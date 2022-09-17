Лонгслив и водолазка, свитер и свитшот. Как выбрать трикотаж «на холода»?

Дорогие девочки, всем привет! Осень – прекрасное время года! Сколько красок на улице, небо меняет оттенки каждую минуту. А наблюдать за природой особенно хорошо в греющем вас кардигане или мягком свитере. Да, трикотаж в осенне-зимний период - главная составляющая гардероба. Давайте разберемся, как выбрать ту или иную современную модель, чтобы было уютно и красиво одновременно.

Лонгслив

Фото: lime-shop.ru

Лонгслив – хлопковая «кофточка». Это отличный вариант «зимней» футболки. Он подойдет в качестве подложки под все вязаные изделия, идеально дополнит жакет, жилет.

Фото: wildberries.ru

Для хорошей базы выбирайте нейтральные цвета, для разнообразия – яркие.

Водолазка

Фото: lime-shop.ru

Водолазка (бадлон) – тонкая «кофточка» с воротником. Это хорошая базовая вещь, которая незаменима каждую осень и зиму. Если водолазка с хорошим составом (кашемир, хлопок), то в ней настолько комфортно и тепло, что хочется носить ее постоянно.

Фото: lime-shop.ru

Бадлон – идеальная вещь в многослойных образах: под рубашку, под платье, кардиган, жакет, жилет. Если вы любите подчеркивать свою фигуру, тогда водолазку можно носить и самостоятельно, заправляя в низы (шорты, брюки, юбки), для завершенности образа добавьте ремень.

Джемпер

Фото: lime-shop.ru

Джемпер –вязаная «кофточка» без горла, с круглым воротом. Актуальны прямого кроя или оверсайз, укороченный или удлиненный. Удлиненный объемный джемпер легко корректирует зону талии и бедер. Он достаточно универсален: сочетается с юбками, брюками, джинсами, легинсами.

Фото: lime-shop.ru

Нюанс. Если сочетаете удлиненный джемпер с юбками, смотрите на соотношение вещей, юбка должна быть в длине миди или мини на уровне или чуть длиннее джемпера. Укороченный джемпер можно заправить в брюки или джинсы частично или полностью. Или можно носить как внутренний слой под жакет.

Фото: lime-shop.ru

Свитер

Фото: lime-shop.ru

Свитер – вязаная «кофточка» с высоким воротом. Супер-вариант, когда не хочется носить шарф. Свитер отлично защитит от ветра. Главное условие, чтобы силуэт был свободным. Для большего тепла под него можно надеть хлопковую футболку или лонгслив.

Фото: lime-shop.ru, lichi.com

Сочетаем свитер с брюками, джинсами, легинсами, юбками. Также свитер можно надевать поверх платья, помним: платье должно быть в длине миди. Если планируете сочетать объемный свитер с объемными брюками, подкатайте немного рукава, чтобы оголить запястья, так образ будет казаться легче. Присмотритесь к ярким свитерам, пусть украшают серые будни.

Кардиган

Фото: lime-shop.ru

Кардиган – это вязаная «кофточка» на пуговицах с V-вырезом. Кардиган – комфортный слой: носим с платьем, юбками, брюками, джинсами, легинсами. Может быть как укороченным, так и удлиненным.

Фото: 12storeez.com, 2moodstore.com

Если любите многослойность, то поверх кардигана можно добавить жакет. Интересно играть цветами и фактурами кардигана и подложки (футболкой, топом, рубашкой).

Худи

Фото: lime-shop.ru

Худи – невязаная «кофточка» с капюшоном. Моя практика показывает, что худи есть практически в каждом гардеробе. Это и понятно: худи настолько удобное и универсальное, что уже считается базой в гардеробе.

Фото: ostin.com, 2moodstore.com

Носим его как самостоятельно, так и в более сложных образах, например, под оверсайз-жакет, и не забудем достать капюшон. Сочетается худи практически со всем. Я думаю, комбинацией худи и юбка или платье уже никого не удивишь))) Комплектуя худи с другими вещами, всегда будем получать расслабленный образ, так как худи – это элемент спортивного стиля.

Свитшот

Фото: lime-shop.ru

Свитшот – невязаная «кофточка» без капюшона. Явный атрибут sport-casual стиля. Выбирайте удлиненный вариант, чтобы можно было носить не только с джинсами и брюками, но и с легинсами.

Фото: 2moodstore.com, lichi.com

Можно вдохновиться принцессой Дианой и повторить ее образ: свитшот с легинсами, грубые носки с кроссовками, пальто, шопер. Получится интересный образ для осени.

Дорогие девочки, желаю вам тепла и комфорта. Радуйте себя и делитесь теплом с окружающими! Осенью и зимой особенно хочется заботы и уюта. Пусть мягкий трикотаж сделает ваши морозы и вьюги ласковыми.)))))