6 Must Have-вещей для создания женственного образа

Какая она, женственная женщина? Нежная, утонченная, чувственная, с летящей походкой, с томной улыбкой… Каждая из нас от природы женственна, но кто-то пользуется этим качеством на всю катушку, а кто-то только по настроению. В создании такого настроения нам поможет правильно подобранная одежда. Создаём свой женственный стиль!

Платье по фигуре

Платье априори только девчачий предмет гардероба, поэтому надевая его, мы превращаемся в девочку-девушку-женщину. Платье-футляр, идеально сидящее на фигуре, подчеркивает все наши достоинства: пышную грудь, округлые бедра, тонкую талию.

Фото: lamoda.ru

Идеально, если такое платье будет в длине миди, чтобы оставить хоть какую-то загадку! А если добавим к такому платью туфли на каблуке, то все козыри будут нашими.

Фото: lamoda.ru

Юбка на запах

Юбка на запАх помогает создать женственный Х-силуэт: комплементарно подчеркивает талию, кокетливо оголяет ножку. Выбирайте такую юбку также в полноценной длине миди: она сбалансирует силуэт, сделает визуально вас немножко выше.

Фото: lamoda.ru

Юбка на запах, имея диагональную линию, хорошо корректирует фигуру в зоне живота и бедер, отвлекая внимание от проблемных зон. Такие юбки хорошо сочетаются с легкими сатиновыми блузками, если это офисный стиль. Если встреча в кафе - кроп-топ, прогулка по городу – футболка и кеды.

Фото: lamoda.ru

Правильные брюки

Правильные брюки - брюки с хорошей посадкой в области бедер, они идеально сидят на талии, подчеркивают ягодицы. Фасон брюк может быть как зауженным к низу в длине по косточку, так и расклешенным в пол.

Фото: lamoda.ru

Средняя и высока посадка брюк подчеркивают талию и создают эффект «ног от ушей». Чтобы сохранять этот эффект, верх стоит заправлять в брюки.

Фото: lamoda.ru

Топ-корсет

Мода долго отдыхала от корсетов, и они были элементом только будуарного стиля. Сейчас корсеты в тренде. Они немного переродились, стали больше походить на топы, прикрывать грудь. С таким топом-корсетом легко составить нарядный лук. Берем корсет, добавляем к нему обычные джинсы, не забываем о босоножках на каблуке, в уши – серьги с камнями, на плечи накинем жакет. И вы - звезда вечеринки)))

Фото: lamoda.ru

Но и в повседневные образы корсет тоже легко вписать. Оставляем все тот же комплект, просто каблуки меняем на кеды, и можно идти на свидание.

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

Белый свитер

Белый свитер - как белый лист бумаги: чист и невинен. Берите его и комбинируйте с чем вашей душе угодно: хоть с брюками, хоть с юбками, можно надеть даже поверх платья. Белый у лица всегда хорош: он освежает портретную зону, делает контур лица более четким.

Фото: lamoda.ru

Белый свитер замечательно оттеняет украшения: золотые и серебряные цепочки, блестящие камни.

Белый сочетается с любым цветом. Яркие на фоне белого будут еще ярче, бежево-коричневая гамма будет еще благороднее. Сочетание черного и белого одновременно самое контрастное и классическое. А вот сочетать с другими белыми оттенками нужно аккуратно, так как один белый на фоне другого может казаться грязным.

Фото: wildberries.ru, tsum.ru

Шелковая блузка

Любые благородные ткани добавляют образу женственности, элегантности. Шелковая блузка легко может стать базой в деловом гардеробе. На контрасте с плотной костюмной тканью такая блузка смотрится очень утонченно и изящно.

Фото: lamoda.ru

Нежные пастельные оттенки или глубокие цвета идеально впишутся в дресс-код. Для повседневных образов можно выбрать рубашки с принтом; зебра или леопард лидируют по популярности. Чтобы образ не казался очень строгим, расстегните две верхние пуговицы, добавьте образу «глоток воздуха».

Фото: lamoda.ru

Конечно же, одежда – это лишь один из многих инструментов в создании женственности, но, наверное, наиболее действенный.

Да, можно чувствовать себя уверенней в джинсах и кедах… Но женственность - это тонкая игра, чувственность и загадка! И женщину в платье и на каблуках невозможно не проводить взглядом. А каким будет этот взгляд - зависит от вашего выбора!