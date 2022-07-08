6 способов коррекции фигуры с помощью одежды для девушек plus-size

Дорогие девочки, всем привет. Очень часто слышу, что мода только для «тонких да звонких», а вот девушкам с формами очень тяжело: все немодное, несовременное. Абсолютно с этим не согласна! Сейчас огромное количество брендов вводят в свои линейки размеры больше, чем 48. А некоторые специализируются только на девушках plus-size. И это замечательно.

Все мы разные, и единой рекомендации по выбору одежды нет и, наверное, не может быть. У каждого свои особенности: у кого грудь большая, у кого-то полные бедра, а у кого-то - животик. И основная наша задача скрыть эти нюансы с помощью одежды и приблизить пропорции фигуры к идеальным.

Вертикали в образе

Самый простой способ коррекции – многослойность, то есть добавление слоев одежды в расстегнутом виде. Именно в расстегнутом. Взгляд как бы скользит по вертикали и не замечает то, что скрыто. Что может быть вертикалью? Рубашка поверх футболки, жакет поверх блузки.

Фото: 4forms.ru

Помним правило: каждый последующий слой одежды должен быть плотнее предыдущего и, конечно же, между вещами необходим воздух. Стоит остановить свой выбор на свободном или полуприлегающем силуэте.

Фото: 4forms.ru, wildberries.ru

Вертикаль цвета

Вертикали – наше спасение. Они визуально нас вытягивают, делают стройнее. Причем вертикали могут образовываться не только вещами, но при помощи цвета, так называемый монохром (верх и низ выполнен в одном цвете).

Фото: 4forms.ru, wildberries.ru, shop.mango.com

Это может быть и костюм, и комплект футболки и джинсов, и блузка с юбкой. Будет идеально, если цвет обуви и комплекта будут дополнять друг друга.

Фото: wildberries.ru, segurobrand.com, ltwebstatic.com

Свободный силуэт

Свободный силуэт многие путают с оверсайзом, но это не оверсайз. Свободный силуэт - это когда между вами и вещью есть воздух, когда не понятно, что там… под вещью, когда есть недосказанность… Такой силуэт отлично подходит девушкам plus-size, потому что все прикрыто.

Фото: wildberries.ru

А вот силуэт «в облипочку», наоборот, показывает все нюансы: он не утягивает, а нагло демонстрирует. К таким вещам относятся джинсы-скини. Я не против их. Но! Если надели скини, прикройте паховую зону.

Фото: online-fashion.ru, wildberries.ru

Акцент на талии

Девушки plus-size зачастую бояться подчеркивать талию, опасаясь животика, и поэтому носят футболки, не заправляя в поясные изделия, из-за этого пропорции фигуры «едут», и силуэт кажется более тучным.

Фото: 4forms.ru, wildberries.ru

А если попробовать заправить футболку в джинсы, тем самым подчеркнув талию, мы удлиним ноги, и пропорции встанут на место. А поверх футболки можно добавить вертикаль, используя жакет.

Фото: wildberries.ru

Длина миди

Многие боятся длины миди, думая, что она их «приземляет». Но, на самом деле, такая длина подходит абсолютно всем и хорошо балансирует пропорции тела. Главное, выбрать свою длину в зависимости от роста и объема голени.

Фото: wildberries.ru

Для девушек невысокого роста стоит остановить внимание на миди на 1,5 ладони ниже колена. Важно, чтобы изделие не заканчивалось на самой широкой части ноги.

Фото: 4forms.ru, wildberries.ru, segurobrand.com

Платье на запАх

Платье на запАх – это находка для пышных девушек. Такое платье аппетитно подчеркивает формы груди и бедер, оголяет ножки и при этом скрывает животик.

Фото: 4forms.ru, segurobrand.com

Платье на запАх хорошо как на каждый день, так и на особенные выходы.

Фото: wildberries.ru, shop.mango.com

Плохих фигур не бывает. Каждая достойна внимания! В каждой из нас есть некая загадка, изюминка. Аппетитная грудь, тонкие лодыжки, пышные бедра, изящные запястья – все это наши достоинства! Почему бы не привлечь привлечем взгляды к ним. Нам есть чем гордиться, и есть, что показать!