный выбираем с длиной, заканчивающейся не на самой широкой части бедра, удлиненный – на ладонь ниже колена или по щиколотку. Интересны варианты с воротником-стойкой: тепло и не продувает.

Пусть между вами и пуховиком будет воздух, так вы будете казаться легче и сможете спокойно пододеть свитер или водолазку.

Если ищете альтернативу пуховику, но в более классическом стиле, обратите свое внимание на стеганое пальто, интересный и неизбитый вариант. Большой выбор был в магазине Finn Flare.

фото: instagram.com/bluemoon_plussize, instagram.com/madamxxl

фото: shop.mango.com, www.pinterest.ru,www.asos.com

Парка

Парка снова актуальна! Она подойдет девушкам, ведущим активный образ жизни; для передвижений по городу – идеальный вариант: тепло и комфортно. Хорошо вписывается в любой casual образ с обувью на плоском ходу.

фото: www.asos.com

фото: www.asos.com

Шуба-чебурашка

Шуба-чебурашка – это уже более теплый вариант, но с нашими непредсказуемыми погодными условиями ее можно начинать носить уже в октябре. Не бойтесь объема. Главное – это длина изделия, миди вытянет силуэт и сделает вас визуально немного стройнее.

фото: www.pinterest.ru, instagram.com/olga_v_ipatova, instagram.com/emilia.style

Дорогие девочки, знаете, особенности фигуры – это не повод отказывать себе в модных и трендовых вещах!

За счет актуального фасона и нужной длины вещь отлично сядет. Важно найти её. Сейчас многие магазины масс-маркета добавляют размеры больше, чем L, и по доступной цене вполне можно купить пальто и плащ. Но нужно успеть приобрести свой размер, так как разлетаются они как «горячие пирожки».

Также появляются специализированные бренды, которые работают только на пышных девушек, их легко можно найти в Инстаграм, задав в поиске хэштег plus-size. Здесь ценник дороже, но и качество повыше, да и размеры всегда в наличии.

А если не хочется мониторить размер и искать среди брендов, обратитесь к швее. Вот где точно сошьют вещь для вас и под вашу фигуру.

Каждая из вас красавица! Чуть-чуть усилий, и вы будете МОДНЫМИ КРАСАВИЦАМИ!

